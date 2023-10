Cómo y dónde extraer dólares del cajero automático

Debido a la poca estabilidad de la moneda argentina, son cada vez más las personas que deciden ahorrar en moneda extranjera. Además, debido a la poca confianza de un sector de la sociedad en las entidades financieras, es muy común que busquen extraer dólares, ya sea por caja o a través de un cajero automático, para obtenerlos físicamente.

¿Cuántos dólares puedo retirar por día?

De momento, no existe ningún límite para retirar dólares de los bancos. Es decir, podrás retirar la cantidad de dólares que desees, siempre y cuando tengas el monto previamente acreditado en tu cuenta.

Sin embargo, en la práctica, muchos bancos suelen pedirles a sus clientes que si la sumas que van a retirar son muy elevadas como, por ejemplo, u$s 500.000 para la compra de una casa, se les notifique con un día o más de antelación.

Esto se debe a que los bancos no suelen tener en la caja sumas especialmente altas, ya que los retiros de dólares no suelen superar los u$s 1.000 por cliente. De esta forma, te garantizarás contar con los billetes y no tener demoras innecesarias.

Por otra parte, con respecto a las extracciones por cajero automático, el límite viene establecido por los pesos que podés retirar diariamente.

Los límites para extraer dólares en un cajero automático está dado por la limitación en pesos

¿Cuántos dólares se pueden sacar por cajero automático en Argentina?

Como mencionamos anteriormente, la cantidad de dólares que podrás retirar a través de un cajero automático por día varía es sumamente variable, ya que depende del límite que tengas establecidos en pesos. Por ejemplo, si tu límite diario es de $100.000 y el dólar oficial está en $400, entonces podrás extraer u$s250, siempre y cuando no hayas extraído por cajero automático pesos ese día, ya que se descuentan del límite.

Es importante que tengas en cuenta que el valor que se utiliza para establecer el límite en dólares para extraer por cajero automático es el valor del dólar oficial del banco o entidad financiera con la que se opere sin adicionar ninguno de los impuestos ni retenciones.

Por otra parte, es importante que verifiques, de forma previa, el cajero con el que estás operando para que dispense dólares. Para ello, según el banco, deberás buscar a través del "mapa" los distintos cajeros y colocar en el filtro la opción "dispensa dólares" o similar.

Cabe recordar que esta operación suele tener un costo, a excepción de que se cuente con algunos paquetes que bonifiquen la operación, y este suele ser elevado, por lo que es aconsejable que te informes previamente con tu banco.

Dicha comisión es en dólares y suele ser entre el 0,5% y el 1% del monto extraído, aunque existen algunos casos que superan ampliamente estas cifras. Dicha suma se suele descontar en pesos de tu caja de ahorro o cuenta corriente en pesos al tipo de cambio oficial sin ningún impuesto ni recargo extra como las percepciones.

La comisión por retirar dólares es de entre el 0,5% y el 1% del monto extraído

¿Cómo sacar los dólares de mi caja de ahorro?

Dependiendo del método que elijas para sacar los dólares será el procedimiento que deberás seguir. Por ejemplo, en el caso de hacer la extracción por cajero automático, los pasos son los siguientes:

Ubicar un cajero que opere con dólares

que opere con dólares Introducir tu tarjeta de débito e ingresar tu PIN

e Seleccionar que deseás operar con tu cuenta en dólares

Escribir la cantidad que deseás retirar y proceder con la extracción

que deseás retirar y proceder con la Cabe recordar que, por lo general, solo se pueden extraer múltiplos de US$ 100, ya que habitualmente estas máquinas se cargan solamente con los billetes de dólar de mayor denominación, y no con los "billetes chicos", aunque puede haber excepciones.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el cajero automático puede entregarte billetes de cualquier serie, por lo que el riesgo de obtener billetes "cara chica" son mayores, ya que por caja de forma presencial las personas suelen ser reacias a tomarlos, generando que ese stock de billetes se cargue en los cajeros.

¿Cómo sacar dólares de la Argentina?

Para sacar dólares de Argentina la forma más rápida, sencilla y legal es a través del dólar CCL. En este caso, al adquirir los dólares, lo deberás hacer a través de esta modalidad adquiriendo un activo que cotice en Argentina en pesos y vendiéndolo en el exterior por dólares.

Además, cabe recordar que, a diferencia del dólar MEP o bolsa, deberás contar con una cuenta comitente en Argentina y una en el exterior, además de una cuenta de banco en el extranjero en el caso que desees retirar tu dinero fuera del país.