Massa versus Milei: las 5 alternativas que evalúa el mercado financiero

La suba del dólar blue que llegó ayer a los $950 y de los financieros alternativos podría estar indicando que la calma cambiaria que comenzó desde el lunes el 23 de octubre luego que el ministro de Economía y candidato por la Unión Por La Patria (UPP), Sergio Massa, le ganaría la primera vuelta presidencial a al candidato de La Libertad Avanza(LLA) Javier Milei llegó a su fin.

La gran novedad es la suba de los contratos de dólar futuro en el Matba ROFEX que subieron un 10 % para fin de año al llegar a casi 700 pesos frente a un valor del dólar oficial de 350 pesos.

En este aspecto hay que destacar que como las últimas encuestas marcan las expectativas de un hipotético triunfo de Milei en el mercado cambiario estas se comienzan a traducir en un fuerte salto cambiario para poder dolarizar a un valor del dólar muy alto.

No está claro tampoco en caso que el ganador fuese Massa si este podría evitar en el futuro una fuerte devaluación del peso frente al dólar.

En el escenario Milei vs Massa el mercado financiero analiza varias alternativas

Los analistas del mercado financiero local analizan varias alternativas. Al respecto el último informe de la consultora financiera Consultatio Plus identifica 5 escenarios:

1) Un esquema "hacia adelante": Si bien el abandono del esquema actual parece inminente por sus múltiples inconsistencias (brecha en 150%, complejidad y multiplicidad de tipos de cambio), existe la opción de que se profundice. Es decir, que con el paso del tiempo más rubros (incluso las importaciones, aunque con un mix diferente) empiecen a incorporarse al tratamiento del dólar exportador que permite liquidar el 30% de las divisas al CCL, mientras que el 70% restante sigue rigiéndose al tipo de cambio oficial. En este caso, el dólar A3500 continuaría rigiendo los contratos de futuros y ajustando los bonos del Tesoro, además de servir para indexar sobre una base impositiva a otras operaciones como puede ser el consumo con tarjetas de crédito en el exterior.

Esta parecería una alternativa probable para un eventual gobierno de Massa pero el problema hacia adelante es que no habría incentivos para mantener a los bonos del gobierno como mecanismo de cobertura. De ser así, esos pesos irían a la brecha y el gobierno correría el riesgo de un problema de financiamiento.

La gran novedad es la suba de los contratos de dólar futuro en el Matba ROFEX

2) Un esquema "hacia atrás": Este escenario implica la vuelta a lo conocido, es decir un régimen simplificado con dos tipos de cambio - un tipo de cambio oficial (A3500) más depreciado por donde se canalizan tanto los stocks como los flujos, y el CCL para el tratamiento de operaciones financieras libres. En este caso, podemos asumir una brecha menor, pero la persistencia del cepo cambiario. El riesgo en este sentido es que, si bien parece una mejor alternativa que el régimen cambiario actual, no necesariamente significa la resolución del problema externo que hoy se ve bien reflejado en la situación extremadamente delicada de las reservas internacionales. Además, tanto la deuda comercial y financiera del sector privado como la del propio gobierno se encarecería. Únicamente los exportadores que necesitan pagar importaciones tienen acceso a las LEDIVs, instrumento del BCRA atado a la cotización del A3500. El grueso de los importadores debe cubrirse del riesgo cambiario mediante deuda USD-L o vía futuros.

3) Un esquema "hacia arriba": Otra alternativa sería la unificación cambiaria (con una devaluación del tipo de cambio oficial mediante) con abandono total del cepo. Esta opción parece completamente vedada no solo por los costos que conlleva, sino también por las limitaciones del contexto actual. En primer lugar, la corrección cambiaria se trasladaría de forma inmediata a los precios (pass-through) y podría generar una espiralización de la inflación, a la par que incrementaría fuertemente el costo de la deuda comercial y financiera. Por su parte, la acumulación previa de reservas internacionales es una condición necesaria para llevarla a cabo y evitar un overshooting.

4) Una dolarización: este sería un escenario con Milei presidente que incluye la promesa de una dolarización, que incluso en los últimos días insistió que no abandonará a pesar de su acercamiento a algunos sectores del PRO liderados por el ex presidente Mauricio Macri y Patricia Bulrrich. El proyecto dolarizador no sería fácil de concretar ¿de dónde saldrían los dólares para poder llevarlo a cabo?. Este es el mayor interrogante de los operadores que hasta ahora el economista Emilio Ocampo quien sería el presidente del BCRA no ha podido contestar. Pero lo que sí ha manifestado Milei en reiteradas ocasiones es que la dolarización y la eliminación del organismo deberán esperar por lo menos hasta las elecciones legislativas de septiembre del 2.025 y además primero habrá que resolver el problema de las Leliq que tienen los bancos en su poder que ya superan los 23 billones de pesos y por las que el BCRA les paga a los bancos unos 2,5 billones de pesos por mes de intereses.

