La verdad sobre el dólar blue a $900: ¿se consigue a ese precio en el mercado paralelo?

En la recta final a las elecciones del domingo, el ministro de Economía Sergio Massa apeló a un arsenal de medidas en busca de paz cambiaria, en un combo que incluyó operativos de control y allanamientos en cuevas de la city porteña para hacer caer al dólar blue, restricciones y más intervención oficial en las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP, y la activación del segundo tramo del swap con China por el equivalente a u$s6.500 millones para morigerar el drenaje de reservas del Banco Central.

En este contexto, el dólar blue bajó el jueves $5, al cerrar en $900 en un escenario paralizado porque los grandes mayoristas se retiraron esta semana del mercado al igual que ocurrió en la previa de las PASO, y los agentes cambiarios aseguran que ese valor "no es real" ya que la cotización de venta que pasan los operadores de la plaza informal "supera los $1.000".

Así, los analistas consideran que la calma de dólar blue es "ficticia" y "efímera" y advierten que la próxima semana, tras las elecciones, el dólar informal podría arrancar la operatoria arriba de $1.000 si retornan al mercado los corredores mayoristas:

Asimismo, aseguran que la activación del segundo tramo del swap con China no garantiza la calma de las divisas financieras como pregona Massa porque esos dólares no alcanzan en caso de que tras las elecciones ocurra una nueva corrida.

Dólar blue a $900: ¿es el precio real?

El analista financiero Christian Buteler comentó que "a mí ninguno de mis contactos me tiró el precio de $900, no se de donde sale ese valor, no se si sale de una cueva amiga, si lo ponen por presión del gobierno, pero yo no pude corroborar ese valor".

"Los precios de venta son otros. Hay mayoristas que esta semana no operan directamente, pero los que lo hacen te pasan arriba un valor arriba de $1000. Y te compran a $970. De donde sale el precio de $900 no lo sé. Los que encontré que venden lo hacen arriba de $1.000", contó.

El dólar blue bajó el jueves $5 al cerrar en $900 en medio de escasas operaciones por los mayores controles a cuevas

Buteler enfatizó que "lo que me llama la atención es que tengas ese valor del blue a $ 900 y el CCL y el MEP se sigan manteniendo por arriba, algo no cierra, me cuesta convalidar ese precio". E ironizó: "Si te dicen que el precio es de $900 pero a $900 no hay, es porque el precio no es $900. Hemos logrado el blue del blue".

En sintonía, el economista Federico Glustein sostuvo que en el precio del blue hay "cierta ficción por los operativos en la city y manos amigas, pero hoy volvió a subir, y lo vendían a $1.010, pensando que además se levantó el paro bancario del viernes". Relató que "muchas cuevas cortaron operaciones, otras tras decidieron poner techo alto para venta y bajo para compra, muchas con cupo, y solo (billetes) cara grande".

Otro cuevero aseveró que "está paralizada la operatoria, ese precio no es real, sigue más cerca de los $1.000 pero nadie quiere hacer nada por estos días".

A su vez, otro agente cambiario concordó que "el valor del blue de $900 que muestran los portales no existe, el precio es más alto" y auguró que "si no permitís operar libremente, la semana que viene puede producirse una demanda extra que te lo haga subir de golpe".

Desde una cueva alegaron que "ese precio de $900 no es real, quizás es un valor que se maneja en los medios" y remarcaron que "no hay una operación que mueva al mercado de u$s100.000 por ejemplo, porque nadie te los vende hoy porque no hay mercado y no se pueden recomprar, entonces te dan un precio que no te lo pueden operar, que no es pizarra, la verdad es que no hay precio"

En sintonía, otro operador del mercado informal contó que "este jueves no vendimos, solo compramos, no hay precio, y mañana ni vengo a la oficina".

Agentes cambiarios aseguran que el valor real del blue este jueves se ubicó arriba de $1.000

Dólar blue: se profundizaron los controles

Este clima de incertidumbre sobre el valor del blue tiene como telón de fondo una nueva andanada de procedimientos realizados en el microcentro porteño por AFIP, Aduana y la Policía Federal para trabar al máximo las operaciones marginales.

Además, fuentes oficiales señalaron que la Justicia federal con apoyo del Banco Central llevó adelante hoy cuatro allanamientos en domicilios, tres en la provincia de Mendoza y uno en Rosario, pertenecientes a una ex casa de cambios dada de baja en noviembre de 2020, donde secuestró documentación valiosa para la instrucción de la causa además de cerca de $40 millones y u$s800.000 en diversas monedas.

La causa se originó por una investigación que el BCRA elevó al juzgado federal número 3 de Mendoza, a cargo del Dr Marcelo Fabián Garnica, y permitió desbaratar la organización que administraba cuevas dedicadas al cambio ilegal de divisas, que tenía oficinas en Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz y Rosario y funcionaban bajo la fachada de la empresa Bamensa.

