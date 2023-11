Las 3 inversiones más ganadoras en lo que va del año: no son dólar ni plazo fijo

En plena definición electoral, con un precio de dólar volátil y una inflación tan alta, los ahorristas buscan saber cuáles son los instrumentos de inversión más rentables en todo el 2023 y desde inicios de 2022 hasta la fecha. En este sentido, se busca conocer qué resultados tuvo el billete estadounidense en los distintos formatos, plazos fijos tradicional y UVA, así como también otras propuestas, en las que se pueden mencionar las acciones de empresas líderes, Bitcoin y oro.

En este sentido, estas tres últimas alternativas están liderando el presente año. Por lo que iProfesional tomó como ejemplo todas estas opciones más utilizadas por los ahorristas, para conocer cuánto rindió un capital inicial de $100.000.

Entre los distintos tipos de dólar que se pueden conseguir en el mercado, se destaca dentro de la plaza oficial al "solidario", que es la cotización de pizarra minorista de los bancos más recargos impositivos, que ahora cotiza en torno a los $731 en bancos y casas de cambio. Aunque el acceso al mismo está muy restringido por el cepo cambiario, y sólo se puede comprar un cupo mensual de un máximo de u$s200.

Esta referencia es mucho más barata que el dólar blue, que cerró octubre en $920. Y por debajo de los $900 se ubican el contado con liquidación y el MEP.

En resumen, los ganadores del año no son el dólar ni el plazo fijo, sino el Bitcoin, el índice de acciones de empresas líderes de Buenos Aires (Merval) y el oro.

El Bitcoin fue la inversión más ganadora de los primeros 10 meses del 2023. El ahorrista que puso un capital de $100.000 obtuvo $521.000.

Inversiones más ganadoras de 2023

En los primeros 10 meses del año, la inversión que resultó más ganadora por lejos, y le sacó una amplia ventaja al resto de las alternativas, fue el Bitcoin.

El ahorrista que compró Bitcoin, a inicios de 2023, con un capital inicial de $100.000, ganó a fines de octubre un total de $521.000, por el incremento del precio de esta moneda digital y del dólar libre. Es decir, obtuvo un adicional de $421.000 respecto al dinero invertido.

Bastante más lejos, en una segunda posición compartida, se ubicaron las acciones líderes (Merval) y el oro, ya que los $100.000 de principios de año se incrementaron hasta el final del mes pasado a un monto cercado de $279.000 en ambos casos.

"Salvo los depósitos a plazo, las restantes inversiones escogidas están brindando protección a nuestros pequeños inversores, considerando una inflación acumulada cercana el 125% para el período de enero a octubre de 2023", resalta a iProfesional Andrés Méndez, director de AMF Economía.

Y completa: "Los ahorros de los inversores en depósitos a plazo fijo son los que han perdido poder de compra en el transcurso de los 10 meses. No obstante, en octubre tuvieron una módica ´revancha´, dada cierta desaceleración del crecimiento mensual del IPC. Esta situación coloca al plazo fijo UVA por encima de los precios minoristas, dado el rezago de 45 días que tiene la UVA frente al índice de precios del momento".

En octubre, por lejos, el Bitcoin y el oro fueron las dos inversiones más ganadoras, con subas en sus precios superiores al 30%.

Ganadores de octubre: Bitcoin y oro

En cuanto a lo que dejó octubre, las inversiones que más subieron de precio durante el mes que pasó fueron el Bitcoin, que avanzó 35% y el oro, que aumentó su cotización alrededor de 30,5% en todo el mes.

También se destacaron los dólares libres, en especial el MEP, que avanzó cerca de 22%. Seguidos por el blue y por el oficial, donde se unificaron impuestos y pasó a valer 15% más.

Respecto a estos incrementos, se puede decir que la mayoría le ganó a la inflación registrada en todo octubre, ya que según economistas privados, como C&T Asesores, estiman que el índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó por debajo del 10%.

"Al menos, tres movimientos se detectaron en octubre: valorización del Bitcoin y el oro medidos en dólares estadounidenses; en segundo lugar se destacó cierta dispersión en la suba de los dólares financieros, producto de la estrategia que sigue el Banco Central en cuanto a la ´flotación sucia´ de los billetes formales (e implícitamente del blue). Y, en tercer medida, se vió persistencia de magros rendimientos del Merval", resume Méndez a iProfesional.

Inversiones más rentables desde 2022 hasta ahora

Para el inversor que apostó al más largo plazo, y realizó una colocación en enero de 2022 y la mantuvo hasta el momento, en estos 22 meses observó que la alternativa de ahorro más ganadora fue el índice de acciones de empresas líderes (Merval).

Es decir, aquél que colocó $100.000 hace casi dos años atrás en el Merval, hoy dispone de un capital total de $676.742. Es decir, un rendimiento de alrededor de 580%.

En los últimos 22 meses, sólo superaron a la inflación los rendimientos conseguidos por el Merval, oro y dólar blue.

"Si se considera el mismo menú de inversiones para una colocación realizada a principios del año pasado, se deduce que, pese a la pobre performance de septiembre y octubre pasados, la valorización de activos bursátiles fue interesante, ya que superaron en 55% a la suba de la inflación del período", reflexiona Méndez.

Más ajustados, pero también preservando el valor de sus ahorros, quienes se posicionaron en oro y en el blue se salvaron del deterioro del poder de compra.

Por debajo de la línea del avance de la inflación en todo ese tiempo, "las restantes opciones fueron perdedoras con particular intensidad en el caso de la ´estrella del 2023´, que es el Bitcoin, que pese a las singulares subas de 2023 no puede remontar su deterioro del año pasado, no alcanzando el aumento necesario para abandonar el escalón final en cuanto a rendimientos acumulados", informa Méndez.

En qué invertir en el final del año

El desafío de los ahorristas es saber si con la definición del balotaje presidencial y el posterior cambio de gestión en diciembre, puede llegar a haber un movimiento en las cotizaciones de los dólares.

También se pone en juego cómo afectará ello en los precios de la economía y cómo quedarán afectadas las tasas de interés en pesos que pagan los plazos fijos.

"El último bimestre del año constituye una incógnita, dado que los rendimientos esperados tienen, por un lado, un condimento político a partir de los comicios presidenciales a celebrarse el próximo 19 de noviembre, mientras que, paralelamente, la corrección de desequilibrios macroeconómicos que sobrevendrá en los días posteriores derivará en un sinceramiento del mercado cambiario", indica Méndez.

Al respecto, indica que este ajuste en el precio del dólar oficial podría no impactar de forma tan amplia en los valores actuales de "pánico" de los dólares libres.

"Probablemente, noviembre constituya un mes calmo para los ahorristas en plazo fijo, pero diciembre los ´castigará´ en función de la traslación a precios de los movimientos esperados en el mercado cambiario oficial", concluye Méndez a iProfesional.-