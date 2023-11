Qué pasa si te agarran con dólares sin declarar en un avión

Actualmente el límite para llevar dólares sin declarar en un avión es de u$s 10.000 para mayores de 16 y de u$s 5.000 para menores de edad

Llevar dólares sin declarar en un avión puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza, ya que si lo detectan podrían acusarte de contrabandear dinero e iniciarte una causa penal, además de posibles multas.

¿Cuánto dinero se puede llevar en avión sin declarar?

Actualmente el monto que podés llevar en avión sin declarar es de u$s 5.000 para menores de 16 años, mientras que para mayores de esas edad este se extiende a u$s 10.000. En el caso de necesitar llevar sumas que superen ese monto se debe hacer a través del sistema bancario.

En este sentido, si llevás una cantidad mayor sin declarar en un avión y te "agarran" pueden iniciarte una causa penal además de una multa que va de 1 a 3 veces el monto en infración.

¿Cuánto dinero se puede llevar en avión dentro de Argentina?

Existen casos de personas que llevaron "grandes" sumas de dinero y gendarmería, al revisarlos, les solicitó que justifiquen el dinero. Al no poder hacerlos, las personas quedan detenidas y les confiscan el dinero.

Este hecho generó temor en muchas personas, ya que, en muchos casos, las cifras no eran especialmente "elevadas". Por ejemplo, en la provincia de Salta detuvieron a un camionero por transportar $4.000.000 sin aval legal, unos u$s 10.000 (un auto 0KM entrada de gama) en ese momento que, al no poder justificarlo, el dinero fue confiscado.

Llevar "grandes sumas" de dinero sin justificar puede ocasionar la confiscación de los fondos

Otro caso se dio en Uruguay cuando un argentino intentó cruzar la frontera con $5.000.000, unos u$s 25.000 al tipo de cambio oficial en este entonces (tipo de cambio tomado como referencia por los distintos entes oficiales).

En este sentido podemos afirmar que, si bien no hay un monto "establecido" de manera formal, se dice que toda suma superior a $300.000 puede ser un motivo por el que personal policial solicite justificar su origen.

¿Qué pasa si llevo más de 10 mil dólares?

Como mencionamos anteriormente, si llevas más de u$s 10.000 podes enfrentarte a graves problemas como, por ejemplo, multas de hasta 3 veces el monto en infracción como también una causa penal por contrabando de divisas ilegales.

En este sentido, si necesitás llevar más dinero, existen formas para transferir dinero como, por ejemplo, el dólar CCL o contado con liquidación.

Este consiste en una operación por la cual una persona o empresa puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, es decir, le permite llevar sus ganancias fuera del país.

El dólar contado con liquidación es una alternativa para transferir dinero al exterior

Para acceder a este se debe comprar y vender acciones o títulos de deuda, como, por ejemplo, los bonos inyectados en el mercado por ANSES como el Bonar X. Es decir, se compra con pesos un activo que cotice tanto en Argentina como en el exterior, haciendo la compra en la bolsa local y vendiéndolo en el exterior. De esta forma, podés llevar tu dinero desde el ámbito local hacia el exterior.

¿Cuánto dinero en efectivo puedo ingresar a Argentina?

Si ingresás a Argentina con más de 10.000 dólares en efectivo, estás obligado a declarar esa suma ante el fisco. Esto se debe a las regulaciones y restricciones que buscan prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros. La declaración la deberás realizar mediante el formulario OM 2249A.

Además de la declaración, es posible que se te solicite brindar información adicional sobre el origen de los fondos, es decir, documentación respaldatoria como, por ejemplo, el contrato de trabajo del exterior. Este tipo de controles se suelen realizar para verificar la legalidad y legitimidad de los fondos que estás ingresando al país.

Es importante recordar que, si no realizás la declaración correspondiente o si declarás información falsa o errónea, podrías enfrentar sanciones legales y la confiscación de los fondos por parte de las autoridades argentinas. Por lo tanto, lo recomendable es cumplir con todas las regulaciones y procedimientos aduaneros al ingresar al país con una cantidad que supere dicha suma.

¿Cuánto dinero se puede llevar al exterior por grupo familiar?

Los límites previamente mencionados aplican a cada persona de forma individual, por lo que si viaja un grupo familiar los montos se suman. Por ejemplo, una familia típica compuesta por dos adultos y dos menores de edad podrá llevar un máximo de u$s 30.000, ya que cada adulto puede llevar hasta u$s 10.000 y cada menor u$s 5.000.