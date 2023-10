Dólares paralelos, en caída tras las elecciones: ¿pueden seguir a la baja o ya llegaron a su piso?

El dólar blue bajó el jueves por segunda rueda seguida al cerrar $980, en tanto que las divisas financieras, contado con liquidación y MEP, también exhibieron una tendencia descendente. Los analistas prevén que la calma cambiaria se mantendrá en el corto plazo a pesar de la incertidumbre electoral que reina tras el anuncio de la alianza entre el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y la ex postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Los especialistas vinculan la paz cambiaria a varios factores, pero uno de los principales es la puesta en marcha del dólar diferencial para todo el complejo exportador que establece un esquema de liquidación del 70% al tipo de cambio oficial, y 30% al CCL lo que provee de mayor oferta a ese segmento, y le quita presión a la cotización de las divisa financiera, y eso contribuye indirectamente a la baja del MEP y del blue.

Además, los analistas destacan que tras el resultado electoral se evidenció una desaceleración en la demanda de cobertura dolarizada, dado que el mercado leyó que con el triunfo de Sergio Massa, que fue el más votado con una ventaja de 7 puntos, se redujo la probabilidad del plan de dolarización impulsado por Milei, y algunos interpretan que el acuerdo con Bullrich también le resta impulso a esa iniciativa que inquietaba a los inversores.

En el marco del dólar exportador, el Banco Central prolongó el jueves la racha compradora en el mercado cambiario por cuarta jornada seguida al registrar un saldo neto positivo de u$s112 millones, con lo cual en la semana suma un resultado favorable de u$s364 millones, y el rojo del mes se redujo a u$s494 millones.

En este contexto y ante la expectativa del ingreso de fondos vía CCL por el dólar exportador, que según algunos cálculos podría aportar entre u$s1.600 y u$s1.800 millones en ese segmento, los analistas predicen que el dólar blue y las divisas financieras se mantendrían por debajo de $1.000 en los próximos días, aunque advierten que el rumbo dependerá de lo que reflejen las nuevas encuestas, las alianzas que se sigan tejiendo, y las declaraciones de los candidatos.

Dólar blue y CCL: las causas de la baja

Tras tocar un récord nominal de $1.100 a principio de semana, el dólar blue bajó $120 entre miércoles y jueves, con lo cual la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en $180, luego de tocar un pico de 214,28%. En tanto, el CCL finalizó el jueves en $872,78, con una caída diaria de 1,8%, mostrando una fuerte desaceleración en relación al viernes previo a las elecciones cuando había cerrado en un pico $1.110, 59.

El dólar blue y los financieros volvieron a bajar, tras alianza Milei-Bullrich

El analista financiero Christian Buteler consideró que es lógico el dólar blue haya bajado ante el fuerte descenso que tuvieron los dólares financieros tras las elecciones, ya que las cotizaciones de los paralelos tienden a converger, y lo vinculó también a que se empezó a normalizar las operaciones luego de haber estado virtualmente paralizada la actividad en la plaza informal por los operativos de control a cuevas en la previa electoral.

"Hay más operaciones, se normaliza la actividad, hoy ya no tenés problemas en conseguir dólares en el mercado informal, y al hacerlo más fluido tenés más liquidez. Ya no hay tanta apertura entre el precio de compra y venta. No es que eso impulse la baja pero evita la distorsión de valores. Es un factor de mayor estabilidad y eso relaja un poco el valor", afirmó.

A su vez, la economista Natalia Motyl planteó que en un escenario de incertidumbre tanto el blue como el CCL registraron "una sobrerreacción previo a las elecciones", y en el caso del blue "por razones especulativas y restricciones a la oferta del por mayor operación a cuevas".

"Además la posibilidad de que alguien ganara en primera vuelta presionó a qué el mercado descontará que la corrección cambiaria se iba a dar después de las elecciones. Cómo todavía hay balotaje y Massa luce con bastantes chances, el mercado todavía vislumbra que seguirán con la política de mantener un tipo de cambio atrasado" y eso desaceleró las expectativas de una devaluación en el corto plazo, y redujo la demanda por cobertura.

En ese sentido, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras destacó que los dólares en el mercado de futuros esta semana" bajaron fuerte luego de recibir grandes flujos que buscaban cobertura dólar linked y que con el resultado del domingo salieron a rescatar ante las menores chances una devaluación del tipo de cambio oficial".

