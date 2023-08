Desafíos y peligros que expertos le marcaron a Massa, tras el nuevo desembolso del FMI: ¿viene un nuevo dólar soja?

La plaza cambiaria comenzó la semana marcada por la aceleración de los dólares financieros. Sin anclas a la vista, el CCL continúa extendiendo su tendencia alcista y supera los $790, mientras que el MEP alcanza los $667. En el plano informal, el dólar blue avanza siete pesos, a $745 en las cuevas del microcentro porteño.

Pese al incumplimiento absoluto de todas las metas y tal como estaba previsto tras la devaluación del dólar oficial en el orden del 22%, llegó desde Estados Unidos el desembolso de u$s7.500 millones y expandió el total de desembolsos a u$s36.000 millones. De la mano de los DEGs frescos, vino una modificación en los objetivos de acumulación de reservas y asistencia monetaria al Tesoro, mientras que el target fiscal se mantuvo inalterado.

"No se alcanzaron los objetivos clave del programa hasta finales de junio de 2023 debido a la sequía sin precedentes y a desviaciones de las políticas, requiriendo la aprobación de exenciones por incumplimiento", apuntó el comunicado oficial.

Para el Banco Central, el ingreso de dólares frescos fue maná del cielo, al lograr un respiro transitorio. Con el desembolso, las reservas se engrosaron en u$s5.634 millones (los u$s1.866 restantes se destinaron a pagos con Qatar y la CAF). De esta manera, las reservas totales se sitúan en u$s29.001 millones, y las netas son negativas en u$s4.373 millones.

Adicionalmente, se aprobaron modificaciones del objetivo de acumulación de reservas y de financiación monetaria del déficit. Siguiendo con el reporte del Fondo, modificaron la meta monetaria a 0,8 puntos porcentuales del PBI, algo que implicará que el Tesoro devuelva adelantos transitorios al BCRA de aquí a fin de año.

En cuanto a la meta de reservas, la misma se ubicará en u$s3,6 billones (por encima de los u$s3,3 billones que decía el comunicado del FMI al momento de sellar el acuerdo técnico hace algunas semanas). Esta meta implica una acumulación de u$s8 billones para diciembre, algo que vemos desafiante pese al desembolso. Lo que sí se mantuvo inalterado fue el target de déficit primario de 1,9% del producto. En este contexto, expertos anticipan que a Massa no le quedará más remedio que implementar una nueva edición del dólar soja.

Los movimientos volátiles del dólar blue pusieron en alerta a todos los inversores locales

¿El último dólar soja?

Para el bróker Portfolio Personal Inversiones, las compras promedio del BCRA de las últimas cinco ruedas de US$47 millones, que comparan con u$s162 millones diarios en los cuatro días post devaluación, indican que, a una demanda baja constante, la oferta privada podría estar retirándose.

"Para evitar un stress adicional sobre el MULC, Massa anunció que se lanzaría el dólar "soja" 4 (sin fecha de inicio aún) que tendría la novedad de ser por un 75% al dólar oficial de $350 y 25% al CCL, resultando hoy en un ponderado de $455. La mejora para en el valor por tonelada contra el viernes pasado sería de 30%, pasando de u$s156 por tonelada a u$s202", precisaron.

De acuerdo a la ALyC, el grado de captación dependerá de cuánta soja haya en manos de productores y cuánta en manos de exportadores, más allá de que este valor sería el más bajo en dólar CCL de todos los dólares "soja", estos planes parecen acordados previamente, por lo que podría asignársele cierta chance de éxito.

"Estimamos que quedan u$s4.200 millones de soja no comercializada de la campaña 2022/2023, por lo que si el BCRA adquiere el 50% (en las quince ruedas de dólar maíz adquirió el 49% de lo liquidado), compraría en el MULC un neto algo superior a u$s2.000 millones", detallaron.

Cuánta munición le queda el BCRA hasta octubre

Federico Furiase, economista de Anker Latinoamérica, explicó durante un Webinar organizado por Adcap Grupo Financiero, que del desembolso del FMI de 7500 millones de dólares hay que devolver a la CAF y a Qatar 1800 millones de dólares, más 1700 millones a China.

"Restando estos pagos, la munición sería de 4000 millones de dólares, pero después hay vencimientos con el FMI en septiembre (900 millones de dólares) y octubre (2700 millones de dólares), con lo que la munición se terminaría de consumir a fin de octubre", precisó Furiase.

Desafíos y peligros que expertos le marcaron a Massa, tras el nuevo desembolso del FMI: ¿viene un nuevo dólar soja?

Para el economista, los incentivos del gobierno a guardar la munición para los vencimientos son muy bajos y estima que el gobierno va a mostrarle al mercado que tiene el dinero del desembolso como munición hasta las elecciones de octubre. Asimismo, consideró que el gobierno con estas tiene municiones, que implican cinco veces más de las que tenía antes, cree que "ahí" es donde se jugará el partido del BCRA para intervenir el dólar financiero con los bonos AL30.

"Estimamos que el BCRA tiene un remanente de 1500 o 2000 millones de nominales de bonos AL30. Si se le acaban los bonos AL30, tiene unos 8900 millones de nominales de bonos AL35 y casi 1000 millones de AL38, pero estos últimos son bonos que no tienen liquidez en el mercado, por lo que podría ser que no sea eficiente la intervención cambiaria", precisó.

Hoja de balance del BCRA

Para Furiase, Argentina no solo tiene un problema fiscal, sino que tiene uno monetario, que tiene inercia propia: es la contrapartida del deterioro de la hoja de balance del BCRA. Cada cinco meses, el Banco Central genera una base monetaria para pagar intereses. Por eso, los debates políticos se centran en cuatro temas: cuándo liberar el CEPO, dolarizar, continuar con el cepo con un salto en el tipo de cambio oficial, o encarar el stock de pasivos del BCRA.

El economista analizó los riesgos de la opción de liberar el CEPO y de dolarizar pensando en un programa de estabilización para 2024. En este sentido, advirtió que si se levanta el cepo pero no se recupera la demanda de dinero, el riesgo de espiralización inflacionaria es muy alto. Y agregó que el problema de la dolarización son las bajas reservas, además de que la dolarización no resuelve los problemas estructurales de falta competitividad, déficit discal y alta carga tributaria de Argentina, ya que si bien si se dolariza puede no haber inflación, habría recesión y desempleo.

"La opción de continuar con el cepo con un salto en el tipo de cambio oficial no seduce al político. Esta alternativa, que parecería ser la más defensiva, la más conservadora, dado el nivel de desequilibrio monetario y el punto de partida, probablemente baje la inflación lentamente mientras Argentina crece poco", apuntó.

Cuál es el precio del dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $745 para la venta y a $735 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negocia a $794; mientras que el MEP se ofrece a $684,29.

Cuál es el precio del dólar oficial

El dólar minorista cotiza hoy a $367.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidens se consigue a $349,95.

En tanto, el Dólar Solidario y Dólar Tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubican en $642,25.

Mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 5%-, cotiza a $660,60.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar minorista promedio que publica el BCRA y los diferentes tipos de cambio, queda de la siguiente manera: