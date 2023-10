Dólar blue a $800: la City evalúa si quedó caro o si seguirá escalando, junto a una inflación récord

El dólar blue este viernes siguió recalentándose: un cierre de semana agitado, el dólar blue cotiza este viernes con una suba de ocho pesos a $800 en las cuevas del microcentro porteño, con lo que anota un nuevo máximo histórico, mientras que el contado con liquidación (CCL) llega a los $827,90 y el MEP se vende a $719,76. En tanto, el dólar minorista se negocia a $367 promedio para la venta, mientras que en el mercado mayorista, la moneda estadounidense se consigue a $350,05.

Los analistas de Aurum Valores calculan que "la intervención del BCRA en el mercado de dólares financieros estaría acumulando casi u$s2.000 millones desde el 1 de agosto".

En ese marco, en PPI prevén que, tras el fin del dólar soja 4, y en la medida que las elecciones generales se acerquen "veremos cifras de intervención similares a las que observábamos previo a las primarias, cuando el promedio llegaba a los u$s97,2 millones". Y es que los analistas consideran que el dólar Vaca Muerta "podria tímidamente atenuar las presiones alcistas del CCL".

El dólar blue cerró a un valor récord de $790 y acumula en la semana un salto de $45

Dólar blue y CCL: ¿por qué registraron récord?

Emiliano Anselmi, líder del equipo macroeconómico de PPI, indicó que "la aceleración es por el plan platita lanzado por Massa (1,3% PBI), el fin del dólar soja, que te lo tiraba para abajo con el 25% de liquidación por CCL, y la dolarización pre electoral agravada por la incertidumbre que genera el escenario de tercios".

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler sostuvo que "estamos claramente en la etapa de dolarización electoral que se profundizó fuerte esta semana", y acotó que "no es solo que sube el blue, donde hay demanda pero no hay grandes movimientos sino mucho chiquitaje, pero también hay mucha demanda en el MEP y el CCL y por eso el BCRA tiene que empezar a convalidar mayores precios porque no le da para poder contenerlo como lo venía haciendo días atrás, interviene sobre el final en el MEP para dejarlo en un valor más parecido al de la víspera, pero está gastando más, hay más intervención".

Buteler atribuye la escalada de los dólares paralelos a dos razones principales "la dolarización típica previa a las elecciones, y la incertidumbre sobre el futuro" y el exceso de pesos por el "plan platita", y juzgó que tampoco ayudó no haber subido la tasa de interés frente a las expectativas de inflación de dos dígitos para septiembre.

"Lo que gana acá es la incertidumbre de lo que pueda llegar a venir, y lo que ocurrió previo a las PASO no ayuda porque a todos les quedó en la memoria que el dólar subió, y que después encima hubo una devaluación, y ante la duda muchos salen a cubrirse", aseguró.

El BCRA extendió la racha compradora a 33 ruedas seguidas, pero con un magro saldo positivo hoy de u$s2 millones

A su criterio, lo preocupante "es la velocidad del alza (de los dólares) al advertir que los saltos abruptos puede terminar trasladándose a precios y presionar sobre la inflación. Y recalco que "lo peor que puede pasar es que esta suba se mantenga e impulse nuevamente los precios, terminas en un círculo vicioso".

Además, dijo que en el caso del CCL tampoco ayuda "la devaluación de algunas monedas de la región, y que haya tanta volatilidad en las Bolsas de afuera". Y enfatizó: "venimos mal, y encima te pega el viento de frente, es un factor negativo que complica más".

Por su parte, el analista Gustavo Ber planteó que las causas de que el blue y el CCL se hayan disparado esta semana hasta alcanzar nuevos valores récord son "la habitual dolarización electoral, alimentada también en esta ocasión por una acelerada inflación, una mayor emisión monetaria y la caída en la demanda de dinero, a lo cual se suma ahora un clima externo más desafiante".

Dólar blue y CCL: ¿el actual valor es caro o barato?

Para los analistas, el actual valor del blue y del CCL es de crisis y estrés, refleja la incertidumbre sobre el futuro, pero aún no son niveles de pánico.