Fuentes del operativo contaron que en el local de la capital mendocina, oficiales de justicia dieron con una mochila llena de valores (dólares, euros y reales) escondidos dentro de la mochila del inodoro.

En Rosario, donde intervino el juez federal Marcelo Martin Bailaque, se abrió una caja de seguridad hallada dentro del local, donde se secuestraron valores y documentación.

En total, en los cuatro allanamientos, se secuestraron $39,2 millones, u$s 727 mil, 45 mil euros, 32 mil reales y 1,5 millón de pesos chilenos.

El semana se profundizaron los operativos de control en cuevas de la city porteña

Dólar blue: ¿calma sostenible o efímera?

Glustein evaluó que este valor de $900 del blue "es una calma ficticia que durará muy poco". Y dijo que el precio de la divisa informal el lunes próximo tras los comicios presidenciales dependerá en gran parte del resultado electoral. De todos modos, más allá de ese factor, Glustein estimó que el lunes del blue "probablemente arranque más arriba, diria cerca de $1.100".

A su vez, Buteler consideró que estos operativos "los podes mantener así unos días pero no cuarenta días, en algún momento el mercado se vuelve a armar".

Según su visión, la apertura del blue el lunes "dependerá del resultado electoral y del mensaje del ganador o ganadores del domingo, si gana Javier Milei y sale con un mensaje componedor, intentando evitar el estallido, puede continuar la calma porque $1.000 no es un dólar barato, ahora si dice voy a dolarizar al precio que sea, ahí puede pasar lo que sea, porque nadie va a esperar al 10 de diciembre a dolarizarse".

En ese marco, Buteler planteó: "en un contexto de tranquilidad, y con los mayoristas operando, el blue debería arrancar similar o cercano a lo que cierre el CCL, que hoy es el que tomaría como referencia, ya que si bien es un mercado con restricciones y hay intervención, se está operando y hoy en día, bajo estas condiciones, es lo que más certeza me puede dar el valor".

Asimismo, Martín Kalos, economista de la consultora Epyca juzgó que "los operativos en la city, los problemas para operar son formas de desarmar los mecanismo de mercado, le puede serivar al gobierno para calmar un poco e impedir movimientos abruptos, pero no es que desaparece la oferta y la demanda sino que se canaliza por otras vías, quizás menos visibles a los medios de comunicación". Y coincidió en que "es una calma transitoria que puede deshacerse después de las elecciones en función del resultado".

Por su parte, el analista financiero Gustavo Ber manifestó que "lo que pase a partir del lunes, dependerá del resultado y las lecturas". Y opinó que "un dólar de $ 900 es alto, y en niveles de pánico, pero podría continuar elevado mientras se extienda el clima de incertidumbre política y económica, por lo cual los operadores estarán muy atentos a las señales post 22 de octubre en vista a evaluar la transición y el mapa político a partir del 10 de diciembre".

Para analistas, la activación del segundo tramo del swap con China no garantiza calma de dólares financieros

Dólares financieros: ¿el swap con China garantizará la calma?

El dólar CCL cerró el jueves en $956,72 lo cual implica una leve baja de 0,4% en el marcom aunque durante la jornada llegó a cotizar a $975, mientras que el dólar MEP finalizó en $888,60, o sea una suba de 0,4%, pero durante la rueda estuvo arriba de los $900. Pero como es habitual, sobre el tramo final, la intervención oficial mediante la compra venta de bonos contribuye a recortar su precio.

En ese sentido, Pedro Siaba Serrate, estratega de PPI estimó que el monto de intervención este jueves para contener a los dólares financieros fue de u$s65,5 millones, con lo cual en octubre suma unos u$s1.052 millones

Massa destacó que la activación del segundo tramo del swap con China "nos da la tranquilidad de tener una garantía para que no tengamos presión sobre los dólares financieros".

Sin embargo, Buteler alegó que " el swap con China no garantiza la paz de los dólares financieros porque hay tantos pesos dando vuelta que si tenes una corrida, no es suficiente sostenerlo con los dólares que ingresaron porque no son solamente para intervenir en el mercado sino que son principalmente para atender las importaciones y cada vez se te hace más difícil de patearlas, porque tenes que atender las que ya pateaste hace seis meses o más". Y resalto que "hay algunos sectores que no están pudiendo traer mercadería, y no podes cerrar el país a las importaciones hasta el 10 de diciembre".

A su vez, Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores, argumentó: "el swap han venido gastándoselo a cuenta desde hace semanas y deben usar unos u$s 2.500 millones para pagarle al FMI, deben usar parte para pagar importaciones de insumos críticos, y algo puede ir a intervenir pero mucho dependerá de quienes queden en pie el domingo para el balotaje".

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, también sostuvo que con el swap se garantizar poder pagar los vencimientos del FMI "pero no es que vas a tener mucho más calmos a los dólares financieros porque tampoco pueden gastarse esos dólares en intervención". Y añadió: tiene más liquidez pero no se cuánto te va a dejar (el gobierno de China) usar esos dólares en algo que no sea comercio".