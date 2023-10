Tras el anuncio del nuevo cepo, el dólar blue cerró a $1.010: ¿alivio para el "Plan Llegar" de Massa?

En medio de una creciente tensión cambiaria, el dólar blue finalizó estable este miércoles y se vendió a $1.010 en las cuevas del microcentro porteño. En tanto, el contado con liquidación (CCL) retrocedió a $944 y el MEP se ubicó cerca de los $8550. Por su parte, el dólar minorista se vendió a $367 promedio para la venta, mientras que en el mercado mayorista, la moneda estadounidense se colocó en los $350,10..

Desde el Palacio de Hacienda ya no saben qué más hacer para frenar al dólar. La suba frenética de todas las cotizaciones libres, puso en estado de alerta máxima a todas las autoridades del círculo chico de Massa. En este contexto, la apuesta del ministro-candidato pasará por controlar "todo lo que se pueda" al dólar blue y a los bursátiles, para llegar con algo de aire al 22 de octubre, aunque las chances se van desinflando con cada suba en sus precios. Para ello fuentes de mercado señalaron que el Ministerio de Economía activaría el segundo tramo del swap de monedas entre China y Argentina por un monto cercano a los u$s5000 millones, con el objetivo de intervenir de lleno la plaza cambiaria.

La novedad se da en un contexto de reservas netas que continúan cayendo, con el BCRA vendiendo en el MULC fuertemente en las últimas jornadas, y los mercados de futuros operando a tasas muy elevadas compatibles con importantes saltos discretos del dólar oficial.

En paralelo, a través de una resolución, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso hoy que, para operaciones de CCL y MEP, clientes del exterior no podrán superar el importe de $100 millones por día, debiendo los agentes informarlo con cinco días hábiles de antelación. Al respecto, el CEO del bróker Cocos Capital señaló en su cuenta de X (ex Twitter) que la medida no hará subir más el blue, "dado que las grandes empresas no pueden sacar de la nada $30.000 millones y comprar blue".

Está claro que la actual crisis cambiaria es impulsada por la gran incertidumbre política y económica. El escenario de tercios de las primarias dejó la elección demasiado abierta, con propuestas muy distintas. Al mismo tiempo, la dinámica del dólar también es producto de cuestiones macroeconómicas. Con errores y aciertos de parte del oficialismo y oposición, la única certeza que queda es que faltan 11 días para las elecciones generales y que la calma no va a asomar en el corto plazo.

El dólar blue y los financieros vuelven a tomar impulso.

Más presión en los dólares libres

De acuerdo a Martin Polo, jefe de estrategia en Cohen Aliados Financieros, el escenario de triple empate complicó la transición y prolongó la incertidumbre, no solo hasta las elecciones, sino también para los próximos años.

"Con un acuerdo con el FMI desvanecido, el gobierno añadió un plan fiscal ampliamente expansivo con reducción de impuestos y aumento de gastos, lo que conllevará a mayores necesidades financieras y, por ende, a más emisión monetaria", explicó.

Por otro lado, el economista señaló que Javier Milei, el candidato más votado en las PASO, insiste con un programa económico orientado a la dolarización, pero ambiguo –incluso entre sus interlocutores– y sin respaldo internacional, con una propuesta de una dolarización sin dólares que podría desencadenar una huida del peso, con el riesgo de una inflación en espiral.

"Por último, Patricia Bullrich, que se muestra algo más rezagada en las encuestas, propone un plan gradual de reordenamiento fiscal y monetario, pero deberá persuadir de que puede implementarlo en una economía ya muy debilitada; por lo tanto, la política económica del ajuste no está asegurada. Dado el contexto, la transición hacia las elecciones de octubre estará caracterizada por la incertidumbre, la aceleración inflacionaria y el ensanchamiento de la brecha cambiaria", señaló el jefe de estrategia en Cohen Aliados Financieros.

Un nuevo al cepo al dólar y van…

La Comisión Nacional de Valores (CNV) restringió a $ 100 millones diarios las operaciones de inversores extranjeros y grandes firmas locales, limitando así la adquisición de dólares financieros, a través de la Resolución General 981/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial.

A partir de la modificación normativa de hoy, los inversores extranjeros –ya sea empresas o personas humanas- que no son agentes de valores y operan con CDI (Clave de Identificación) o CIE (Clave de Inversores del Exterior) sólo podrán operar por cuenta propia y con fondos propios.

Estas operaciones deberán ser informadas al intermediario local –una sociedad de bolsa (ALyC), un Agente de Negociación (AN) o un Agente de Corretaje de Valores Negociables (ACVN)- con cinco días hábiles de anticipación y por hasta $ 100 millones diarios.

Estos intermediarios deberán remitir esta información, con carácter de declaración jurada y cinco días hábiles de anticipación, a la CNV.

Las sociedades de bolsa del exterior –las cuales operan por cuenta y orden de clientes argentinos- también estarán abarcadas por las mismas restricciones: no podrán superar el monto máximo diario de $ 100 millones por cada uno de sus clientes y estarán obligadas a informarle a la CNV con cinco días de anticipación.

En tanto, las sociedades de bolsa del exterior que operan por cuenta propia y con fondos propios –no por orden de terceros- deberán avisar con cinco días hábiles de anticipación cuando operen diariamente por más de $ 100 millones.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubicó en $1.010 para la venta y a $990 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negoció a $944,76; mientras que el MEP se ofreció a $854,74.

Cuál es el precio del dólar oficial

El tipo de cambio minorista cerró hoy a $367 promedio para la venta.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense se consiguió en $350,10.

Por su parte, el dólar Qatar, el solidario y dólar tarjeta -que a partir de ahora se unificaron las percepciones de Ganancias y Bienes Personales en el 45% y 25% - finalizaron en $731.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar minorista promedio que publica el BCRA y los diferentes tipos de cambio, quedó de la siguiente manera: