Qué hacer para no tener multas por viajar con dinero sin declarar

Viajar con dinero sin declarar no solo puede generar costosas multas, sino también problemas legales como, por ejemplo, una causa por tráfico de divisas. Para evitar pasar una mala situación, desde iProfesional te contamos las limitaciones vigentes.

¿Qué pasa si llevo mucho dinero en efectivo?

Si estás pensando viajar en avión, es muy probable que te preguntes cuánto dinero podés llevar en un avión sin la necesidad de hacer una declaración jurada, pero, al mismo tiempo, evitar costosas multas. Esto se debe, principalmente, a que, dependiendo del país al que visites los gastos en moneda extranjera suelen ser elevados.

Por ejemplo, si viajás a países nórdicos una persona fácilmente podría llegar a gastar más de u$s 10.000 en toda su estadía. Teniendo esto en cuenta, el límite actual para las personas mayores de 16 años es de u$s 10.000 o su equivalente en otras monedas. En el caso del peso, se toma en cuenta el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Nación.

En el caso de que necesites llevar más de u$s 10.000 o su equivalente en otra moneda deberás hacerlo a través del sistema bancario. Otra de las alternativas es el sistema cripto, ya que no necesitás "moverlo". Por ejemplo, si tenés criptomonedas en Metamask podrás transferirlas estando en cualquier parte del mundo y hacia cualquier lado, ya que es un servicio "en la nube".

En el caso de violar la restricción de dinero en efectivo, podrán hacerte una multa de 1 a 3 veces el valor en infracción, sin contar la mencionada causa penal. En otras palabras, si transportaste más de esa cantidad es probable que no solo pierdas ese capital, sino que incluso debas abonar una cifra superior.

Las multas suelen ser de 1 a 3 veces el monto en infracción

¿Cuánto dinero se puede llevar en avión sin declarar?

Como mencionamos anteriormente, el monto máximo que puede llevar una persona mayor de 16 años sin declarar en un avión es de u$s 10.000. Sin embargo, para los menores de esa edad el límite se reduce a u$s 5000.

Sin embargo, los límites previamente mencionados aplican a cada persona de forma individual, por lo que si viaja un grupo familiar los montos se suman. Por ejemplo, una familia típica compuesta por dos adultos y dos menores de edad podrá llevar un máximo de u$s 30.000, ya que cada adulto puede llevar hasta u$s 10.000 y cada menor u$s 5.000.

¿Cuánto dinero se puede llevar a Europa sin declarar?

En el caso de Europa el límite es el mismo, ya que la ley establece un máximo de u$s 10.000 o su equivalente. Teniendo en cuenta que en Europa se suele utilizar euros, simplemente deberás convertir los dólares en euros.

Por ejemplo, si al momento de viajar el euro cotiza en u$s 1,10, entonces podrás llevar 9.090 euros aproximadamente.

¿Cuánto dinero en efectivo puedo ingresar a Argentina?

Si ingresás a Argentina con más de 10.000 dólares en efectivo, estás obligado a declarar esa suma ante el fisco. Esto se debe a las regulaciones y restricciones que buscan prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros. La declaración la deberás realizar mediante el formulario OM 2249A.

El límite para traer dinero del exterior es de u$s 10.000

Además de la declaración, es posible que se te soliciten brindar información adicional sobre el origen de los fondos, es decir, documentación respaldatoria como, por ejemplo, el contrato de trabajo del exterior. Este tipo de controles se suelen realizar para verificar la legalidad y legitimidad del dinero que estás ingresando al país.

Es importante tener en cuenta que, si no realizás la declaración correspondiente o si declarás información falsa o errónea, podrías enfrentar sanciones legales y la confiscación de los fondos por parte de las autoridades argentinas. Por lo tanto, lo recomendable es cumplir con todas las regulaciones y procedimientos aduaneros al ingresar al país con una cantidad que supere dicha suma.

¿Cuántos dólares se puede sacar de Argentina?

Como explicamos anteriormente, el límite para sacar dólares es de u$s 10.000 en efectivo para mayores de 16 años y para menores de esas edad se reduce a u$s 5.000. Sin embargo, existen otras formas como, por ejemplo, el dólar CCL o contado con liquidación.

Este consiste en una operación por la cual una persona o empresa puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, es decir, le permite llevar sus ganancias fuera del país.

Para acceder a este se debe comprar y vender acciones o títulos de deuda, como, por ejemplo, los bonos inyectados en el mercado por ANSES como el Bonar X. Es decir, se compra con pesos un activo que cotice tanto en Argentina como en el exterior, haciendo la compra en la bolsa local y vendiéndolo en el exterior. De esta forma, podés llevar tu dinero desde el ámbito local hacia el exterior.