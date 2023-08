Pronósticos más negativos para el precio del dólar por salto del blue e incertidumbre electoral

Los últimos días agitados por la escalada del blue, la aceleración del ascenso de la inflación aparejada y la incertidumbre política por las elecciones presidenciales, genera que los economistas realicen pronósticos negativos para el rumbo del precio del dólar oficial para los próximos meses.

Es que la inercia de las principales variables es cada vez más alta, y esto presiona al Gobierno a acelerar la depreciación del billete estadounidense que cotiza en bancos, cuya brecha con el segmento libre ronda el 100%.

De hecho, las proyecciones más alarmistas aguardan que el tipo de cambio mayorista puede llegar hasta los $664 a fines de diciembre que viene, según indica el informe publicado en agosto por FocusEconomics, hecho que, de ocurrir, representaría una devaluación en todo este año de 275%.

Es decir, superaría por lejos al consenso de los expertos en cuanto a la inflación esperada, en torno al 116,1% en promedio en 2023.

¿Precio del dólar oficial por arriba de la inflación?

Incluso, si se analiza el consenso de precio de dólar oficial mayorista estipulado por los más de 40 economistas de bancos y consultoras nacionales y extranjeras relevadas por FocusEconomics, que es de $458, la devaluación implícita prevista es de 158,5% para todo el año.

"El peso se debilitará más adelante debido a la emisión sostenida de dinero y la falta de confianza en la moneda", concluyen los expertos en el informe.

El precio más alto esperado por los economistas para el dólar oficial mayorista para fin de año es de hasta $664

De hecho, en los valores negociados en el mercado de futuros y opciones del Matba-Rofex ya se está convalidando un dólar mayorista para fin de año de más de $552, supera en 94 pesos a la prevista por los economistas encuestados, y representaría una devaluación en todo 2023 de 211%.

En concreto, las proyecciones más pesimistas para el precio del tipo de cambio oficial que es tomado por los bancos para fin de año, están lideradas por las consultoras Econviews ($664), MAP ($631) y Eco Go, que estima $628.

"La única certeza que tenemos es que cualquiera sea el candidato presidencial, será el candidato del ajuste porque hoy la economía no está funcionando, no crece hace más de una década y la única manera de salir de esta situación es ajustando precios relativos, la parte fiscal y la parte cambiaria", dice a iProfesional Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go, consultora que lidera con su colega Marina Dal Poggetto.

Presión del dólar blue e inflación

Al mismo tiempo, el fuerte movimiento de los últimos días del valor del dólar blue por la incertidumbre electoral y las mayores medidas del Gobierno de restricción al mercado cambiario, generó un traslado al resto de los precios de la economía. Hecho que presiona al Banco Central a acelerar la devaluación que realiza a diario al tipo de cambio oficial, que en los primeros 8 días del mes acumuló 3%.

"A partir de lo sucedido en el mercado cambiario en los últimos días, el Gobierno empezó a mover de forma más rápida al dólar oficial. Hay que ver qué pasa después de las elecciones, porque eso puede condicionar todo", sostiene Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores, que espera para fin de año un billete mayorista de $534, a iProfesional.

Y agrega: "Da la sensación que quizás presionado por el acuerdo con el Fondo Monetario, se deberá devaluar de forma más rápida de lo que se estimaba hasta diciembre, y después el salto siguiente lo realizaría el próximo Gobierno".

En los últimas semanas subió con fuerza el precio de los dólares libres, algo que traslada a inflación y que presiona al alza a la cotización del oficial.

Por su parte, Claudio Caprarulo, economista principal de Analytica Consultores, que proyecta que el tipo de cambio llegue a fin de diciembre a $411, suma: "Nosotros vemos una aceleración de la tasa de depreciación del peso más fuerte en noviembre y diciembre, sin que eso signifique un salto de shock".

Con una estimación similar, Fernando Baer, economista de la consultora Quantum de Daniel Marx, argumenta: "Esperamos un escenario donde el tipo de cambio oficial se mueve en línea con la inflación, que se acelera, pero que no se espiraliza".

En resumen, para los analistas es inminente que en los próximos meses se acelerará la devaluación del dólar mayorista debido a los desequilibrios que existen en la economía, sobre todo en un contexto en el que escasean divisas en las reservas del Banco Central y en el que el cepo cambiario genera dificultades para la fluidez de las operaciones de los diversos sectores.

"Creemos que es inevitable un ajuste del tipo de cambio para acercarlo a niveles reales más altos, y por eso un nuevo gobierno se verá en la obligación de ajustar el tipo de cambio con un salto discreto", concluye a iProfesional Pablo Repetto, jefe de Research en Aurum, cuya proyección para fines de diciembre es de $525.