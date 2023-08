Dólar hoy | En el arranque de la semana, todas las miradas están en el blue y financieros: ¿seguirán subiendo?

Luego de una semana que parecía una semana tranquila, pero que quedó marcada por la aceleración de los dólares financieros se aceleraronel dólar blue cotiza este lunes a $730 en las cuevas del microcentro porteño.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negocia a $770,12; mientras que el MEP se ofrece a $664,97. Por su parte, el dólar minorista inicia la rueda a $367 promedio, mientras que en el en el mercado mayorista, la moneda estadounidense se consigue en un promedio de $350,10.

Los inversores ahora se plantean qué hacer con los pesos ex ante a las elecciones de octubre. Con un horizonte de cambio de gobierno cada vez más corto y una nominalidad cada vez más alta (paradójicamente necesaria para que las variables no se terminen de desanclar), las chances para estabilizar y tener efectos reales antes de la elección de octubre no están.

Hoy, con un triunfo de Milei como el escenario base del mercado, no se observan anclas en el corto plazo, sea por su dificultad de implementación o por la falta de solidez de sus propuestas económicas del equipo económico de Sergio Massa. De esta manera, con este tipo de cambio de crisis, aun tras la devaluación del dólar oficial, la brecha cambiaria sigue por encima del 100% y se ubica como la más elevada desde 23 de septiembre del 2022. En términos relativos, un CCL de $770 es comparable con otros récords de overshooting cambiario de la historia argentina. Los precios del dólar hoy son incluso superiores a los vistos en el peor momento de 2002 y a la crisis que precipitó la salida de Silvina Batakis hace 13 meses.

En este contexto, al considerar el tipo de cambio real multilateral como ajustador, la cotización actual es la más alta desde la crisis de octubre de 2020. A precios de hoy, la corrida de Guzmán equivale a un valor de $830, el valor de junio de 2022 a $700 y la crisis de 2002 (con el dólar a $4) a $630.

El cóctel de incertidumbre electoral y devaluación sin plan de fondo fue demasiado para los agentes económicos. Si bien la devaluación estuvo acompañada de un compromiso de Massa de que la cotización del dólar quedará fija hasta octubre, pero es un vox populi en los mercados que tras el primer round electoral de octubre, Massa deberá volver a tocar al dólar oficial, ya sea por devaluación o por crawling peg. Al calcular el mercado de futuro del dólar, a octubre el año 2023 vale $ 435, ya que los agentes no le creen al BCRA. Lo peor: a diciembre estiman que valdría $660, y a julio 2024 el dólar oficial se ubica en $950. En este contexto, los expertos de la city anticipan que los dólares libres tienen un solo recorrido: al alza. Sin embargo, especialistas aseguran que "eso no quiere decir que no pueda aprovecharse por los próximos meses la tasa que ofrece el BCRA para los pesos".

Los movimientos volátiles del dólar blue pusieron en alerta a todos los inversores locales

Cuál es el precio del dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $730 para la venta y a $720 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negocia a $770,12; mientras que el MEP se ofrece a $664,97.

Cuál es el precio del dólar oficial

El dólar minorista cotiza hoy a $367 promedio.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense se consigue en un promedio de $350,10.

En tanto, el Dólar Solidario y Dólar Tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubican en $642,25.

Mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 5%-, cotiza a $660,60.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar minorista promedio que publica el BCRA y los diferentes tipos de cambio, queda de la siguiente manera: