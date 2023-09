Dólar blue: por qué analistas prevén más presión tras el alivio en el impuesto a las Ganancias

El ministro de Economía, Sergio Massa, al anunciar los cambios en el impuesto a las Ganancias le pidió a la multitud de trabajadores nucleados en la Plaza de mayo: "No me vayan a comprar dólares" con la mejora del bolsillo que recibirán por la medida que regirá desde octubre. A contramano de ese pedido, los analistas auguran una mayor presión sobre el dólar blue y las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP, proveniente de una mayor demanda de quienes dejen de pagar ese tributo.

De hecho, el dólar blue subió este martes $13 al cerrar en $730. Al respecto, el analista financiero Christian Buteler especuló que esa reacción "podría ser por expectativa", es decir que el mercado se haya adelantado a una eventual mayor demanda cuando entre en vigencia la medida de Ganancias.

Massa anunció que a partir del 1 de octubre, el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias será de $1.770.000, cifra equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles. Según los cálculos oficiales, solo pagarán ese tributo 90.000 contribuyentes de altos ingresos, 0,88% del total de los empleos registrados en el país.

Asimismo, el Gobierno estima un costo fiscal anualizado de $1 billón. En Facimex Valores indicaron que esa cifra equivale al 0,56% del PBI de 2023. Y calcularon que "teniendo en cuenta que la nueva medida solo impacta en el cuarto trimestre de 2023, el costo fiscal para este año es del 0,15% del PBI; si a esto le sumamos el costo fiscal del paquete de medidas de fines de agosto, el plan de estímulo fiscal desde las PASO asciende a 0,7% del PBI".

En ese marco, destacaron que "es una cifra que supera a los programas de estímulo de otros años electorales, quedando por encima del 0,2% del PBI de 2021, del 0,6% del PBI de 2019 y 0,2% del PBI de 2015".

Los economistas advierten que esta nueva medida del ‘Plan Platita’ será financiado con más emisión monetaria lo que generará mayor presión sobre la inflación y sobre el mercado de los dólares.

Por los cambios en el impuesto a las Ganancias, el nuevo mínimo imponible a partir de octubre será $1,7 millones

Cambios en Ganancias: ¿qué lectura hicieron los analistas?

Para los economistas, es "una medida electoralista" que va a contramano de una política fiscal más responsable en línea con la meta comprometida en el acuerdo con el FMI para este año que contempla un déficit fiscal de 1,9% del PBI.

En ese sentido, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum, afirmó que "es una medida tremendamente irresponsable". Y argumentó que "la suma de las medidas de mayor gasto anunciadas hace unas semanas y estas de menos ingresos implican un impacto fiscal total de 0,6% del PIB (0,4% por el lado del gasto y 0,2% por el lado de ingresos)".

"Si antes de esto el déficit fiscal primario apuntaba a ser mayor al 3% del PIB, no podemos descartar que estemos coqueteando con 4% del PIB a fin de 2023", estimó.

De igual visión, Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores, opinó que "es una medida electoral, otro 'Plan Platita', no es atinado en este momento porque ya hay déficit fiscal, y esto lo agrava más, y seguramente va a estar arriba del 3% del PBI este año".

A su vez, Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, sostuvo que "es una medida demagógica y política". Y remarcó: "Yo soy fanático de la baja de impuestos, me parecen muy bien hacer una rebaja" pero "lo que no está bien es esto que han hecho de lanzarlo sin decir qué gastos van a bajar para financiar la medida".

"Todo este aumento del gasto, más lo que venía de antes, como no se pueden financiar en el mercado de crédito se terminará financiando con mayor emisión y por lo tanto con más inflación. O sea que para favorecer a 800.000 personas, vamos a empobrecer a todo el resto de los argentinos", criticó.

Massa pidió a los trabajadores que "no me vayan a comprar dólares" con la mejora en el bolsillo por cambios en Ganancias

En sintonía, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, juzgó que "es una medida electoral, hay una mejora para 700.000 personas, pero no está claro cómo va a financiar esa pérdida de ingresos que como corre a partir de octubre es de 0,3% del PBI" este año.

"La contracara de esto va a ser más emisión, va a ser más inflación para todos. Bajar un impuesto sin otro financiamiento alternativo en un contexto donde tenés déficit, termina siendo un beneficio para un segmento en particular, y para la sociedad en general una pérdida", fundamentó.

Con igual lectura, el economista Esteban Domecq aseveró a través de su cuenta en la red social X (ex twitter) que "la baja del impuesto a las ganancias se financiará con la suba del impuesto inflacionario", por lo que tildó a la medida de "irresponsable, inequitativa y sumamente regresiva, un mamarracho electoralista". Y auguró: "Resultado: 600.000 beneficiarios, 47.000.000 de perjudicados".

Cambios en Ganancias: ¿por qué prevén mayor presión sobre dólares paralelos?

El dólar blue subió el martes $13 al cerrar en $730, en tanto que el dólar CCL terminó en $739,15, lo que implica un leve alza de 0,4%, aunque en el mes acumula una baja de 5,3% favorecida por la mayor oferta en ese segmento del dólar soja 4.

En este contexto, Buteler planteó: "No podemos decir que hoy el blue subió porque hoy salieron a comprar los que van pagar menos Ganancias, porque es una medida que aplica a partir de octubre. Pudo haber sido sí, desde el punto de vista de la expectativa, de que el mercado se adelantó a que va haber más demanda, y subió un par de pesos. Veremos si se puede mantener en el tiempo".

Para Buteler,"la realidad es que (la mejora) que pueden percibir por Ganancias, lo perdieron mucho antes por lo que han subido los precios en estos días por la devaluación". No obstante, consideró que cuando entre en vigencia la medida "puede haber más presión" sobre el dólar blue porque "es muy probable que quien pueda ahorrar algo del ingreso (que recupera) termine yendo al dólar porque es un segmento de gente que suele ahorrar en esa divisa".

Tras el anuncio de cambios en Ganancias, el dólar blue subió el martes $13 al cerrar en $730

Por su parte, Repetto esgrimió que es una medida que "va a financiarse con emisión monetaria y que tendrá impacto sobre los precios de los bienes y/o los dólares porque con la caída de la demanda de dinero que hay cada peso que se emita es combustible para la inflación y el dólar".

Por su parte, Abram prevé que es posible "un aumento de la demanda de dólares porque esta gente que gana más de $1,7 millones tiene alguna capacidad de ahorro y puede ir a comprar si tiene más posibilidad de ahorrar".

"Eso de que les digan vayan y compren un autito, me parece que se nota que el ministro es abogado, porque comprar algo no es ahorrar. Ahorrar es guardarlo en algo que obviamente no será el peso porque con una inflación mínima este año de 150’% no vas a ahorrar en pesos. Tenés que guardarlo en algo que no pierda valor y eso es el dólar", fundamentó.

El economista acotó que también podría "ser un plazo fijo en la medida que le esté ganando a la inflación", pero enfatizó que "tenés que buscar algo que sea para ahorrar, comprar un autito o un bien no es ahorrar, evidentemente no entiende mucho"

Menescaldi concordó que la mejora del bolsillo no va a ir a recomponer el consumo, ya que la gente beneficiada con el cambio en el impuesto a las Ganancias es la que más exceso de ahorro tiene y en un escenario de previa electoral "es un destino plausible que con esa plata que ahorrarán van a ir a comprar dólares".

Tiscornia también alegó que "son los sueldos altos los que se van a ver beneficiados y esto puede derivar en más presión contra el dólar sin ninguna duda, y por eso Massa ya está advirtiendo, pero esa advertencia no sirve para nada".