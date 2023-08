Digerido el "Cisne negro", por qué la devaluación de Massa "no sirvió para nada": ¿se puede acelerar el dólar blue?

El dólar blue se negocia este viernes con una caída de cinco pesos a $720 en las cuevas del microcentro porteño. Tras una semana de mayor calma en la plaza cambiaria, los inversores ahora se plantean qué hacer con los pesos ex ante a las elecciones de octubre. Con un horizonte de cambio de gobierno cada vez más corto y una nominalidad cada vez más alta (paradójicamente necesaria para que las variables no se terminen de desanclar), las chances para estabilizar y tener efectos reales antes de la elección de octubre no están.

Hoy, con un triunfo de Milei como el escenario base del mercado, no se observan anclas en el corto plazo, sea por su dificultad de implementación o por la falta de solidez de sus propuestas económicas del equipo económico de Sergio Massa. De esta manera, con este tipo de cambio de crisis, aun tras la devaluación del dólar oficial, la brecha cambiaria sigue por encima del 100% y se ubica como la más elevada desde 23 de septiembre del 2022.

En términos relativos, un CCL de $750 es comparable con otros récords de overshooting cambiario de la historia argentina. Los precios del dólar hoy son incluso superiores a los vistos en el peor momento de 2002 y a la crisis que precipitó la salida de Silvina Batakis hace 13 meses.

En este contexto, al considerar el tipo de cambio real multilateral como ajustador, la cotización actual es la más alta desde la crisis de octubre de 2020. A precios de hoy, la corrida de Guzmán equivale a un valor de $830, el valor de junio de 2022 a $700 y la crisis de 2002 (con el dólar a $4) a $630.

El cóctel de incertidumbre electoral y devaluación sin plan de fondo fue demasiado para los agentes económicos. Si bien la devaluación estuvo acompañada de un compromiso de Massa de que la cotización del dólar quedará fija hasta octubre, pero es un vox populi en los mercados que tras el primer round electoral de octubre, Massa deberá volver a tocar al dólar oficial, ya sea por devaluación o por crawling peg. Al calcular el mercado de futuro del dólar, a octubre el año 2023 vale $ 435, ya que los agentes no le creen al BCRA. Lo peor: a diciembre estiman que valdría $660, y a julio 2024 el dólar oficial se ubica en $950.

En este contexto, los expertos de la city anticipan que los dólares libres tienen un solo recorrido: al alza. Sin embargo, especialistas aseguran que "eso no quiere decir que no pueda aprovecharse por los próximos meses la tasa que ofrece el BCRA para los pesos".

El blue volvió a acelerarse y puso en alerta a todos los inversores locales

El mercado descree de la fijación del tipo de cambio

De acuerdo al bróker Portfolio Personal Inversiones, si bien el dólar contado con liquidación actual es de momentos de crisis, los picos reales de octubre 2020 de $848 y de julio 2022 de $766 en todavía siguen sin ser alcanzados y de ello dependerá la aparición de anclas en el horizonte.

"Semejante brecha transcurrida una semana de la devaluación no despeja los temores de un nuevo salto discreto en el corto plazo. En este sentido, las tasas implícitas de los futuros de ROFEX se dispararon", explicaron.

Para la ALyC, según trascendidos, tras su regreso de Washington, el ministro oficializaría que la fijación del dólar oficial en $350 se extenderá hasta el 15 de noviembre, sin embargo, se mostraron un tanto escépticos de que esto pueda cumplirse, ya que, en base a sus estimaciones, el tipo de cambio real regresaría a los niveles pre-devaluación a mediados de septiembre, por lo que la oferta del MULC podría tensarse en breve.

"Retomando lo que sucedió en el mercado de futuros, la tasa de octubre trepó 686 puntos básicos a 126,6% de TNA, la de noviembre 1.856 puntos básicos a 208,6% de TNA y la de diciembre 2.533 puntos básicos a 268,4% de TNA, ubicándose estas últimas dos por encima de los niveles del viernes pre-PASO (199,4% y 219,3%, respectivamente)", precisaron.

Por esta razón, para el corredor el mercado descree que el gobierno nacional sea capaz de mantener el tipo de cambio fijado hasta el 30 de octubre y le asigna aún menores chances a que pueda hacerlo hasta el 15 de noviembre.

Con un dólar a $350, ¿conviene el carry trade?

Para el economista Salvador Di Stefano, el tipo de cambio fijo invita a colocarse en tasa de interés, por ahora y solo por ahora, ya que el gobierno se comprometió a dejar en $ 350 el dólar mayorista, y colocar la tasa de política monetaria a niveles del 9,83% mensual, o una tasa nominal del 118,0% anual o una tasa efectiva del 209,0% anual.

"A los precios actuales, el que adquiere dólares alternativos podrían tener una rentabilidad hasta fin de año del 68,9%, el que compre activos ligados al dólar mayorista podría ganar el 81,2%, el que coloque el dinero en tasa de interés desde hoy a fin de año podría ganar el 52,5% y el que invierte en un título que ajuste por inflación podría ganar el 68,0%", explicó.

Los especialistas anticipan mucha volatilidad para las próximas semanas, producto de la falta de un plan de estabilización macroeconómico

De acuerdo al especialista, la inflación del año 2023 podría ubicarse en torno del 167% anual, y un tipo de cambio mayorista que podría ubicarse en torno de los $ 616, si la brecha persiste en torno del 100% anual los dólares alternativos podrían ubicarse en $ 1.233.

Mantener una brecha cambiaria tan alta implicará que las expectativas devaluatorias continúen siendo elevadas durante todo el proceso electoral hasta las elecciones generales y, más aún, pasado los comicios.

"Con estos números es difícil que el próximo gobierno pueda levantar el cepo de un día para el otro, debemos tener en cuenta que a los problemas mencionados hay que sumarle que no hay dólares suficientes en caja para abastecer la demanda del mercado. Bajo estos mismos supuestos, de dolarizar ni hablemos", alertó el economista.

Cuál es el precio del dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $720 para la venta y a $710 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negocia a $761,61; mientras que el MEP se ofrece a $665,40.

Cuál es el precio del dólar oficial

El dólar minorista cotiza hoy a $367,36.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidensese ubica en los $350.

En tanto, el dólar solidario y dólar tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubican en $642,88.

Mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 5%-, cotiza a $661,25.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar minorista promedio que publica el BCRA y los diferentes tipos de cambio, queda de la siguiente manera: