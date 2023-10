Bonos, acciones o Cedears: en qué recomiendan invertir expertos de cara al balotaje

Las elecciones del domingo pasado determinaron que en Argentina habrá un balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei el próximo 19 de noviembre. La incertidumbre a nivel político se refleja en una gran volatilidad en los mercados financieros, que en las últimas semanas experimentaron subas y bajas de todo tipo. Sin embargo, la victoria de Massa trajo algo de calma y cambió de algún modo el panorama de corto plazo, ya que la opción dolarizadora resulta ahora más lejana.

De acuerdo a la mirada del equipo de estrategia de Banza, "el balotaje va a obligar a los dos candidatos a moderarse para ir en busca del votante de Juntos por el Cambio y a otros votantes menos ideologizados. En este sentido,creemos que lanzarán mensajes market friendly, más constructivos, y la campaña que seguirán hacia el balotaje no sería en términos de una polarización tan extrema".

En medio de este escenario, ¿en qué activos conviene invertir en los próximos días para llegar cubiertos al balotaje y ganarle a la inflación?

Instrumentos CER

Respecto al mercado de bonos, el Sales Trader Grupo IEB, Nicolás Capella, señaló a iProfesional que "luego de las elecciones del domingo y con el resultado que dio a Sergio Massa como ganador cambió un poco el panorama con respecto a los portfolios de inversiones ya que en un escenario donde este favorito se consagra en el balotaje creemos que va a haber atractivo en los bonos en pesos, sobre todo lo que es CER largo, donde teniendo en cuenta que post elecciones seguramente habrá nuevos saltos devaluatorios -sumado a la inercia inflacionaria- creemos que estarán muy demandados".

Por su parte, el research analyst de Cocos Capital, Fermín Ezequiel López, señaló que "con una menor ponderación al escenario de dolarización, el carry en pesos vuelve a ser una buena opción, de hecho, fue el gran ganador en lo que va de la semana".

La fintech Banza cree que, a mediano plazo, la deuda CER luce atractiva en un escenario en el que esté Sergio Massa. No sería el caso con Javier Milei, en donde existe la posibilidad de una eventual reestructuración.

Asimismo, en términos más estratégicos y para reducir el riesgo, el equipo de estrategia de Banza sugirió los bonos duales que vencen en abril de 2024, ya que permiten estar a resguardo de la inflación y la devaluación. "De cara al próximo año, el panorama luce bastante incierto en cuanto a la macroeconomía y lo que puedan lograr los dos candidatos a la presidencia. Independientemente del resultado del 19 de noviembre, el partido ganador enfrentará desafíos sustanciales de implementación", consideraron.

Sobre las posiciones dólar linked, Fermín López afirmó que "no me parecen buena opción ya que, aún con la corrección de estos días, siguen dando tires negativas del orden del 20%, lo que hace que ya en el precio esté implícita una devaluación. Además, el nuevo tipo de cambio diferencial para exportaciones funcionaria como un desdoblamiento para estos activos haciendo que, al menos durante estos días, el FX oficial pueda anclarse en 350 y no tener esa suba".

Hard dollar

Con respecto a los bonos hard dollar, Capella de IEB señaló que "lo que vemos es que los niveles de paridades siguen siendo bastante bajos y que, en la medida en la que Massa dé más señales pro-mercado, tienen bastante upside para capturar. Puntualmente deberían aparecer medidas del estilo a las anunciadas esta semana de que enviará al Congreso un presupuesto con 1% de superávit, o un BCRA comprando reservas con un tipo de cambio más alto".

Por su parte, López de Cocos Capital consideró que "luego de la importante corrección de esta semana, se ubican en precios más atractivos, donde incluso en un escenario de reestructuración pueden dar buenos retornos (teniendo en cuenta recovery values que han tenido bonos de países similares). Además, este nivel de paridades pareciera reflejar mejor la fragilidad de la macro comparado con los demás tipos de activos".

Acciones

El Merval retomó cerró el miércoles con subas, tras las caídas que había experimentado en las primeras dos ruedas de la semana, post elecciones del domingo. De cara a las próximas semanas, los analistas ven algunas oportunidades de inversión.

Nicolás Capella de IEB opinó que "creemos que puede haber un repunte en el sector bancario. Asumiendo un escenario de Massa ganador, como en las generales, mermaría el miedo a un Plan Bonex o un canje forzoso de las Leliqs de los bancos, lo que podría generar una suba".

Un escenario parecido vislumbró el CEO de AsesorDeInversiones, Alejandro Bianchi, que consideró que "si mejora el tono del mercado de acciones afuera, creo que las locales también pueden recuperar, porque tuvieron un recorte bastante fuerte medido en dólares, sobre todo el sector bancario. Ahí hubo una salida muy importante de depósitos y, con la reciente suba de tasas del Banco Central y con esta mayor estabilidad del dólar (al menos de corto plazo), quizá puedan recuperarse".

Cedears

En relación con estos instrumentos, Ezequiel López explicó que "si bien estos activos han sufrido la baja en pesos del CCL en estas últimas ruedas, creo que en una parte de la cartera debe estar alojada en estos activos".

Por su parte, el CEO de Banza, Andrés Ondarra, indicó que "los usuarios tienen la opción de comprar un Cedear en pesos y de esta manera invertir en acciones que cotizan en dólares en mercados del exterior".

Y agregó que "en el contexto actual, los Cedears que vemos atractivos son los de Apple, JP Morgan y Coca-Cola. En el caso de estas últimas empresas, pagan dividendos, lo que suma una renta periódica fija a la inversión variable que implican las acciones".