"Del domingo hasta acá, comenzó la volatilidad producto de los movimientos políticos. Es probable que el mercado vea menos chances de dolarización ante el pragmatismo por el que optó Milei (por su acuerdo con Bullrich). De la misma manera, se nota relajamiento en la demanda por dolarización y a eso tenemos que sumarle que ahora el CCL recibe mayor oferta producto de los retoques realizados en el Programa de Incremento Exportador (PIE)", explicó.

Para los analistas, uno de las principales causas de la calma cambiaria es el nuevo dólar exportador

Por su parte, el economista Federico Glustein concordó que "lo que se ve es que el mercado comenzó un proceso de desdolarización en virtud de la percepción de de que Massa sea presidente es más vigente".

A su vez, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, evaluó que "la mayor calma cambiaria puede venir dada por una combinación de elementos, pero me parece que está principalmente asociada al dólar exportador y la activación del segundo tramo del swap con China".

También dijo que "ayuda la idea que la dolarización parece perder fuerza en el contexto político actual" pero advirtió que "la tensión cambiaria podría volver en la medida que se avance en el calendario, pero el Gobierno tiene algo de poder de fuego para ir sobrellevando estas semanas".

Dólar blue y CCL: ¿seguirán bajando o ya tocaron piso?

Para Buteler el precio del blue "todavía puede bajar un poco más, ya que aún hay una brecha grande con el CCL, de $100, esa diferencia debería achicarse un poco". Y también cree que "el CCL puede tener recorrido hacia abajo" alentado por el mayor flujo de divisas provenientes del dólar exportador.

"Un dólar blue a $1.200 era caro y fue producto de la incertidumbre. La dolarización previa a las elecciones fue muy fuerte y eso hace que ahora vayas necesitando pesos, se viene fin de mes, pago de sueldos, con lo cual parte de esos dólares pueden volcarse al mercado informal para para hacer frente a necesidades en pesos", estimó.

Según su visión, los dólares paralelos en los próximos días pueden mostrar "estabilidad, aún con una leve tendencia hacia abajo, pero siempre con un ojo puesto en el factor político que puede cambiar el escenario rápidamente".

Para analistas, un plan de dolarización pierde impulso por la alianza Milei-Bullrich

Por su parte, Motyl especula los dólares financieros "seguirán estables aún con la nueva alianza" entre Milei y Bullrich. Y es que cree el plan de dolarización, que era una de las preocupaciones del mercado, "pierde impulso porque ahora Milei está en una alianza y deberá negociar con el PRO en caso de ganar las elecciones".

A eso, dijo se suma que "hay mayor oferta de dólar por la activación del Swap de China y el dólar exportador, que morigeran las tensiones cambiarias". En esta coyuntura, Motyl consideró que "$970 es piso para el blue " y para el CCL ese umbral lo ve en $850. Avizora que pueden mantenerse ambos por debajo de $1.000 en los próximos días, y prevé que en dos semanas, ante la cercanía de las elecciones, volverían a cruzar esa barrera.

Glustein también estima que el blue "puede seguir bajando, dado que el CCL no supera los $900, y más con el BCRA comprando divisas diariamente". Y añadió: "En el CCL no veo un piso o un techo. Hay mucha volatilidad. El mercado hizo su lectura de lo que pasó en las elecciones, no ve una devaluación brusca, por ello, es que no escala. Y ayuda el dólar para exportaciones, que fomenta la liquidación, sobre todo de sectores no beneficiados en etapas anteriores".

Según su visión, "sin un mercado que vea tan factible la victoria de Miilei, podría haber estabilidad de los tipos de cambio paralelos" pero "si Milei toma la delantera en las expectativas electorales, retomarán una senda alcista".

Para los analistas de Delphos "es posible que el CCL haya testeado un mínimo nominal en el corto plazo en torno a los $830 (brecha del 135%)". Y subrayaron que "la dinámica política hasta el balotaje seguirá influenciando en los dólares financieros, que asisten a una combinación de mayor oferta (por liquidación del 30% de las exportaciones vía CCL) y demanda menguada por rebalanceo de carteras".

De igual diagnóstico, el analista financiero Gustavo Ber señaló, "tras desinflarse post elecciones, luego del overshooting (la semana pasada) hasta niveles de pánico, los dólares financieros han venido aumentando la volatilidad y posiblemente hayan testeado un piso recientemente en la zona de los $ 830". Y aseguró que "a partir de ahora, dichas referencias podrían reanudar un reacomodamiento alcista, al menos al ritmo de la inflación, sobre todo ante la elevada nominalidad que empuja de fondo y un proceso de dolarización que debería volver a acentuarse a medida que se acerque el balotaje".