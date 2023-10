Cuáles son las acciones ocultas en la Bolsa que ganan más del 600% en lo que va del año

Las empresas de baja capitalización o "small caps" son aquellas compañías que cotizando en la Bolsa se caracterizan por tener una baja capitalización bursátil. El límite numérico para poder clasificar a una compañía como small cap puede variar y ajustarse a la definición de cada mercado.

Así por ejemplo, en Wall Street son las que tienen una capitalización que va de los 300 millones a los 2.000 millones de dólares. En cambio, en la Bolsa porteña, se las define como tales a las que cotizan en el Panel General.

Debido a su ubicación en este último, los analistas coinciden en afirmar que son las "tapadas" de la City porteña, por el solo hecho de que no cotizan en el Panel líder y en general no son usadas para realizar operaciones de "conta con liqui". No obstante ello, varias de ellas han venido ofreciendo rendimientos muy por encima del resto.

En términos generales, la mayoría de ellas posee un nivel de liquidez adecuado, si bien su volumen negociado no es tan significativo como para acceder al "Olimpo" del mercado. Es decir, al panel líder o al Merval. El motivo para que ello no ocurra es que son acciones de compañías con un valor de mercado que no llega a ser del 10% del de las compañías líderes, que son las que movilizan a la bolsa porteña.

Acciones: ¿cuáles son las ventajas de invertir en small caps?

En términos generales, se pueden mencionar dos claras ventajas que tienen este tipo de compañías en relación a las empresas de mayor tamaño, que operan en el panel líder:

Alto potencial de crecimiento: debido a que se trata de empresas con tamaño reducido, su capacidad para crecer puede ser más rápido frente a otras de mayor tamaño. A partir de esta definición, se puede inferir que invirtiendo en ellas se pueden obtener mayores retornos que haciéndolo en empresas de elevada capitalización.

Bolsa: hay muchas acciones de gran rendimiento "tapadas" para descubrir.

Small caps: ¿cuáles son las desventajas?

Así como tienen ventajas, también debe destacarse dos desventajas:

Mayor riego : El invertir en pequeñas compañías conlleva asumir un mayor riesgo y eso se traduce en una mayor volatilidad de sus cotizaciones. Ello se debe a que estas compañías suelen tener una pequeña base de clientes, a lo que se suma que las expectativas suelen ser inciertas. Por tanto, están más expuestas a que sus ventas o ingresos se vean afectados por múltiples factores, lo que hace que invertir en ellas sea más arriesgado.

¿Cúales son las acciones que más subieron en el año?

Tomando como referencia lo sucedido en lo que va del año, existe un conjunto de "small caps" que presentan excelentes resultados, que incluso superan holgadamente a sus pares del Panel Líder. De hecho, tomando en cuenta los precios de fines de octubre, si se realiza un ranking que incluye a las "top ten", surge claramente que los primeros nueve lugares son ocupados por compañías del Panel General y solo la décima corresponde al Lider.

En tal sentido, la gran ganadora en lo que va del año es Juan Semino, que sube un 613%, seguida de lejos por Capex e Inversora Juramento, con el 470%. Por debajo de ellas se encolumnan Carlos Casado (455%), Patagonia (369%), Fiplasto (355%), Celulosa (349%) y Havanna e Introductora (336%). Sólo después de todas ellas aparece Aluar, como única referencia del Panel Líder.

Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas y la enorme volatilidad que presentan estas compañías, conviene tener en cuenta la opinión del analista Agustín Cramo, quien sostuvo que "aquellos ahorristas que tengan interés en invertir en este tipo de acciones, deberán ser pacientes y pensar en obtener resultado a largo plazo".

Pero también debe tenerse en cuenta que sin embargo, esa volatilidad y riesgo, está generalmente compensada por los beneficios y retorno que ofrecen a lo largo del tiempo.