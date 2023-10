El blue marcó un nuevo récord de $800 y avanzó $55 en la semana, mientras la City criticó el "dólar Vaca Muerta"

En un cierre de semana agitado, el dólar blue finalizó este viernes con una suba de diez pesos a $800 en las cuevas del microcentro porteño, con lo que anotó un nuevo máximo histórico y avanzó $55 en la semana. En tanto, el contado con liquidación (CCL) llegó a los $822,23 y el MEP se vendió a $701,01. Por su parte, el dólar minorista se negoció a $367 promedio para la venta, mientras que en el mercado mayorista, la moneda estadounidense se consiguió a $349,95.

En el final de septiembre, fuentes de mercado señalaron el ministro de Economía, Sergio Massa, se vio obligado a extender el programa de incremento exportador para el sector agroexportador, conocido como "Dólar soja IV", producto de su flojo resultado. En paralelo, desde el Palacio de Hacienda se ideó otra mejora cambiaria para un sector en específico: el "Dólar Vaca Muerta", que permitirá a las empresas ingresar el 25% de las divisas por el contado con liquidación (CCL) durante los próximos 60 días, a cambio de incrementar sus inversiones en Vaca Muerta.

Para el economista Sergio Rodríguez, el gobierno nacional está tratando de replicar un mecanismo similar al que se está aplicando ahora en el último dólar soja, que es básicamente que un 75% de las divisas se liquidan al dólar oficial, esto es, a $350 y otro 25% al contado con liquidación.

"Principalmente, porque esto te permite que ese 25% que se liquide en el CCL, lo que hace es aumentar la oferta y consecuentemente bajar el precio. Reduce un poco la brecha y es un poco lo que vimos en el contado con liquidación estas semanas anteriores con el dólar soja IVE, donde la brecha relajó un poco a niveles que siguen siendo muy elevados. Pero por la cercanía electoral, este programa será inconsistente para detener el apetito dolarizador de los agentes económicos", precisó.

El dólar blue y los financieros vuelven a tomar impulso.

Por qué el nuevo programa solo sirve para ganar aire

De acuerdo a Rodríguez, el problema es que no aumentan reservas, porque justamente como intervienen los mercados financieros de dólar, lo que hace es "comprar de un lado y vende de otro".

"El principal inconveniente es que las reservas netas y las reservas brutas siguen cayendo, toda razón de intervenir el MEP, por esa razón la cotización está muy inferior con respecto al dólar libre. Ese dólar subsidiado marca una olla de presión que en algún momento cercano va a explotar, porque la munición de Massa no es ilimitada", observó.

Por otro lado, también advirtió que la competitividad que se ganó el mes prácticamente se la comió no solo la inflación, sino también factores externos, con lo que duró un mes y medio el efecto "positivo" de la devaluación.

No obstante, el economista señaló que si bien el programa es superador de otras iniciativas del programa de incremento exportador, ya que no hay emisión, "obviamente es seguir escondiendo problemas bajo la alfombra, con un BCRA con reservas netas en negativo y con un goteo sistémico".

Por último, advirtió que el mercado está comenzando a asignarle mayores chances a que el equipo económico sea incapaz de mantener el tipo de cambio oficial fijado hasta el cambio de mandato el 10 de diciembre, ni que tampoco pueda administrar nuevamente el crawling peg. En otras palabras, la city empieza a estimar que un salto discreto del dólar "oficial" sería ineludible tras el balotaje.

El objetivo final

Para la sociedad de bolsa GMA Capital, si bien el fin de esta medida sería incrementar el stock de reservas para mejorar el frente externo, el objetivo del oficialismo en el contexto electoral es contener a los tipos de cambio financieros, desestimando que las reservas netas son en realidad negativas en casi u$s5.000 millones.

"Esos dólares terminarían siendo utilizados para intervenir en el mercado cambiario. Según nuestra estimación, a partir de la última semana de julio se había comenzado a intensificar esta dinámica, por un monto diario promedio de u$s45 millones. En la última semana previa a los comicios, la merma se intensificó hasta u$s 10 millones por día. Es decir, en solo 14 ruedas le representó al Banco Central una pérdida de reservas de u$s900 millones", estimaron.

El CCL se acerca a los $830: por qué la city critica el "Dólar Vaca Muerta"

Según sus cálculos, luego de las elecciones del 13 de agosto el drenaje se redujo en comparación a la semana anterior. No obstante, el mismo se mantuvo firme promediando u$s30 millones diarios y, de hecho, en la jornada del 26 de septiembre dicho monto ascendió a u$s 45 millones.

"Si suponemos que dicho flujo se mantiene constante en u$s 45 millones diarios hasta la semana previa a los comicios, y que en las últimas 4 jornadas asciende a u$s 150 millones por rueda, la merma futura sería de u$s 1.140 millones, muy cerca de lo que espera el Gobierno que se liquide de hidrocarburos", comentaron.

Por último, desde GMA señalaron que más allá de la intervención que impacta en determinados mercados puntuales, las promesas de más gasto público (como el nuevo bono de $ 94.000 pesos para trabajadores informales) con una demanda de pesos cayendo de manera sostenida promete agregar más presión sobre el tipo de cambio.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubicó en $800 para la venta y a $795 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negoció $822,23; mientras que el MEP se ofreció en $701,01.

Cuál es el precio del dólar oficial

El dólar minorista cotizó hoy a $367 promedio para la venta.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó en $349,95, es decir 10 centavos por debajo de la última cotización y, en lo que va del año, la suba del dólar mayorista es del 97,53%.

El Dólar Solidario y Dólar Tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubicó en $642,25.

Mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 5%-, cotizó a $660,6.

La brecha cambiaria

