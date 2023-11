Atención inversores: estos son los mejores fondos comunes de inversión para poner pesos

La inflación se mantiene alta y los ahorristas e inversores necesitan lograr altos rendimientos para lograr mantener el poder adquisitivo de su dinero, los Fondos comunes de Inversión (FCI) siguen ofreciendo una excelente opción para cumplir con ese propósito ofreciendo diversidad, administración profesional, liquidez y rentabilidad en proporción al riesgo asumido.

En el mes de octubre los FCI terminaron administrando $18.52 billones lo que implica un crecimiento de $2.58 billones en el mes (16.18%). Los fondos de Money Market siguen siendo los de mayor participación con un 53%, le sigue los de Renta Fija 30%, Renta Mixta 7% mientras que los fondos de Renta Variable tienen el 2%.

Las 3 administradoras lideres, de más de 40 que existen, según la cantidad de dinero que manejan son:

Santander Río con $2.17 billones (11.79%) Galicia con $1.78 billones (9.67%) Nación con $1.05 billones (5.71%)

Para encontrar la primera administradora que no es un banco debemos ir al puesto 7. Se trata de Schroder y en la actualidad administra $873.616 millones (4.76%).

Money Market

Los fondos de Money Market, frente a una inflación que se estima en 10% mensual, tuvieron un rendimiento promedio de 9.1%. Los fondos que han liderado este mes fueron:

En el año 2023 estos fondos tuvieron un rendimiento promedio de 90.24%. Quienes lideran son:

Estos fondos rinden similar a un plazo fijo pero tienen la ventaja de no tener que inmovilizar el dinero por 30 días.

Renta Fija en Pesos

El índice de bonos que elabora IAMC (Instituto Argentino de Mercado de Capitales mostró un crecimiento de 10.49%, frente a ello los FCI de Renta Fija en Pesos arrojaron una suba promedio de 13.38%. Los mejores fondos en esta categoría fueron:

En estos primeros 10 meses el rendimiento promedio de estos fondos alcanzó los 121.62%, destacándose los siguientes fondos:

Se trata de un mercado de mayor riesgo pero claramente este año el rendimiento premió a quienes han decidido correrlo.

Renta Variable

En octubre con las acciones subiendo un 2.95% los fondos de Renta Variable lo hicieron en promedio en 1.91%. Los que obtuvieron mejor desempeño fueron:

Si observamos el año 2023 vemos que estos fondos han logrado un crecimiento promedio de 176.51%, quienes han obtenido los mejores resultados hasta ahora son:

Más allá de una tendencia más errante en los últimos meses la renta variable sigue siendo una de las mejores inversiones del año.

Te puede interesar El mercado vuelve a apostar al carry trade y ya le puso precio al "dólar balotaje"

Como siempre destacar la importancia de diversificar las inversiones a los efectos, no solo de atomizar los riesgos, sino también de capturar rentas que se producen en mercados donde tal vez uno no participa activamente. Para ello es necesario tener en cuenta el perfil de inversor de cada uno para no tomar riesgos más allá de lo aceptable.