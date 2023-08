Todos miran al dólar blue: qué prevé el mercado tras suba de tasa, devaluación y nuevas trabas al MEP

El dólar blue registró este lunes un salto de $80 y cerró en $685, con lo cual marcó un nuevo récord tras el resultado de las PASO que ubicó al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el primer lugar con el 30% de los votos. En tanto, las divisas financieras, Contado con Liquidación (CCL) y MEP subieron fuerte. En este escenario la CNV anunció nuevas restricciones para operar con los dólares financieros, Y AFIP redujo el recargo sobre el dólar Qatar. De todos modos, los analistas auguran que la presión sobre el dólar blue seguirá impulsada por la incertidumbre y la aceleración inflacionaria.

Asimismo, el Banco Central este lunes dispuso una devaluación del 22% al fijar el tipo de cambio oficial en $350 hasta las elecciones de octubre, con lo cual deja de lado el esquema de actualización diaria, conocido en la jerga financiera como crawling peg.

Además, el directorio del BCRA elevó la tasa de interés Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días a 118% anual (209% en términos efectivos anuales, TEA). Y subió también la tasa de interés de plazos fijos para personas humanas, a 118% anual para las colocaciones a 30 días, hasta $30 millones, con lo cual el rendimiento efectivo mensual sube a 9,7%. Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima garantizada se establece en 111%, con un interés efectivo mensual de 9,17%.

Para los analistas, las medidas tendrán impacto en la inflación que advierten que podría alcanzar los dos dígitos mensual, en tanto consideran que en el actual escenario de incertidumbre la suba de la tasa no será efectiva para frenar la dolarización por lo que prevén la presión alcista sobre el dólar blue continuará y estiman que en el corto plazo podría llegar a los $700.

Dólar oficial: ¿por qué saltó y cuál será el impacto?

Los analistas creen que el salto de 22% del tipo de cambio es una medida exigida por el FMI en el marco del acuerdo técnico alcanzado con el organismo, y que apunta a resguardar las reservas que están en un nivel crítico. De hecho, el FMI avaló las nuevas medidas económicas e informó que el directorio del organismo tratará el miércoles 23 de agosto el caso argentino, en el que se espera que apruebe desembolsos previstos por u$s 7.500 millones durante la segunda quincena de este mes.

Nery Persichini, estratega de GMA Capital consideró que "las medidas de hoy parecerían haber sido previamente consensuadas con el FMI" y destacó que "después del ajuste de 22%, el dólar oficial a $ 350 es el más competitivo en más de 2 años, y está en una zona similar a la que había antes del "Plan Platita" de 2019". Sin embargo, auguró que "la aceleración inflacionaria probablemente erosione esa ganancia externa si el tipo de cambio nominal no es actualizado nuevamente".

En sintonía, el analista financiero Gustavo Ber opinó que "la devaluación y la suba de tasas forman parte de medidas que buscan resguardar las alicaídas reservas, y posiblemente sean parte de lo acordado con el FMI para acceder a los desembolsos".

Asimismo, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, evaluó que "es algo que pide el FMI, se da porque el BCRA no tiene dólares, y donde el resultado electoral provoca una vulnerabilidad mayor". Y juzgó: "se optó por este esquema que es el mal menor, pero sin un plan económico amplio no va cambiar nada. Es una aspirina para intentar llegar a octubre, no es suficiente para cambiar el rumbo del país. Son medidas lógicas pero siguen siendo insuficientes".

Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, aseveró que "este ajuste de tipo de cambio sin ninguna otra medida ni credibilidad corre un serio riesgo de ser desestabilizante" y enfatizó que "el anuncio que se mantendrá sin cambios hasta octubre es una expresión de deseos porque con la inflación que generará la propia devaluación es posible que se atrase de nuevo más temprano que tarde".

Por su parte, Jeremías Morlandi, Director de Políticas Públicas del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI), aseguró que "lo que veremos tras la devaluación es un fuerte impacto en los precios, lo que llevará a una caída del salario real (momentáneamente al menos hasta que reajusten las paritarias), con una consecuente caída del consumo". Y alertó que "la suba de la tasa interés incrementa la velocidad en la que crecen los pasivos, que ya se ubican en 13 billones de pesos y le ponen un piso alto a la inflación, estimamos un piso inflacionario del 125% para 2023.

Dólar oficial: BCRA retomó compras

En un contexto donde las reservas netas son negativas en más de u$s10.000 millones, según los cálculos privados, el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, señaló que "el salto en la cotización del tipo de cambio produjo un efecto positivo para el Banco Central que pudo exhibir un resultado positivo de una magnitud que no se repetía desde el 31 de julio pasado".

Y es que el BCRA registró este lunes un saldo neto comprador de u$s 220 millones por intervención en el mercado cambiario. De esta manera, la entidad monetaria cortó una racha vendedora de cuatro ruedas consecutivas. Quintana remarcó que "lo que quedó claro con lo de hoy es que al precio anterior no había dólares, con otro nivel algo aparece".

El gobierno devaluó 22% al fijar el tipo de cambio a $350 hasta las elecciones de octubre

"El saldo positivo del mes se sitúa ahora en unos u$s 360 millones de compras netas por acciones de regulación cambiaria y cambia la tendencia de pérdidas diarias que venía exhibiendo. La combinación de mayor cotización del dólar y simultáneo aumento en la tasa de interés en pesos parecen alinearse transitoriamente para evitar un mayor drenaje de divisas que habrá que ver si se mantiene hasta las elecciones generales de octubre próximo", comentó.

