Reservas: por qué el BCRA compró menos dólares, pese al debut del nuevo tipo de cambio exportador

En el marco de la puesta en marcha del tipo de cambio diferencial para las exportaciones, el Banco Central este miércoles volvió a sumar divisas a sus arcas al registrar un saldo neto comprador de u$s15 millones por su intervención en el mercado único y libre de cambios (MULC). De esta manera la entidad monetaria extendió la racha positiva por tercera jornada consecutiva aunque desaceleró fuerte el ritmo de compras en relación a los dos días anteriores.

Para los analistas, el tipo de cambio diferencial para las exportaciones que establece un esquema de liquidación de 70% al tipo de cambio oficial, y 30 % al valor del dólar Contado con Liquidación al proveer una mayor oferta ese segmento ayudará a contener la calma de las divisas financieras, pero no prevén que la entidad monetaria pueda acumular reservas, sino que más bien contribuye a amortiguar el drenaje de las mismas.

Y es que gran parte del deterioro de las reservas netas en octubre se debió a la intervención mediante la compra venta de bonos para mantener contenidos a los dólares financieros, ante la mayor demanda por cobertura que se evidenció previo a las elecciones.

Tras el resultado electoral que redujo las chances del plan de dolarización que impulsaba el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, y con el debut del nuevo tipo de cambio diferencial se redujo fuerte el ritmo de intervención del BCRA para contener a los dólares financieros. Al respecto, Pedro Siaba Serrate, estratega de PPI calculó que este miércoles "la intervención del BCRA fue de u$s16,1 millones en línea a la de las dos ruedas anteriores" y que implica una desaceleración frente a la semana pasada cuando el promedio diario fue de iu$s80,8 millones.

En PPI estiman que con la racha compradora del BCRA, las reservas netas ahora son negativas en u$s7.580 millones, aunque "considerando los pagos por casi u$s3.500 millones que hay que hacer al FMI entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre, se perfilan a -u$s10.900 millones a principios de noviembre, asumiendo MULC e intervención en MEP/CCL neutra".

Reservas: BCRA prolonga racha compradora

La entidad monetaria extendió así por tercera rueda seguida la racha compradora en el MULC, aunque aminoró el ritmo de compra frente a los u$s42 millones de la víspera.

Con el saldo favorable de hoy, el BCRA acumula esta semana un resultado positivo de u$s252 millones, y redujo las ventas netas de octubre a un monto de u$s606 millones, y en el año suma un rojo u$s2.355 millones.

Consultado sobre las causas de la desaceleración en el monto de compras, el operador Gustavo Quintana de Pr Cambios, comentó que "todavía el mecanismo de estímulo (del dólar para exportaciones) no está totalmente aceitado, faltarían algunas aclaraciones técnicas sobre el modo de implementar la operatoria, sobre todo para aquellos sectores que no son habituales en la operatoria de dólares financieros".

Además, especuló que "es probable que estén aprovechando esto para dosificar con más autorizaciones los pagos al exterior, con lo cual el BCRA tendría menos excedente para absorber".

"El complejo agroexportador todavía no da signos de retribuir los renovados estímulos con incrementos significativos en sus ingresos, dejando para el resto de los sectores el peso de alimentar la oferta de divisas", señaló. En este contexto, el analista remarcó que "los saldos compradores del BCRA por ahora se ubican algo por debajo de lo esperado".

Reservas: ¿cuánto puede aportar el dólar para exportaciones?

Los analistas de PPI proyectaron que "dado que las exportaciones rondaron entre u$s5.500 y u$s6.000 millones en los últimos meses y que el 30% de lo liquidado se podrá canalizar vía el CCL, esto implicaría una oferta atípica de como mucho u$s1.600/ u$s1.800 millones".

Analistas estiman que el nuevo dólar exportador tendrá un éxito relativo

Por su parte, Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra, destacó que "si no hacían nada y se vencía el dólar agro, no iba a haber liquidaciones por cuatro semanas, ahora calculo que en algunos sectores estimulará la liquidación pero marginalmente" ya que prevé que el que no necesita vender va a esperar porque cree que después del balotaje pordede haber un cambio discreto del tipo de cambio oficial.

Con la misma lectura, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, explicó que la medida se toma "para que aporten algo, sino todos los exportadores se iban a quedar esperando hasta el 20 de noviembre", luego de la segunda vuelta electoral. En cuanto a la adhesión que puede alcanzar la medida, el economista alegó que "el tipo de cambio real implícito obtenido es elevado, mirándolo en términos históricos, pero es por debajo de la brecha".

"Además los productores no quieren vender. Es su seguro. Y no veo que aceiteras te adelanten capital por ello. Todos van a esperar a negociar post elecciones. Va a asegurar un flujo mínimo y la salida del trigo/cebada/girasol", pronosticó.

En sintonía, otro broker evaluó que la medida "tendrá un éxito relativo porque en este momento hay pocas exportaciones del agro por la época del año, así que no creo que haya un incremento significativo adicional, podrá haber unos u$s1.200 millones más, que por otro lado se van a escapar porque se tienen que poner al día con miles de millones de importaciones que están frenadas".

En Aurum Valores plantearon que la medida "implicará mayor oferta en el mercado de dólares financieros y menor acumulación de reservas" Y acotaron: "esperaríamos que el BCRA reduzca su intervención en el mercado de los dólares financieros, dado que si no lo hace el deterioro del stock se profundizaría aún a niveles más críticos".