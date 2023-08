Nueva tasa de interés post PASO: ¿cuánto gano ahora con $100.000 en plazo fijo?

Los depósitos a plazo fijo gozande una gran popularidad en Argentina, ya que este tipo de activo está generando rendimientos nominales por encima de la inflación, por lo que cada vez son más las personas que deciden invertir. En este sentido, suelen surgir dudas sobre cuánto dinero se puede colocar a plazo fijo y cuánto rinde la tasa de interés de manera mensual y anual.

Luego de las PASO, el Gobierno decidió incrementar la tasa de interés del plazo fijo por lo que los bancos desde ahora pagarán 118% anual tras la decisión del Banco Central (BCRA) que aumentó la tasa de política monetaria en 21 puntos porcentuales. De esta forma, el porcentaje mensual de pago del plazo fijo pasó a 9,7%.

Tasa de interés y plazo fijo: cuánto gano con $100.000, $200.000 o $300.000 a 30 días

Si invertís $100.000 en plazo fijo con la tasa de 118%, la ganancia a 30 días es de $9.698,63. En cambio, si tu capital inicial es de $200.000 en plazo fijo, vas a tener una ganancia de $19.397,26. Finalmente, con $300.000, el interés ganado se incrementa a $29.095,89 en 30 días.

Nueva tasa de interés post PASO: ¿cuánto gano con $100.000 en plazo fijo?

Cuánto gano con 100.000 pesos en un año en plazo fijo

En un año, reinvirtiendo tanto capital e intereses cada mes del capital inicial de $100.000, el resultado ascendería 303.678,78 pesos.

¿Cuánto gano si pongo 1 millón en plazo fijo?

Si el capital inicial fueran $1.000.000, luego de 30 días de colocación, se obtendría sería de 1.096.986,30 pesos.

En un año, reinvirtiendo tanto capital e intereses cada mes, el resultado ascendería 3.036.787,84 pesos, sumando capital e intereses.

¿Cuánto es lo máximo que se puede poner en un plazo fijo?

En la actualidad, no existe un límite máximo para la creación de plazos fijos, siempre y cuando se pueda justificar el origen de los fondos. En este sentido es posible constituir un plazo fijo por la cantidad deseada. Sin embargo, podemos establecer que el monto máximo sin necesidad de justificar, según la última actualización de AFIP, es de $200.000, aunque el proceso no es completamente claro.

Por ejemplo, si decidís colocar un plazo fijo de $200.000 durante 30 días, se generarán intereses por un monto de $14.958. Es decir, al mes siguiente, se acreditarán $214.958, superando así el límite establecido por AFIP.

El límite de movimientos bancarios mensuales sin justificar es de $200.000

En tal caso, el monto máximo sería de $185.042, ya que a los 30 días se obtendrían $200.000, de los cuales $185.042 correspondería al capital original y $14.958 a los intereses generados. La falta de claridad por parte del fisco tiene cierta lógica, ya que su objetivo es evitar la "especulación" con los montos que pueden depositarse sin justificación, y prevenir maniobras "evasivas" por parte de algunos contribuyentes.

¿Cuánto dinero se puede poner en plazo fijo sin declarar en Argentina?

En la actualidad, en Argentina, el límite para depositar dinero sin declarar es relativamente bajo, específicamente $200.000 al mes. Aunque existen casos en los que las personas realizan depósitos por encima de esta cifra sin que le soliciten ningún justificativo. Es importante destacar que, a partir de dicho monto, comienza a existir el "riesgo" de tener que declarar el origen de los fondos.

Además, estos $200.000 corresponden a todas las operaciones realizadas por persona en el mes calendario, lo que incluye depósitos, transferencias recibidas, entre otros. También se consideran los saldos en cuentas de plazo fijo, como también en cuentas corrientes y otras formas de inversiones.

De esta manera, si, por ejemplo, se depositan $200.000 mensuales en un plazo fijo, es muy probable que el banco solicite la justificación de los fondos. Este monto reemplaza a la antigua cifra de $90.000, que se ha vuelto obsoleta, ya que apenas alcanza el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

En el caso de que el banco considere necesario solicitar una justificación de los fondos, esta se hará a través de un correo electrónico, requiriendo documentación respaldatoria que justifique las transacciones. Los documentos más comunes suelen ser facturas de los últimos 6 meses, recibos de sueldo, recibos de haberes jubilatorios, certificados de ingresos emitidos por contadores públicos, entre otros.

Si el banco detecta movimientos por encima de $200.000 en un mes calendario, puede solicitarte que justifiques el origen de los fondos

En el caso de que no puedas justificar total o parcialmente el dinero, es muy probable que el banco genere un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) y lo notifique a la Unidad de Información Financiera (UIF). Posteriormente, las acciones de este organismo son muy variables, ya que dependen de la "gravedad" del asunto. Es decir, no es lo mismo no poder justificar 2 millones de pesos para una empresa que factura millones mensuales, que para una persona física sin ningún tipo de ingreso declarado.