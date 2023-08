Dólar, plazo fijo, acciones y más: las 5 claves de la semana para saber en qué invertir

Desde "Las claves de la semana" intentaremos acercar los datos a tener en cuenta en la semana que comienza, en pocas líneas y de forma concreta las principales variables que afectan al inversor. Lo que el mercado observa y espera para los próximos 5 días.

1- Dólar

BANCO NACIÓN $365.50 0.00% semanal

BLUE $730 +1.39% semanal

MEP $663.88 +1.73% semanal

CCL $776.27 +3.51% semanal

Brecha con el dólar oficial

BLUE 100%

MEP 82%

CCL 112%

Luego del salto cambiario posterior a las PASO donde los dólares libres ajustaron rápidamente, la semana pasada continuaron con la tendencia alcista. La suba la lideró el CCL con 3.50% quedando como el dólar más caro y mostrando que la presión compradora aún se mantiene.

Los dólares están caros pero la crisis presente y la incertidumbre sobre el futuro no permiten descartar que aún no lo estén más en el futuro inmediato. El FMI aprobó, giró los u$s 7.500 millones y aceptó que pueda intervenir en este mercado dentro de bandas que no serán de conocimiento público. Si esto es cierto deberíamos ver en los próximos días una disminución en la suba del MEP y el CCL, incluso luego de la suba del 40% de los últimos 45 días hasta debería bajar nominalmente. Veremos qué tan cierto son los dichos del ministro y cuánto es el poder de fuego real del BCRA.

2- Tasas

Plazo fijo tradicional 9.7% TEM

Plazo fijo UVA: 6.3% para el mes en curso, 7.9% y 7.8% estimado para los siguientes meses según el último REM (Relevamiento de expectativas del mercado)

Tasa 10 años USA 4.23% -2 pbs

Las tasas cerca del 10% mensual no logran revertir la presión de los dólares alternativos. La inflación se estima que podría superar incluso esos valores. Por el momento y hasta que eso suceda entre el plazo fijo tradicional y el plazo fijo uva sigue siendo preferente el primero de ellos.

3- Acciones

Merval 631.166.07 +8.02% semanal

Merval en u$s 819.44 +4.64% semanal

S&P 500 4.405,71 +0.82% semanal

Mercado local: La bolsa ya supera la devaluación del día posterior a las PASO. El mercado registra una suba de casi 30% desde el viernes 11 de agosto mostrando que en el último año ha sido un excelente refugio de valor frente a la crisis constante. Los resultados locales han sido acompañados también por lo que sucede con las acciones argentinas que cotizan en Wall Street eso le da mayor sustento a la suba, aunque no debe desconocerse los riesgos de un mercado que ya subió mucho.

Mercado americano: Pequeño rebote semanal en un mercado que sigue mostrando debilidad. Debilidad que forma parte de una toma de ganancia que todavía no revertió la tendencia alcista de fondo que presenta el mercado americano.

4- Bonos

Riesgo país 2.050 -78 pb

Bonos en dólares: Semana de recuperación para los bonos en dólares, los AL ya se encuentran en valores similares a los del viernes 11 de agosto mientras que los GD están a pasos de recuperar esos precios. El mercado de bonos, como el de acciones, pudo recuperarse rápidamente del golpe provocado por la devaluación

Bonos en pesos: Frente a una expectativa de mayor inflación tanto bonos como letras que ajustan CER han sido los más demandados. Los bonos con vencimiento 2024 bajaron de inflación +9/10 puntos a inflación más 2 puntos marcando el salto inflacionario que se espera para los próximos meses.

5 - Depósitos privados en dólares

Una vez más la inestabilidad en el tipo de cambio genera una salida de depósitos privados en dólares, como en cada corrida cambiaria la misma desata una mayor incertidumbre que termina provocando el retiro de dólares de los bancos.

Agosto comenzó con u$s 15.578 millones, al 23 del corriente mes la cifra alcanzaba u$s 15.114 millones mostrando una baja de casi el 3%. En las últimas jornadas el drenaje de fondos ha disminuido pero se mantiene la salida diaria.

Los bancos no tienen problemas para devolver los depósitos en dólares, incluso previo a las elecciones se importaron billetes de Estados Unidos para hacer frente a una eventual mayor demanda pero esa salida constante termina impactando también en la debilitada situación de las reservas.