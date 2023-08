Cuáles son las 4 razones que explican la suba de los dólares libres: el blue llega a $574

Luego de una sesión de máxima volatilidad en la city, el dólar blue sube cuatro pesos y se negocia en $574, con lo que se ubica en un máximo histórico. Analistas de mercado apuntaron a iProfesional que la fuerte presión alcista de los dólares libres responde fundamentalmente a la proximidad de las elecciones primarias, las nuevas medidas de "cepo", por la muy probable suba de la inflación de julio y la incertidumbre político-económica que tiene nuestro país.

En este sentido, el consultor económico Sergio Rodríguez señaló que al pensar en los meses de recorrido hasta las PASO, era de esperar que sus cotizaciones recuperen el atraso relativo respecto a su par "teórico", dado que no acompañaron en su evolución la cantidad de pesos emitidos en la administración Fernández.

"La experiencia nos enseña que una gran divergencia entre valor observado y "teórico" suele ser cerrada súbitamente en un par de semanas, como ocurrió en junio/julio con la crisis de deuda en pesos y la renuncia de Guzmán", explicó.

Rodríguez precisó que al entrar en agosto implicó una bifurcación marcadísima en la trayectoria del dólar, ya que un triunfo del oficialismo los haría acercarse a los valores críticos cercanos a $600 y, contrariamente, una victoria de la oposición redundaría en un shock positivo de expectativas y bajaría el valor del dólar libre.

"Lo difícil es acertar en el orden de magnitud, existiendo un amplio rango de valores posibles cuando se mira en el espejo retrovisor de la gestión pasada. Lo que está claro es que la dolarización de portfolios es natural y esperable ante la proximidad de las elecciones presidenciales que se avecinan", precisó.

El blue volvió a acelerarse y puso en alerta a todos los inversores locales

Qué hizo saltar a los dólares libres

Para el bróker Invertir en Bolsa, tras varias semanas de relativa calma, los dólares financieros y el dólar informal mostraron un comportamiento que explicita la incertidumbre del mercado frente a un proceso electoral enmarcado en una situación macro de extrema fragilidad.

"En lo que va del año, el CCL acumula un incremento del 65% (10% en el último mes), el MEP del 57% (11%), y el dólar informal del 62% (14%): una gran proporción de las subas se han dado en el mes de julio, haciendo notar el incremento en la demanda de dólares a medida que nos acercamos a las elecciones y se acrecienta la incertidumbre", explicaron.

Desde su óptica, la dinámica inflacionaria, que evidenció una desaceleración los últimos dos meses, revirtió la tendencia y se espera una inflación para julio con un piso de 7%, incrementándose aún más en agosto.

"La devaluación fiscal implementada por el gobierno como una manera de lograr los mismos efectos que una devaluación sin tocar el A3500 contribuye a este fenómeno, como así también lo hacen los aumentos esperados en servicios regulados, combustibles y alimentos. Por otra parte, suma presión el incremento en la tasa de crecimiento de los pasivos remunerados, la emisión que resulta de la compra de divisas vía el programa "Dólar Agro" y la continua intervención de la autoridad monetaria en el mercado secundario de deuda en pesos para asegurar el financiamiento del Tesoro Nacional.", alertaron.

Los problemas de Massa

Para los analistas consultados que el incremento en la cotización del Ccl, Mep y el dólar blue responde a razones económicas y políticas. Por el lado de las económicas, especialistas de mercado señalaron que la dolarización de portfolios es "natural" ante la proximidad de las elecciones presidenciales que se avecinan.

Además, el mercado se está anticipando al IPC de agosto, así como los "nuevos pesos" que se emitieron para el programa del dólar soja, que terminaron funcionando de combustible para corregir al alza las cotizaciones de los dólares libres que nominalmente de por sí están atrasados.

Cuáles son las cuatro razones que explican la suba de los dólares libres: ¿se pueden seguir disparando las cotizaciones?

Frente a la fuerte presión que tienen los dólares libres, expertos de la city porteña advirtieron que pese a que Sergio Massa logró institucionalizar en el nuevo acuerdo con el Fondo la intervención en el mercado secundario de bonos para contrarrestar el incremento de las cotizaciones de los dólares financieros, lo cierto es que "el mercado se lo está llevando puesto"

Si bien el gobierno apuntaría a utilizar el 60% de los fondos para intervenir, el FMI avalaría hasta un 20%, por lo que restaría definir el monto con el cual podría intervenirse. Desde el Palacio de Hacienda estiman que la negociación podría cerrarse para a mediados de julio.

La influencia electoral

En medio de la enorme incertidumbre que impera en la city, hay algunas certezas absolutas: cerradas las cierres de lista para las PASO, se está a pocos días de primer gran test del oficialismo y de la oposición: el 13 de agosto son las PASO y el 22 de octubre las elecciones; si lo hubiera, el Ballotage sería el 19 de noviembre y el cambio de gobierno el 10 de diciembre.

La segunda certeza es que las encuestas vienen fallando sistemáticamente. El armado de la oferta electoral siempre trae sorpresas y estas elecciones presidenciales están lejos de estar cerradas. La política impacta en la economía y la economía en la política, sin embargo, en esta elección impactará de lleno cómo llega la maltrecha economía argentina.

La escasez de dólar y la consecuente necesidad de seguir restringiendo importaciones es tan grande que las preguntas sobre un salto discreto del dólar que habían desaparecido con la llegada de Massa al ministerio, volvieron a aparecer. Lo mismo que el escenario de un eventual nuevo desdoblamiento y/o mayores restricciones al Cepo, algo que incluso sería alentado por el propio FMI.

La palabra de Massa ante la suba del blue

El ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa, trató -en declaraciones a la prensa- de explicar las causas de la fuerte suba del dólar blue y aseguró que responde a razones especulativas.

"Hay una cosa especulativa, sobre todo de algunos sectores que primero apostaron a que la Argentina no iba a poder afrontar su deuda en pesos y lo logró; que no iba a poder cerrar su situación de acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional) y lo logró; que no iba a poder transitar el daño que la sequía le hacía a la economía argentina por perder u$s21 mil millones de exportaciones y con el régimen de administración del comercio exterior lo venimos transitando y llevando, sin frenar el nivel de actividad. Y el último bastión que les quedó es ir a la especulación sobre el dólar blue", analizó en una charla con los medios en la provincia mediterránea, en el marco de la campaña electoral.

Massa aseguró que la suba del dólar blue responde a razones especulativas

Asimismo, buscó bajarle el tono a lo que pasa con los tipos de cambio paralelos: "Tenemos la tranquilidad de saber que dentro de las dos restricciones de la economía argentina -la deuda con el FMI, que es un ancla feroz; y la caída del 25% de las exportaciones- tenemos que seguir tomando medidas para encontrar un proceso de estabilización", y pidió tener en cuenta el valor del dólar oficial porque indicó que es el que rige para las Pymes, las industrias y los productores.

Cuál es el precio del dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $574 para la venta y a $569 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negocia a $576,70; mientras que el MEP se ofrece a $513,99.

Cuál es el precio del dólar oficial

El dólar minorista cotiza hoy a $291,33.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense se consigue a $278,10.

En tanto, el Dólar Solidario y Dólar Tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubican en $509,82.

Mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 25%-, cotiza a $582,66.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar minorista promedio que publica el BCRA y los diferentes tipos de cambio, queda de la siguiente manera: