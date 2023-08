A qué precio puede llegar el dólar blue a fin de año si no se toman medidas urgentes, según el gurú de la City

Devaluar a mayor ritmo que la tasa de interés invita a armar un interesante rulo financiero. Mientras no aumenten la tasa, el dólar arbitrará a la suba

Lo que hemos visto en los últimos meses es un cambio en la política cambiaria, en el mes de junio la tasa de aumento del dólar oficial fue del 7,2%, mientras que la inflación fue del 6,0%, esto implica que la devaluación fue más elevada que la inflación. Es un buen momento para el bono dual que ajusta cualquiera de estas dos tasas cual fuera la mayor. Lo interesante es que la tasa de plazo fijo mensual se ubica en el 8,08% y es un nivel más elevado que ambas tasas en el mes de junio.

En el mes de julio la tasa de aumento del dólar oficial fue del 7,2%, y si bien aún no conocemos la inflación, seguramente se ubicaría por debajo de dicha tasa, lo que dará como resultado el segundo mes consecutivo en que la tasa de devaluación sube más que la tasa de inflación. En este caso, la tasa de plazo fijo también se ubica por encima de ambas tasas.

En el mes de agosto, la tasa de aumento del dólar oficial apunta a los dos dígitos, podría aumentar entre el 10,4% y 16,3%, el primer porcentaje surge del aumento de los primeros 13 días, proyectado a los 31 días restante, el segundo porcentaje surge de tomar el dólar futuro agosto y compararlo con el dólar mayorista cierre del mes de julio. En cuanto a la inflación, si bien luce elevada para agosto, no hay ninguna consultora que proyecte una inflación de dos dígitos, con lo cual será el tercer mes consecutivo que la tasa de devaluación se ubique por encima de la inflación. El dato interesante es que en el mes de agosto la tasa de devaluación se ubica por encima de la tasa de plazo fijo, esto implica que nadie venderá dólares para pasarse a pesos.

Qué pasará con el dólar y en qué invertir, según el gurú de la City

El dólar blue dio la nota, en marzo valía $398, y el viernes cerró en $610, lo que implica una suba del 53,2%, y una brecha que hoy se ubica en el 112,3%.

Cuando la brecha se ubica por debajo del 80%, no hay duda que hay que comprar dólares. Cuando esta entre el 80% y 100% es indistinto comprar o vender, es un precio lógico de acuerdo a la historia reciente. Una brecha por encima del 100% comienza indicarte que esta caro para comprar, pero aún puede llegar a niveles más altos.

Durante la crisis de la reestructuración de la deuda en octubre del año 2020, la brecha llegó a tocar el 140%, fue un caso muy particular, pero ocurrió y podría volver a ocurrir. En esta oportunidad lo que vemos es que hay un claro incentivo a no vender dólares por tres razones. La primera es que el dólar mayorista aumenta a una tasa de dos dígitos, y por encima de la tasa de plazo fijo, si se mantiene la brecha hay ganancia asegurada. En segundo lugar, no hay muchos activos donde resguardarse si vendo el dólar. En tercer lugar, es muy difícil la toma de decisiones en un escenario político tan incierto, con tantas elecciones por delante, y poca visibilidad acerca de los resultados probables.

El gurú de la City anticipó que en diciembre, el dólar blue cotizará en alrededor de los 1.000 pesos.

Si medimos el dólar blue de $600 y lo ajustamos por inflación, veremos que en la crisis de octubre del año 2020 a pesos actuales alcanzó un valor de $840.

Si tomamos los pasivos monetarios que al 9 de agosto suman $24,3 billones y lo dividimos por las reservas brutas que suman u$s23.891 millones, el dólar de equilibrio nos da un valor tan alto, que da miedo expresarlo.

Te puede interesar ¿Qué concepto elegir en tus transferencias para no pagar impuestos?

Si tomamos el tipo de cambio real multilateral, desde el año 1997 al 31 de julio del año 2023, el precio promedio nos da un tipo de cambio en $332,30, cuando al 31 de julio el tipo de cambio mayorista se ubicaba en $275,28. Esto quiere decir que en la actualidad tenemos un tipo de cambio bajo. En el año 2002, cuando el dólar llegó al valor nominal de $4,0, medido por el tipo de cambio real multilateral y teniendo en cuenta el valor actual del dólar, nos daría un valor de $ 570,71. Fue un momento muy especial de la economía, y ese era un tipo de cambio realmente alto.

Conclusiones

Esta ensalada de números nos indica que el Banco Central muestra una debilidad manifiesta , ya que esta descapitalizado con un pasivo lleno de pesos, y un activo repleto de papelitos y carente de dólares.

, ya que esta descapitalizado con un pasivo lleno de pesos, y un activo repleto de papelitos y carente de dólares. Sería necesaria una capitalización de u$s20.000 millones de dólares para restablecer la confianza , de esta forma se calmarían las expectativas de devaluación, y hasta podría achicarse la brecha cambiaria.

, de esta forma se calmarían las expectativas de devaluación, y hasta podría achicarse la brecha cambiaria. Para conseguir ese dinero, habría que llevar adelante un ambicioso programa de privatizaciones, ya que nos permitiría conseguir dólares genuinos.

Para Di Stefano, comprar ON, caucionarse a una tasa del 85% anual y comprar más ON a abril del año 2024, es "un negocio redondo".