El dólar blue subió a un récord de $600, mientras el BCRA aceleró el "crawling peg": ¿fin del "veranito" de la inflación?

La fuerte presión por los dólares libres no mermará incluso hasta conocer el resultado de las primarias de este domingo. Los motivos de la volatilidad

Tras una nueva jornada de máxima tensión cambiaria, el dólar blue cerró este miércoles con una suba de dos pesos a $600, con lo que marcó un nuevo máximo histórico. Fuentes de mercado señalaron a iProfesional que el gobierno sigue apuntando a ganar tiempo, recurriendo a desdoblar sucesivamente el tipo de cambio a fin de administrar la creciente escasez de reservas que enfrenta, antes de encarar un programa de estabilización cuyos costos cada día que pasan son más altos. Esta decisión alimenta más la dolarización de portfolios antes de las PASO, por lo que el "Plan Llegar" cada día corre más riesgos de no llegar.

Si bien el esquema cambiario actual no cierra y el intento de patear la pelota para la próxima gestión va a convivir con una transición al rojo vivo, lo cierto es que ya van más de 12 meses de Massa como Superministro y el mandato original de no devaluar de un salto el dólar oficial se cumple a rajatabla, con un particular detalle: cambió la velocidad del "crawling peg" o ritmo devaluatorio.

Es que, mirando al dólar oficial, se consolida un nuevo ritmo de devaluación, ya que el BCRA siguió moviéndolo largamente por encima de 100% de TNA o 200% de TEA por sexta rueda consecutiva. Así, el dólar oficial se encuentra con un ritmo de devaluación diario por encima del 10% (mensualizado), alcanzando el 14,7% en términos mensuales. Durante los últimos cinco días, el ritmo de depreciación se aceleró al 12,2%. El último relevamiento de expectativas del mercado (REM) estima una devaluación del 7,1% para el mes de agosto.

Todo indicaría que es un gesto al FMI, que pidió explícitamente que la tasa de crawling peg continuará utilizándose para preservar la competitividad, y sería una decisión complementaria a la "devaluación fiscal". En cuanto a la brecha cambiaria, lejos de achicarse por la brusca aceleración del ritmo de devaluación, continúa ensanchándose, lo que reaviva las expectativas devaluatorias a la par que recalienta la inflación.

El blue volvió a acelerarse y puso en alerta a todos los inversores locales

Una inflación que comienza a (re)acelerarse

La Ciudad de Buenos Aires publicó el IPC CABA de julio de 2023, que marcó un alza del 7,3% mensual, 0,2 puntos básicos por encima del registro de junio, acumulando en los últimos doce meses un alza del 117,9%.

En los primeros 7 meses del año, promedió un alza del 7,16% mensual o 129,2% anualizado. La suba del mes estuvo impulsada por los precios estacionales (+9,3%), el IPC core (7,2%), al tiempo que los precios regulados subieron un 6,7%. De acuerdo con el último REM, los analistas anticipan un incremento del 7,6% para el índice nacional, ajustando la proyección a la baja desde el 7,8% que estimaban hace un mes.

No se construye una híper de la noche a la mañana. Pero las medidas del gobierno nacional están trabajando activamente en forzar un nuevo cambio de régimen inflacionario que hoy ya corre arriba de tres dígitos anuales con precios relativos rezagados (dólar, tarifas y combustibles), con una economía muy cerrada, paritarias que empiezan a escalar, una política fiscal y monetaria que necesita (y además coordina) que la inflación se acelere.

La probable suba del 7,3% del IPC de julio, el nuevo esquema cambiario y la visualización de que el dólar soja IV (el programa que debía extender el horizonte hasta el 24 de junio, pero que continúa hasta el 31 de agosto) viene tropezando, cambió el panorama y coordinó un nuevo salto en la nominalidad de la economía que pone obstáculos y aumenta los riesgos de no llegar a las elecciones del 22 de octubre con el esquema actual.

Riesgos de la transición al 10 de diciembre

El FMI mira de costado y no objeta. Ni que el BCRA compre dólares caros que después vende baratos. Ni que el Central compre bonos en el mercado secundario y financie en forma indirecta al Tesoro por fuera de los límites establecidos. Esto en conjunto con las mayores liquidaciones coordinadas por el nuevo dólar soja y una administración a medida de los dólares de importación le permitirían a la autoridad monetaria "llegar a diciembre", pero hasta esto está en riesgo.

Sin anclas a la vista, los riesgos de una nueva escalada en la nominalidad de los dólares libres son cada vez más altos, sobre todo si no aparece un esquema de cooperación entre el gobierno que llega y el que se va. Léase por cooperación que entre el 22 de octubre y el 10 de diciembre, la administración saliente colabore con la que llega.

Las PASO apresuran la dolarización de portfolios y Massa acelera el "crawling peg"

Obviamente, la cooperación óptima era aquella que arrancaba con las correcciones pendientes enmarcadas en un programa de estabilización, no la que acumula crecientemente distorsiones intentando patear la pelota para la próxima administración.

Pero metido en esta trampa, el ala dura de la oposición hoy se encuentra con un discurso complicado para adentrarse en una campaña electoral. La promesa de "caos y sacrificio" contrasta contra la promesa de Massa de "ordenamiento y esperanza". De nuevo, para que el mensaje de Massa se sostenga en el tiempo, "los conejos" tienen que seguir funcionando.

Es que si no hay contratos en pesos que te permitan transitar de un gobierno a otro, el excedente de pesos creciente va a buscar cobertura en el dólar marginal y/o en el mercado de bienes, agudizando la escalada inflacionaria. Sobre todo, si la restricción de divisas obliga a seguir cerrando la economía, duplicando el número de licencias no automáticas y encareciendo el precio local de los bienes.

Literalmente "el pase de batuta" es una olla a presión, que requiere que se enfríe antes de sacar la tapa en el marco de un plan de estabilización. No hay margen para el gradualismo, pero el shock requiere consistencia y sobre todo administrar políticamente los efectos distributivos que provoca.

Cuál es el precio del dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $600 para la venta y a $593 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negoció a $591,70; mientras que el MEP se ofreció a $527,92.

Cuál es el precio del dólar oficial

El dólar minorista cerró a $297,81, con una suba de $1,29 respecto de ayer.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un aumento de 95 centavos respecto al cierre previo, en $285,15.

En tanto, el Dólar Solidario y Dólar Tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubicaron en $521,17.

Mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 25%-, cotizó a $595,62.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar minorista promedio que publica el BCRA y los diferentes tipos de cambio, queda de la siguiente manera: