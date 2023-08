Argentina paga al FMI con préstamo de Qatar para no "tocar" reservas

Argentina le pagará al Fondo Monetario Internacional (FMI) los u$s765 millones del vencimiento de deuda que opera hoy, con fondos provenientes de un préstamo de Qatar de derechos especiales de giro (DEG), la moneda que emplea el organismo, anunció esta mañana el Palacio de Hacienda. Las fuentes oficiales indicaron en off the record que no están dispuestos a poner en juego más reservas del Banco Central de la República Argentina, que según informa la entidad rectora, ascienden a u$s24.145 millones. El acuerdo con el FMI permitió despejar pagos de capital hasta después de las elecciones.

Esta mañana se confirmó que la Argentina pagará al FMI a través de Qatar, quien prestará los DEGs (Derechos Especiales de Giro) en su poder en favor de nuestro país. Fuentes del Palacio de Hacienda indicaron que "Sergio Massa los negoció directamente con el equipo económico de Qatar en el más absoluto hermetismo".

La norma destaca que, "en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés) suscripto entre la Argentina y el FMI, las autoridades argentinas y el personal técnico del Fondo llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la quinta y sexta revisión, encontrándose sujeto a la implementación continua de las acciones de política acordadas y a la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo". Asimismo, subraya que, "una vez completadas dichas revisiones, la Argentina tendrá acceso a una suma aproximada de u$s7.500 millones".

Además, señala que, "en este contexto, se ha acordado un paquete de medidas para reconstruir las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal, protegiendo al mismo tiempo la infraestructura crítica y el gasto social, sin dejar de observar el compromiso por parte del Estado de mantenerse al día con sus obligaciones financieras con el Fondo, en línea con sus objetivos de sostenibilidad externa".

"Dado que las fechas previstas para la aprobación del Staff Level Agreement (SLA) por el FMI y que el tiempo mínimo necesario para que las autoridades argentinas implementen las medidas comprometidas exceden las fechas de vencimiento de los Special Drawing Rights (SDR), fueron realizadas gestiones con Qatar, a fin de poder cumplir con las obligaciones asumidas con el citado Fondo", precisa el decreto.

Argentina pagará al FMI con préstamo de Qatar para no "tocar" reservas

El vencimiento no puede ser postergado

El pago de hoy corresponde a intereses del préstamo original por u$s45.000 millones que el organismo le entregó a Mauricio Macri.

Al ser intereses, el vencimiento no puede ser postergado para fin de mes para que calce con el esperado desembolso de u$s7.500 millones, tal como sí puede hacerse con las obligaciones de capital.

"Los pagos de cargos no se pueden agrupar, pero esperamos que las autoridades continúen al día con sus obligaciones financieras con el Fondo, incluso en agosto", señaló una portavoz del organismo.

Intensas negociaciones

Sólo el último fin de semana, el presidente Alberto Fernandez llamó telefónicamente a 19 pares de la región para conseguir su aval en la Corporación Andina de Fomento (CAF). Recién el lunes, el mismo día del vencimiento con el FMI, logró que el directorio de la CAF votara a favor de un crédito excepcional por u$s1.000 millones.

Del mismo modo, el Gobierno debió aceitar sus vínculos con China para lograr la renovación del segundo tramo del swap (préstamo) por U$S 5.000 millones, que le permitió completar al pago al Fondo.

El aval de China llegó a último momento, en la madrugada del domingo. No fue fácil la negociación: China venía de cambiar la semana anterior a su canciller, al presidente del banco central, y de anunciar el recambio de su embajador en el país.

Más vencimiento de Argentina con el FMI

Los próximos vencimientos que la Argentina debe afrontar con el FMI son: 21 de septiembre u$s923 millones en amortización de capital; 30 de octubre u$s 2.652 millones en amortización de capital; 30 de noviembre u$s830 millones de intereses, y 31 de diciembre u$s923 millones en amortización de capital.

Con el desembolso que se espera para dentro de dos semanas se cubrirían las obligaciones hasta octubre.

Para el resto de los vencimientos se dependerá de un eventual desembolso en noviembre a cambio del cumplimiento de una serie de exigencias que se conocerán cuando el Directorio del organismo, apruebe el Staff Level Agreement (SLA).