Para dolarizar la economía a la Milei se calcula que se necesitarían unos 35.000 millones de dólares

Además las reservas internacionales brutas del BCRA se encuentran en un nuevo mínimo histórico y para rescatar los pasivos monetarios en pesos (base monetaria más pasivos remunerados) al tipo de cambio de mercado actual se necesitarían unos 35.000 millones de dólares adicionales como mínimo.

5) El esquema de "desdoblamiento cambiario clásico": En un desdoblamiento clásico se distinguen dos tipos de cambio, uno comercial más apreciado por donde se canalizan las operaciones de la cuenta corriente (importaciones y exportaciones) y otro financiero por donde se cursan las operaciones de financiamiento o de capital. Actualmente, esto está invertido.

El informe de la consultora expresa que la convergencia hacia un esquema de desdoblamiento clásico supondría incentivos para el sector exportador, pero mayores costos en términos de deuda financiera.

Existe un problema además de implementación: ¿se tomaría el mismo cambio para el stock existente de deuda comercial y otro para la nueva deuda? ¿qué sucedería con los contratos que se realizan con él AL 3500?.

La suba del dólar blue y de los financieros indicaría el fin de la transitoria paz cambiaria

El problema es que las dos salidas a las que apuntan los candidatos están lejos de la ortodoxia

El problema es que las dos salidas a las que apuntan los dos candidatos presidenciales como el mantenimiento de la actual política cambiaria del ministro de Economía Sergio Massa como una futura dolarización por parte de Javier Milei todavía no están muy claras.

"En otras palabras, además de ser muy distintas entre sí, hay pocos países que sirvan de ejemplo no solo de éxito sino también de implementación. En este sentido, lo normal quedó afuera y Argentina está convergiendo hacia lo desconocido", dice el informe. El viernes 20 de octubre el contrato de futuro del dólar oficial había llegado a los 1.000 pesos pero luego del triunfo de Massa en la primera vuelta bajó un 40 por ciento en un solo día.

El triunfo Massa llevó a los inversores a pensar en una ajuste de la economía más gradual lo que también se tradujo en una fuerte caída de los dólares financieros que bajaron en solo una semana de unos 1.200 pesos a un piso de 850 en menos de una semana pero ayer comenzaron a subir y se ubicaron el dólar CCL 868 pesos en y el dólar MEP cerró en 875 pesos.

En relación al futuro de la política cambiaria el domingo pasado en el programa La Cornisa de Luis Majul el ministro de Economía y candidato a presidente del oficialismo anunció que desde el próximo 15 de noviembre el BCRA el valor del dólar oficial aumentará 3 pesos porque desde ese día se comenzará a aplicar una especie tablita cambiaria para devaluar el peso frente al dólar. La novedad es que esa modificación de la política cambiaria se producirá a pocos días de la segunda vuelta presidencial.

Massa aclaró que esto se debe al acuerdo firmado con el FMI en agosto pasado y que en vez de devaluar un 100 por ciento el peso frente al dólar como pedía el organismo el solo permitió una devaluación del 22 % del peso frente al dólar el 14 de agosto el día posterior a la PASO y que desde el 15 de noviembre el peso se comenzará a devaluar frente al dólar en un valor mensual que será el 90 % de la inflación del mes anterior. Esto implica que el 15 de noviembre el valor del dólar pasará de 350 a 353 pesos y se concretará una devaluación del 0,88 % en un solo día.

Pero lo más complicado es que el valor del peso de acuerdo a lo que solicitan los técnicos del FMI se devaluará frente al dólar con la inflación pasada y no con la inflación futura lo que generará un nuevo retraso cambiario.

Qué pasará con el dólar

La mayoría de los analistas consultados por iProfesional sostienen que la cotización del dólar dependerá del resultado del ballotage pero lo concreto es que habrá un esquema de crawling peg o de mini devaluaciones diarias a partir del lunes 15 de noviembre.

Con respecto al valor del dólar después de la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre una cosa será si gana el candidato de La Libertad Avanza Javier Milei y algo distinto sería si el ministro de Economía y candidato del oficialismo Sergio Massa.

En lo que todos los analistas coinciden es que en la actual situación no se podrá levantar el cepo cambiario inmediatamente como ocurrió en diciembre del 2015 cuando Mauricio Macri ganó las elecciones presidenciales.

Esta parecería una alternativa probable para un eventual gobierno de Massa, pero el problema hacia adelante es que no habría incentivos para mantener a los bonos del gobierno como mecanismo de cobertura. De ser así, esos pesos irían a la brecha y el gobierno correría el riesgo de un problema de financiamiento.