El dólar blue baja a $720, pero el mercado igual prefiere cubrirse antes de octubre: ¿corre riesgos el "Plan Llegar"?

Tras una nueva semana frenética en la plaza cambiaria, el dólar blue retrocede cuarenta pesos a $720 en las cuevas del microcentro porteño, con lo que se aleja de su máximo histórico. Ahora el intento frustrado de patear la pelota para la próxima gestión sigue conviviendo con el riesgo de una transición que dista lejos de ser ordenada, tras el sorprendente resultado de las PASO de 2023. Quedan menos de tres meses de Massa como Superministro y el mandato original de no devaluar de un salto el dólar oficial no se cumplió. O mejor dicho, el Fondo no lo dejó cumplirlo.

El "Frankenstein" cambiario anticipaba que algo no andaba bien. La herramienta de desdoblar "lo que haga falta" convivió en con un nuevo dólar soja a $340 y con acuerdos con empresas y/o sectores para ponerle un tope a la suba de precios. La devaluación del lunes hecho por tierra absolutamente todo. Fue una crónica de una muerte anunciada. La "devaluación fiscal" de 7,5% para bienes y 25% para servicios aplicada el 24 de julio, seguida por una la aceleración del crawling peg al 12% mensual y, fundamentalmente, el salto discreto de 22% del lunes impactarán en la inflación de agosto. De esta manera, la sumatoria de todas éstas (¿micro?) devaluaciones implicó un salto del dólar oficial entre el 21 de julio y el 16 de agosto de casi un 40%.

No obstante, el gobierno nacional buscará ahora "fijar" el tipo de cambio oficial para anclar expectativas de los agentes económicos, al menos, hasta las elecciones de octubre. Sin embargo, nadie le cree y, en consecuencia, nadie quiere quedarse en pesos. En las últimas semanas, todos los actores de económicos de peso comenzaron a dolarizarse. Y los que viven en pesos, empiezan a seguir el ritmo frenético del dólar blue.

Y ahora se suma un nuevo problema. Si bien la inflación de julio fue 6,3% o 108% anualizado, rebotando levemente desde un alto piso de 6% en junio, el panorama en materia inflacionaria es más que preocupante. Sobre todo porque el efecto de la devaluación no se verá reflejado por completo en el IPC de agosto, ya que tuvo lugar cerca de mitad de mes y la inflación mide precios promedios. Analistas de mercado ya estimaron que la inflación de agosto tendrá un piso de 11%, mientras que la de septiembre de 16% por el arrastre o passthrough que deja la devaluación. Nada bueno se anticipan para los próximos tres meses.

El blue volvió a acelerarse y puso en alerta a todos los inversores locales

Qué observa el mercado en la estrategia de Massa

Para el bróker Portfolio Personal Inversiones, más allá de que el salto devaluatorio haya sido exigencia del FMI para destrabar el desembolso de u$s7.500 millones, la estrategia del gobierno sería forzar la liquidación exportadora al encarecer el apalancamiento con una tasa en 209% efectivo y un carry del tipo de cambio de "cero".

"El sector exportador podría elegir correr el riesgo de pagar un costo de financiamiento tan alto si la expectativa de una nueva devaluación se mantiene alta. La brecha nuevamente en 100% indica que esa apuesta podría tener sentido", explicaron.

De acuerdo a las estimaciones de la Alyc, la devaluación real se erosionaría en apenas de inflación de agosto y diciembre (piso de 10% y 15%, respectivamente), por lo que en breve se estaría en un escenario propicio para que nuevamente se trabe la liquidación de los exportadores en el MULC. Por estas razones, y porque la elección tiene lugar el 22 de octubre, el mercado descree de que el oficialismo pueda mantener el dólar oficial fijo hasta fines de octubre.

"Precisamente, el futuro de septiembre cerró en $370,7 ayer y el de octubre en $419. No obstante, vale decir que para septiembre el mercado asignó ayer una probabilidad más alta de dólar "quieto" al bajar la tasa forward agosto/septiembre en términos mensuales de 9,7% a 5%. En contraposición, la de septiembre/octubre subió de 10,8% a 12,2%, probablemente denotando que tras la elección es improbable que se sostenga la fijación", detallaron.

La única certeza: habrá más inflación

En la misma línea, para el corredor GMA capital, el salto discreto del dólar tendrá un fuerte impacto en precios de transables por el pass-through y sobre los costos de las empresas. Alimentos, bebidas, combustibles y medicamentos serán los rubros bajo presión, adicionalmente a los movimientos de valores de productos e insumos importados. Sobre una inflación que ya se estaba acelerando, el "fogonazo" del dólar será fulminante para el bolsillo de los argentinos.

"Las promesas de estabilidad cambiaria tampoco son creíbles. El BCRA deslizó que mantendrá el tipo de cambio fijo hasta octubre. Desde nuestra perspectiva, esto es inverosímil. Para poder contener el valor mayorista en $ 350 se necesitan reservas netas, que hoy son negativas en u$s10.000 millones. Además, en términos de brecha, lo único que sucedió fue una actualización del oficial para acompañar la escalada de los dólares financieros, que también se movieron", advirtieron.

El dólar blue baja a $720, pero el mercado igual prefiere cubrirse antes de octubre: ¿corre riesgos el "Plan Llegar"?

Lo que quedó claro es que en este 2023 las elecciones presidenciales y el cambio de régimen incorporado en el abanico de propuestas de la oposición, montado sobre un esquema de represión financiera que enfrenta una escasez de dólares creciente por la sequía y fue demasiado para un Massa que se vió desbordado por una tormenta perfecta de problemas gubernamentales.

Pero no está muerto quien pelea: Massa irá la próxima semana a destrabar el desembolso con el FMI para conseguir dólares frescos y continuar interviniendo en la brecha y, por otro lado, relanza el acuerdo precios justos con indexaciones de 5% mensuales.

Sin embargo, los tiempos lo apremian. Si bien hay 3 puntos porcentuales en cada candidato, la suba frenética del dólar le juega demasiado en contra. En política no hay nada escrito, pero quedó claro que sin una mejora real del salario, sus chances de octubre se dinamitan a cada día.

Cuál es el precio del dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $720 para la venta y a $710 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negocia a $743,44; mientras que el MEP se ofrece a $659,49.

Cuál es el precio del dólar oficial

El dólar minorista cotiza hoy a $366,55.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense se ofrece a $349,95.

En tanto, el Dólar Solidario y Dólar Tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubican en $641,46.

Mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 5%-, cotiza a $659,79.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar minorista promedio que publica el BCRA y los diferentes tipos de cambio, queda de la siguiente manera: