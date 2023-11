Para Economía, la inflación de octubre sería de un solo dígito: los motivos

En un país en el que coexiste una infinidad de tipos de cambio (blue, dólar MEP, Qatar, oficial, soja, etc., etc.), ya no llama la atención que también convivan diferentes índices de precios minoristas que surjan del propio Gobierno, más allá de las estimaciones de otras jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires o de consultoras privadas. En este caso, se trata del IPC que calcula la Secretaría de Política Económica, a cargo de Gabriel Rubinstein, que informa la evolución de la inflación en forma semanal.

Para la cuarta semana de octubre el indicador se ubicó en el 2,2%, por lo que se mantuvo en el mismo nivel que en las dos semanas anteriores. De esta manera, el acumulado del mes fue según esta estimación del 9,3 por ciento.

No obstante, según el gráfico que se incluye en el informe, muestra que, a partir de la segunda semana de octubre, la tendencia fue al alza: primero de un 7,8%, luego de un 7,9%, de un 8,4% tras esto y, por último, finalizando el mes en un 9,3%.

Al respecto, explicaron que esta tendencia se dio "en un contexto de nerviosismo pre electoral", en la antesala de la primera vuelta del 22 de octubre y mientras nos aproximamos al inminente balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.

En cuanto a la apertura por rubros en la última semana, las mayores corresponden a Indumentaria, con el 4,2%, Carnes, el 3,5%, Frutas, el 3,2%, y precios Regulados, con el 2,8% semanal.

Pese a que en el informe se hace mención como un hecho favorable que se mantuvo el porcentaje de las dos últimas semanas, esta afirmación se contradice a lo comentado en el informe anterior cuando "se esperaba", para la ultima semana del mes alzas "más acotadas", tras diluirse los efectos de "la fuerte suba reciente de los dólares financieros", como el Contado con Liquidación y el MEP.

Inflación: qué se espera para noviembre

Ahora, en la presente versión se habla que para principios de noviembre se espera un panorama con "cifras similares", "debido a la actualización de precios regulados" en el comienzo de mes.

En cuanto al IPC que elabora el INDEC, y que será publicado el próximo 13 de noviembre, según los analistas se espera que el dato superará al informado por la Secretaría, más que nada por diferencias metodológicas en el análisis a la hora de realizar los relevamientos semanales.

Así por ejemplo, para la Fundación Libertad y Progreso el índice de precios trepará hasta al 11,8%, mientras que para el consultor Damián Di Pace, la suba será superior al 12%.

En todo caso, si se repitiera otro mes con dos dígitos de suba, se estará igualando lo sucedidos en la previa de la puesta en vigencia de la Ley de Convertibilidad en1991 y de hecho se estaría en vías de ingresar en la tan temida hiperinflación. Cabe recordar al respecto, que según una de las tantas definiciones al respecto, sostiene esta se produce con una tasa de 2 dígitos mensuales durante al menos 4 meses, o bien una tasa anual de 3 dígitos.