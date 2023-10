¿Cuáles son los requisitos para comprar dólares oficiales?

Comprar dólar oficial es una tarea casi imposible tanto para empresas como para personas humanas debido a sus requisitos. Además, el simple atesoramiento de dólares se aplica una serie de recargos, por lo que ningún ahorrista puede acceder a este tipo de cambio.

¿Qué requisitos piden para comprar dólar oficial?

De momento, son pocas las operaciones que una persona física puede hacer a dólar oficial, por lo que suele ser un valor de referencia para importaciones, cada vez más limitadas, y las exportaciones. Dentro de los grupos que aún pueden adquirir u realizar operaciones a dólar oficial, se encuentran los siguientes:

La Administración Nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, incluyendo las instituciones de Seguridad Social

Las empresas y sociedades del Estado que abarquen a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias

Toda otra entidad de titularidad exclusiva del Estado nacional y sus equivalentes en los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios

Los gastos referidos prestaciones de salud, medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato, utilización de plataformas educativas y software con fines educativos

Los gastos asociados a proyectos de investigación efectuados por investigadores que se desempeñen en el ámbito del Estado nacional, estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios

Compra en el exterior de materiales de equipamiento y demás bienes destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población por parte de las entidades reconocidas en la Ley del bombero voluntario, fuerzas de seguridad y entidades sin fines de lucro

Compra de servicios de transporte terrestre de pasajeros, con destino a países limítrofes

Compra de servicios de transporte de pasajeros con destino a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur

Compra de moneda extranjera por personas humanas residentes en el país con fondos provenientes de créditos hipotecarios otorgados por entidades financieras locales y/o de fondos obtenidos a través del Programa Procrear, hasta el monto máximo del préstamo o el equivalente a 100.000 dólares, el que resulte menor y en la medida que los fondos sean aplicados simultáneamente a la compra de inmuebles en el país destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente

¿Quién puede comprar el dólar oficial?

Como mencionamos anteriormente, el dólar oficial solo se encuentra disponible para operaciones muy concretas, por lo que en la práctica es imposible acceder a este tipo de cambio. Sin embargo, aún con restricciones, el dólar ahorro es una posibilidad para muchos ahorristas el cual consiste en el tipo de cambio oficial de cada banco más un 30% del Impuesto PAIS, un 45% de Ganancias y 25% de Bienes Personales.

El gobierno unificó los tipos de cambio oficiales

¿Cuáles son las restricciones para comprar dólares?

Actualmente son pocas las personas que pueden comprar los 200 dólares "ahorro" a través de los bancos o entidades financieras, debido a las enormes restricciones y requisitos. Por este motivo, es más simple explicar los grupos excluidos:

Beneficiarios de planes sociales o programas de ANSES como la Asignación Universal por Hijo

Personas que no tienen ingresos declarados o consistentes, por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo como también aquellos que trabajan de manera informal/en negro

Cotitulares de cuentas bancarias

Personas que trabajan en relación de dependencia donde sus empleadores se hayan beneficiado del programa ATP. En este último caso el gobierno ha comunicado que levantaría esta restricción debido a que no es un "beneficio" activo que esté otorgando el estado, aunque no hubo un comunicado oficial

Quienes refinanciaron algún saldo de la tarjeta de crédito en los últimos 12 meses

Monotributistas que pidieron préstamos a tasa 0

Las personas que accedieron al tipo de cambio "MEP"

Los titulares de créditos UVA que se beneficiaron del congelamiento de tarifas durante la pandemia

Los dueños de pequeñas y medianas empresas que hayan accedido a préstamos a tasas preferenciales

Personas que se beneficiaron del "refuerzo de ingresos"

Quienes reciban algún subsidio del estado como, por ejemplo, a la energía eléctrica

Personas que hayan operado certificados de Depósitos Argentinos, más conocidos como cedears, criptomonedas u obligaciones negociables en los últimos 90 días. En caso de acceder al dólar ahorro, se impide acceder a dichos activos durante los 90 días posteriores a la última compra del dólar ahorro

Jubilados que hayan accedido a los créditos bonificados por ANSES

Personas que hayan accedido a planes de pago de deuda previsional

Además, aquellas personas que hayan hecho gastos en dólares con tarjeta de crédito o débito, exceptuando aquellos casos en el que se haya debitado directamente los dólares de la cuenta o se haya pagado el resumen en dólares, se les descontará del cupo total y, en el caso de superarlo, se le descontará del mes próximo.

Por ejemplo, si tuviste gastos por u$s 450 y pagás el resumen en pesos, no podrás comprar dólares por ese mes, el siguiente y en el subsiguiente únicamente podremos adquirir u$s 150. Este tope aplica tanto para las compras en dólares como una suscripción de Netflix u aquellas realizadas en el exterior.

Los gastos en dólares con la tarjeta de crédito se descuentan del cupo mensual

Por otra parte, hay fuertes rumores de que todas las personas que hayan accedido a algún crédito a tasa preferencial (como los $4.000.000 otorgados a monotributistas) también estarán impedidos de operar.

¿Cómo saber si la AFIP me deja comprar dólares?

Te puede interesar ¿Qué pasa si me hacen muchas transferencias a mi cuenta?

Las restricciones a la compra de dólares, tanto en el caso del dólar ahorro como en el MEP, son impuestas por el BCRA y la Comisión Nacional de Valores (CNV). En este sentido, la "única restricción" en la que AFIP se ve involucrada es con el requisito de contar con ingresos declarados.