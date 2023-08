Alerta por dólar blue: ¿qué puede pasar en la última rueda antes de las PASO?

El dólar blue alcanzó el jueves un nuevo récord de $602, con lo cual subió $2 respecto al día anterior, en una jornada donde mostró gran volatilidad en un escenario bastante paralizado en el que hubo operaciones chicas pero no transacciones de grandes volúmenes ante los operativos de control en las cuevas de la City porteña. Y hay incertidumbre acerca de hasta qué valor puede escalar este viernes en la útima rueda previa a las PASO.

Los brokers comentaron que el jueves siguió evidenciándose "gran dispersión de precios" porque "en río revuelto muchos se aprovechan de la situación y facilita vender más caro".

Para la última jornada previo a las PASO, algunos operadores en el mercado advierten que este viernes "la presión sobre el blue puede ser mayor" y estiman que podría llegar alcanzar un valor de $620 o $630, mientras que otros analistas no prevén un movimiento tan brusco en un escenario tan incierto.

Dólar blue: los motivos de la gran volatilidad

El dólar blue subió este jueves $2 y cerró en $602, con lo cual alcanzó un nuevo valor récord, y acumula en la semana un alza de $28, en lo que va de agosto trepa $52, y en el año aumenta $256.

En la segunda jornada signada por los mayores controles en las cuevas de la city porteña, la divisa informal arrancó la rueda en $610, en algunos casos el precio de venta llegó hasta $615 según cuentan operadores, y luego fue recortando gradualmente.

En ese sentido, el analista financiero Christian Buteler consideró que "son precios de chiquitaje, operaciones grandes no te hacían si no están calzadas, no hubo transacciones de gran volumen porque nadie quería ni pagar ni vender".

El dólar blue acentuó la suba el jueves y cerró a un valor récord de $602, aunque llegó a cotizar a $615

"Es muy difícil que puedas tener un precio relativamente real en un mercado que no está limpio sino bastante sucio con las inspecciones a las cuevas, con operadores grandes que decidieron no operar", argumentó.

Buteler comentó que el jueves el blue "llegó a estar en $615, pero todo con transacciones chicas de u$s200 o u$s300. Si alguien quería vender, por ejemplo, u$s10.000, te decían 'esperá a ver si consigo comprador'".

Otro operador relató que "siguió todo paralizado y muy chico, están desactivando el mercado y acentuando intervenciones en los dólares financieros a la espera de las PASO y el luego se verá cómo sigue".

Dólar blue: ¿por qué no frena?

Aunque la divisa informal ya subió más que la inflación acumulada en el año, la economista Natalia Motyl explicó que "el dólar blue hoy sube por el componente especulativo que se acrecienta ante las PASO con mayor demanda de dólares por cobertura, la caída de la oferta de dólares por los pagos al FMI e intervenciones continuas, aceleración del ritmo de crawling peg que acrecienta mayor demanda de dólares, al ponerle un piso al resto de los dólares.

La economista subrayó que, a eso se sumó "las intervenciones en las cuevas, ya que en un mercado chico como el blue, los mayores controles reducen la oferta y eso hace subir más el precio".

El analista Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, remarcó en redes sociales que "la presión sobre el dólar blue a esta parte del año es la más alta de los últimos 5, muy similar a la de la pandemia". Y sostuvo que "la política local (toda) no resuelve los problemas e imprime una incertidumbre enorme, que no se ve en ningún país normal".

Operadores afirman que controles en cuevas reduce oferta y presiona al alza al blue

Para el economista Federico Glustein "el blue sube porque el contexto amerita: elecciones en las que los eventuales ganadores devaluarían hace que haya más demanda precautoria". Y concordó que "los controles originan más presión alcista porque hay menos dólares de bocas para vender".

A su vez, Buteler cuestionó que "sobran pesos y faltan dólares pero siguen emitiendo" en alusión a un giro de $250.000 millones que el BCRA le transfirió el 4 de agosto al Tesoro en concepto de utilidades, sumando $ 2,2 billones. (1,3% del PBI) en lo que va del año. Y acotó: "el valor del dólar es consecuencia del accionar del BCRA".

Dólar blue: ¿qué puede pasar este viernes?

Motyl vaticina que "puede ser un día ‘heavy’" porque "es el último día antes de las elecciones por lo que se acelerará con fuerza la dolarización de cartera, y esa mayor demanda, con una menor oferta acrecentará el precio del blue".

Según su visión, "hoy el techo del blue está en $630, y este viernes aumentará con fuerza, y es posible que llegue a ese valor".

En sintonía, otro operador opinó que este viernes "puede ser mayor la presión ya que es el último día y seguramente tampoco habrá precios claros e informados, hay mucha dispersión de precios por zona".

En ese marco, comentó que "más allá del valor de $602 que informan los medios, este jueves se escuchaba que la referencia vendedora estaba en algunas zonas $620, asi podría escalar, aunque creo que (desde el gobierno) van a buscar que quede cerca de los $600".

Hay inquietud por el valor del blue en la última rueda antes de las PASO

Por su parte, Buteler admitió que el viernes "puede pasar cualquier cosa, pero creo que recién la semana próxima, para el martes o miércoles, se va a saber cuál es el verdadero nuevo nivel al cuál el blue se va a normalizar y seguir luego su movimiento ascendente lógico., ya con los resultado de las PASO"

Sin embargo, Buteler juzgó que "salvo alguna sorpresa muy desagradable en la elección, creo va a aflojar la semana próxima, para mí se pasó un poco de rosca, y algunos se aprovecharon de eso".

"Con esta incertidumbre donde nadie está seguro cuál es el precio cierto del dólar. Pero si el mercado esperase que realmente el lunes esto se vaya al diablo, (en las cuevas) te comprarían si vas a vender u$s10.000. Si creen que se va al diablo, no te venden, pero compran todo lo que pueden. Pero cuando no quieren, es porque nadie quiere tampoco quedar pegado pagando de más", esgrimió.