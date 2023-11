Dólar: ¿por qué el mercado ve inevitable una devaluación tras las elecciones?

El ministro de Economía Sergio Massa desechó la posibilidad de implementar una devaluación tras el balotaje del 19 de noviembre en el cual competirán contra el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. Sin embargo, los analistas aseguran que gane quien gane será inevitable una corrección significativa del tipo de cambio oficial para recuperar la competitividad y poder acumular reservas.

Massa aseveró en una entrevista el domingo por la noche con La Nación+ que "no está prevista una devaluación después del balotaje", al tiempo que el ministro ratificó que el 15 de noviembre se retomará el esquema del crawling peg, es de decir el mecanismo de ajuste diario del tipo de cambio, y dijo que así fue acordado con el Fondo Monetario Internacional.

"No va a pasar (el salto devaluatorio), porque hay establecido un acuerdo con el Fondo que prevé que el 15 de noviembre, antes del balotaje, empieza el crawl. Y el primer día serán $3 para aquellos que especulan con el dólar futuro", destacó.

Dólar oficial: se acrecienta el nivel de atraso cambiario

La consultora Equilibra señaló que "el dólar oficial se mantendrá en $350 hasta el 15 de noviembre y a partir de allí comenzará a deslizarse a un crawling peg del 3%, muy acotado para la inflación existente" y calculó que así "el tipo de cambio real (compara el peso contra una canasta de monedas con las que comercia el país) llegará a la segunda vuelta electoral un 31% por debajo del lunes posterior a las primarias"

La administradora de fondos Aurum Valores indicó "que la agresiva e inconsistente apreciación cambiaria (lineal desde la devaluación hecha post-PASO) nos muestra un tipo de cambio real equivalente en niveles de 2017, finales de 2015 y los últimos años de la convertibilidad".

"Tan solo para retornar el valor del TCR al rango en el que lo recibió Fernández, el mismo debería subir casi un 50%, aunque consideramos que el nivel más óptimo se encuentra en un tipo de cambio equivalente a hoy de $700 (período 2005 - 2006) que demandaría una suba del 100%", evaluaron.

La devaluación debería ser entre 45% y 50% para recuperar la competitividad perdida por atraso cambiario

La consultora Eco Go precisó que con el tipo de cambio real "volvemos a estar como en 8 años atrás y sería necesario un salto el 21 de noviembre cercano al 50% para volver a estar en una situación similar a la posterior de las PASO".

A su vez, un informe de EconViews puntualizó que cuando Alberto Fernández entregue el poder, el tipo de cambio real estará prácticamente igual de apreciado que el que dejó Cristina Kirchner en 2015 y un 35% debajo de su promedio histórico".

Ante este panorama, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, pese a las declaraciones de Massa, resaltó que "no veo factible volver a un crawling del 3% mensual, porque el atraso que se va acumulando es importante", y opinó que la magnitud del ajuste "debería ser mucho más alto para acumular reservas".

Devaluación: ¿por qué los economistas dicen que es inevitable?

Al ser consultados por los dichos de Massa, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go planteó: "Ellos dicen que no van a devaluar y van a seguir un crawling, para mí es insostenible porque con la cantidad de dólares que tienen no arreglan nada con eso". El economista alegó que "lo mínimo que tenés que hacer es recuperar todo lo que perdiste entre el 14 de agosto y ahora", por lo que calculó que la corrección cambiaria debería ser de entre 40% y 50%".

"Tienen que hacer un retoque de entrada en diciembre, al menos para actualizar al menos para actualizar el tipo de cambio real a lo que estaba el 14 de agosto. Pero un retoque con algún conjunto de medidas, no como la última vez en la post PASO que fue un salto y nada más", juzgó. Menescaldi admitió que "es cierto que tampoco puede excederse mucho en diciembre porque todavía no va a tener mucha credibilidad y si quiere armar un programa lo tiene que discutir con el FMI".

En ese marco, comentó: "Nosotros prevemos que tenga algún ajuste parcial en diciembre, y otro ajuste más importante entre marzo y el segundo trimestre del año que viene, pero con un conjunto estructural de medidas y un acuerdo con el FMI nuevo así lograría un poco más de credibilidad. Y buscando conseguir algo de credibilidad entre lo que dicen y lo que hacen en el primer trimestre del año en lo fiscal".

Analistas creen que con reservas netas en estado crítico, una devaluación en diciembre luce inevitable

Alejandro Giacoia, analista de EconViews también juzgó que "la devaluación en diciembre es imposible evitarla". Al respecto, un informe de esa consultora esgrimió que "las reservas están en estado crítico con más de u$s10.000 millones negativos, las deudas por importaciones orillaban los u$s45.000 millones de dólares a septiembre lo que implica que llegaremos al balotaje más cerca de u$s50.000 millones de deudas de las empresas con proveedores y casas matrices.

"A eso le falta contabilizar regalías, dividendos, servicios varios. Un número más lógico puede estar cerca de los 60,000 millones, de los cuales podemos pensar que los exigibles de corto plazo son la mitad. Los empresarios refieren que en los últimos días no se ha dejado girar prácticamente nada y que ni notaron la aparición del segundo tramo del swap chino Todo esto induce a pensar que una vez que asuma el nuevo gobierno debería, en el marco de un plan integral que incluya un ajuste fiscal, hacer una devaluación importante", fundamentaron.

En ese contexto, en EconViews remarcaron que "lógicamente no sabemos si Massa dijo la verdad (sobre que no habrá una devaluación brusca luego de las elecciones) y tampoco sabemos si Massa sabe lo que va a hacer en caso de ganar pero si realmente piensa salir adelante con una devaluación moderada, el modelo no cierra".

"Creemos que, si Massa hace una devaluación moderada en diciembre, tendrá que hacer otra en marzo porque no juntará la cantidad de reservas que necesita la economía para empezar un proceso de normalización", argumentaron.

Por su parte, la economista Natalia Motyl tampoco ve factible evitar un salto devaluatorio en diciembre: "Bajo el contexto actual, seguir atrasando el tipo de cambio es insostenible. Necesitamos de dólares que no tenemos. Definitivamente, deberá devaluar, más allá de que hoy asegure lo contrario". Y estimó que la devaluación debería ser "30% el martes post electoral".

La consultora Equilibra concordó que "con un stock de reservas netas negativas en u$s10.000 millones y servicios de deuda en moneda extranjera por casi u$s6.600 millones en los próximos tres meses, la corrección cambiaria se vuelve necesaria e ineludible independientemente de quien sea electo presidente tanto para morigerar el egreso de divisas a través del mercado oficial, como para sentar las bases para la renegociación del acuerdo con el FMI, incluyendo la llegada de los desembolsos remanentes".

Massa negó devaluación post balotaje y ratificó que se retomará esquema de crawling peg de 3% mensual

De igual diagnóstico, un análisis de GMA Capital aseguró que "gane quien gane, es insoslayable la necesidad de corrección de precios relativos y de ejecución de reformas para corregir un cuadro macroeconómico pavoroso; en particular, ponemos el foco sobre la delicada situación externa. Y es que, con el reciente pago al Fondo, las reservas netas habrían alcanzado un nuevo mínimo histórico, acercándose a -u$s11.000 millones".

"Por más programas de incremento a las exportaciones que existan, el tipo de cambio vigente de importaciones a $350 es el más retrasado en casi seis años. En tanto, el incentivo a adelantar compras en el exterior con una brecha en torno a 150% es notable. En este contexto, y como muestra la dinámica de reservas, al nivel de dólar que le gusta al Gobierno, las cuentas no cierran", concluyeron.