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, explicó que el precio del CCL "en términos históricos está en niveles del pico de salida de la Convertibilidad, es un tipo de cambio alto, de crisis".Pero subrayó que "si vas a episodios más atrás en el tiempo, lo tuviste mucho más arriba, en periodos de hiperinflación 89-90 en niveles (a valores de hoy) de $1.700, y en el Rodrigazo de $1.400-$1.500". Y auguró que en "caso de pánico puede estar más arriba que el nivel actual".

A su vez, Anselmi aseveró que el CCL "en términos históricos es caro, pero puede valer más ante un deterioro tan marcado de las expectativas; de hecho, los $801 de fines de agosto (el pico que alcanzó tras las PASO) son $880 de hoy, por lo que ya estuvo más arriba".

El dólar CCL cerró a un récord de $819, y alcanzó una brecha con el oficial de 134%, la más alta desde julio de 2022

Y precisó que otros momentos críticos de la administración de Alberto Fernández como el máximo local de julio 2022 en plena crisis de la deuda en pesos y renuncia de Guzmán equivale a $866 mientras que el récord histórico de octubre 2020 se ubica en $958.

Para Anselmi, el CCL de acá a las elecciones seguirá presionado al alza, y en ese sentido, relativizó el impacto del dólar Vaca Muerta que regirá a partir de octubre: "Dudo que pueda ayudar mucho, son u$s600 millones mensuales, contra u$s2.500 millones mensuales que implicó el dólar soja".

Ber evaluó que "el dólar CCL resulta alto pero refleja el elevado nivel de incertidumbre política y económica, lo cual junto a la etapa electoral está inclinando a los inversores a la dolarización". Y opinó que el dólar blue "cerca de los $ 800 refleja un nivel de estrés ante las preocupaciones por el actual delicado contexto donde se privilegia la cobertura".

Para la economista Natalia Motyl, "hoy es barato el CCL, si calculamos el ratio entre pasivos remunerados y reservas brutas, debería estar en $1.000". Y alegó que "el valor del blue también es barato si comparamos con la inflación estimada para lo que queda del año".

"Ambos convergen a los $1.000. Por lo que en un contexto de incertidumbre puede que se adelante esa suba. De pánico sería si traspasan los $1000 en dos semanas. Si todo se mantiene relativamente estable puede tocar ese valor a mitad de noviembre. De lo contrario, para después de las elecciones", auguró.

El economista Federico Glustein argumentó que "considerando la situación económica el valor del CCL es barato debido a la emisión monetaria y la escasez". Y estimó que el valor teórico de la divisa en funcion del stock de pesos que hay en la economía "hoy sería de $1.030" y añadió que si se calcula "el tipo de cambio contra reservas brutas está cerca de $1.500". Pero destacó que "a su vez, está caro en términos de que cuando se libere y unifiquen los tipos de cambio, será menos demandado que los otros".

Creen que dólar Vaca Muerta atenuará levemente suba del CCL, porque habrá tensión por fuerte dolarización

En cuanto al blue en $790, "está barato en terminos de CCL y su paridad". Y juzgo que "no son valores de pánico, pero considero que están sobrerreaccionados como consecuencia del contexto".

Por su parte, Buteler planteó que el valor del dólar blue "es caro en términos históricos, pero a valor futuro... ahí hay dudas. Y lo que importa es el futuro". Y aseveró que "son valores de crisis, a veces se empina un poco más, a veces menos, pero tranquilidad hace rato que no tenemos, pero aún no son de pánico, en ese caso, lo tendríamos a un precio mayor".

"¿A valor futuro es caro? Y si mañana se desata una hiperinflación o dolarizan a $2.000 no es caro. Es caro si mañana hubiese un plan económico integral que estabiliza las variables, corta la emisión, libera el tipo de cambio, y eso lo hace sin dolarizar, sin estallido", razonó.

En ese marco, especuló que "capaz todavía lo vemos más caro, para después empezar a estabilizarse, y que después empiece a caer, como pasó en la salida de la Convertibilidad, donde el dólar se fue a $4, para después bajar a $3 y mantenerse ahí mucho tiempo porque hubo medidas que lograron estabilizar la situación".

"Entonces, el dólar a $4 era caro, pero hoy esas medidas no las vemos, y nadie puede asegurar que vayan a ser implementadas", concluyó.