Francisco Díaz Mayer, operador de ABC Mercado de Cambios contó que "fue otro día que a pesar de la devaluación, los reguladores siguieron cortando la demanda de los importadores con el validador de Afip, que no funcionó en todo el día. Es por esto que al sacar la demanda del mercado, el BCRA pudo quedar comprado en u$s220 millones". Y puntualizó que "gran parte de esas divisas fueron las que le vendieron los exportadores del agro, que le vendieron a $350 en vez de los $340 que venían cobrando y pensaban cobrar hasta el 31 de agosto".

Dólares paralelos: nuevos récord post PASO

Pedro Siaba Serrate, estratega de PPI, vinculó esa suba a una menor intervención del BCRA. E indicó: "Calculamos que intervino con casi u$s18 millones, lo cual está bastante por debajo de los u$s108 millones diarios promedio de la semana pasada, bajó notablemente".

Consultado sobre las nuevas restricciones al MEP y el CCL y si será una medida que los hará bajar, el experto sostuvo que "el objetivo es mantener una cotización del MEP más baja, utilizando la menor cantidad de dólares posibles". Pero afirmó que la evolución de las divisas financieras "dependerá del contexto general, pero no a la medida puntual; hay que entender que siempre un fortalecimiento del cepo no puede suavizarlo de por sí, sin generar un gasto en dólares más alto".

Por su parte, sobre la escalada de los dólares paralelos, la economista Natalia Motyl planteó que "con la victoria de un candidato que propone dolarizar la economía, se profundiza una aceleración de la dolarización de carteras".

El BCRA subió 21 puntos a 118% anual la tasa de interés del plazo fijo minorista,

"La mayor demanda de dólares ante un contexto de escasez de reservas, presiona al tipo de cambio y el BCRA, al no tener poder de fuego, se ve obligado a soltar el tipo de cambio. Sin reservas, una devaluación del 20% es ponerle un piso más alto al resto de los dólares", vaticinó.

Asimismo, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, atribuyó la suba del blue luego de las PASO a que "sigue muy alta la demanda por dolarización y es producto de alta incertidumbre".

Ber concordó que el resultado de las PASO "a corto plazo elevará aún más el clima de incertidumbre y volatilidad previamente vigente, a lo cual se sumó la devaluación que presionan sobre los dólares financieros y libre".

"Tras una lectura electoral a modo de ‘cisne negro’, junto a la devaluación, es que los dólares financieros, y libre, se disparan con fuerza ya que la búsqueda de cobertura se profundiza entre los agentes económicos".

La consultora FMyA remarcó que "en el corto plazo, la incertidumbre sobre el plan económico de Milei y la palabra ‘dolarización’ es (presión) alcista para el dólar paralelo".

Dólares blue: ¿cómo seguirá tras suba de tasas y nuevas medidas?

Motyl afirmó que "si el mercado descuenta que va a haber una dolarización, se cubre sacándose los pesos de encima hoy", y evaluó que la suba de la tasa "es correcta dada la devaluación de hoy". Sin embargo, consideró que "ahora entras en un terreno en el que ningún tipo de tasa es suficientemente atractiva para que el mercado se quede en moneda local". En ese marco, la economista pronosticó que el dólar blue "superará los $700 y ahí habrá que ver si sigue subiendo o corrige a la baja".

La Comisión Nacional de Valores impuso nuevas restricciones a los dólares MEP y CCL

Por su parte, Ber explicó que las nuevas restricciones que impuso la CNV para operar en los dólares financieros "buscan contener la brecha tras la devaluación oficial, a lo que se suma la reducción del dólar Qatar". No obstante, alegó que "cualquier restricción suma presión sobre las otras referencias (el blue), el segmento del dólar libre es más minorista por lo cual continuará más asociado a la incertidumbre y a la nominalidad de la economía"

En este contexto, Ber prevé que es esperable "que continúen las presiones posiblemente hasta un próximo nivel más cercano a los $750" y estima que ese valor podría alcanzarse a fin de agosto o principios de septiembre "porque la acelerada nominalidad empuja". impulsado por "la devaluación y el clima de elevada incertidumbre".

Reschini coincidió en que estas nuevas trabas a los dólares financieros pueden presionar más al alza al dólar blue: "más restricciones son más brecha". Y argumentó: "Puede llegar a haber bajas en el blue pero va a depender de la política. Las señales que dé Milei de ahora en más cobran especial relevancia pero también las medidas del gobierno. Con este grado de incertidumbre es probable que no haya tasa que alcance".

Persichini precisó que ahora la tasa de interés "quedó al borde de 10% nominal mensual, pero lo que se está manejando de proyecciones de inflación para agosto y septiembre la dejaría nuevamente en terreno real negativo, no creo que alcance para reducir la incertidumbre electoral".

Por su parte, Glustein advirtió que la devaluación "se va a notar en la inflación, va a tener un impacto, por lo que podría ser de dos dígitos el próximo mes". Así, destacó que la suba de la tasa del plazo fijo a 118% "es fuerte pero en un contexto de deseo de dolarización, no hay deseo de quedarse en pesos, y salvo una tasa de hiper, es difícil que cambie la tendencia".

En cambio, el analista financiero Christian Buteler consideró que "por un lado limitaron el MEP a u$s 40.000 semanales, no es poca plata, no veo que eso presione más al blue, y por otro lado bajaron el dólar Qatar y eso puede ayudar a contener un poco más". Y pronosticó: es probable que el martes veamos una caída en el blue y se acerque más al valor del MEP".