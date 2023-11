La incertidumbre en torno al precio del dólar post balotaje, según un economista

A pocos días del balotaje que definirá quién será el próximo Presidente de los argentinos, sobrevuelan en el ambiente distintas dudas y una incertidumbre generalizada respecto a qué puede pasar con el precio del dólar, la inflación y tantas otras variables que afectan la vida diaria.

"Estamos entrando en el peor trimestre del año", advirtió a iProfesional Claudio Caprarulo, economista principal de Analytica Consultores que brindó una entrevista este medio en la que manifestó sus proyecciones para lo que viene.

-¿Qué perspectivas tiene la situación económica actual con las chances del Gobierno de seguir en el poder?

-Ante una sequía histórica, el Gobierno priorizó sostener el nivel de actividad y empleo, una decisión con costos altos. Eso significó llevar al límite el nivel de reservas internacionales y la brecha cambiaria. Entonces, parte de la estrategia incluyó aumentar el endeudamiento externo tanto público con China mediante el Swap como también el privado haciendo que las empresas consigan financiamiento para sus importaciones.

Ahora estamos entrando en el peor trimestre del año, porque a las dificultades en el frente cambiario se suma un nivel de actividad que comienza a desacelerarse más fuerte. Junto, obviamente, con una inflación que ya se estacionó en dos dígitos mensuales.

-¿Qué puede ocurrir con el precio del dólar días antes del balotaje y los días posteriores al resultado electoral?

-Que el ganador de las PASO en las elecciones generales haya sido Sergio Massa le quitó probabilidades al intento de dolarización que propone Javier Milei. Eso, junto a la intervención del Gobierno en los respectivos mercados, se tradujo en una caída en la cotización de los dólares paralelos y los dólares a futuro. La calma, seguramente, se sostendrá hasta el balotaje, pero a partir de ahí dependerá mucho del resultado. Si gana Milei, los incentivos a dolarizarse van a ser muy fuertes y la presión sobre los distintos dólares se puede espiralizar.

Claudio Caprarulo, economista principal de Analytica Consultores -¿Cuál puede ser la evolución de la amplia brecha cambiaria que sigue estando entre el billete oficial y los dólares libres?

-La brecha cambiaria se redujo pero continúa en torno al 150% dependiendo con qué dólar paralelo lo estamos comparando. Ninguna economía puede funcionar bien con ese porcentaje tan alto, distorsiona todos los incentivos. La necesidad de tomar medidas da cuenta que después de las elecciones, más temprano que tarde, deberá reducirse. Hecho que, entre otras cosas, se va a explicar por un salto en el tipo de cambio oficial.

-¿Qué puede suceder con el impulso que tienen los precios de la economía por la volatilidad en el valor del dólar?

-En octubre, el índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPC-CABA) dio 9,4%, algo que se explica, principalmente, por dos factores: primero, se terminó el traslado a precios del impacto del impuesto país sobre las importaciones y el del salto cambiario post elecciones PASO. Y, en segundo lugar, el congelamiento del tipo de cambio oficial.

La imposibilidad sostener esto último y, a su vez, de corregir precios relativos, como sucede con el combustible, dan la pauta de un sendero creciente para el aumento de precios. La pregunta es si en el "mientras tanto" se tomarán las medidas para que luego pueda comenzar a desacelerar.

El precio del dólar genera incertidumbre

-¿Qué puede ocurrir en los próximos meses en esta frágil economía con un panorama político incierto?

-En las elecciones se plebiscitan dos modelos muy diferentes para resolver la profunda crisis que atraviesa nuestro país, con idas y vueltas, desde el 2018. Por eso la incertidumbre es tan grande y el mercado financiero sobrerreacciona.

Massa no dio a conocer aún a su equipo económico en caso de que sea presidente, y tampoco cómo va a combatir la inflación. Al mismo tiempo, las propuestas de Milei generan mucha más incertidumbre y desconfianza. Por caso, no están dadas las condiciones para dolarizar, más allá de que no es una política aconsejable y tampoco para recortar en 15 puntos del PBI el gasto público.

En definitiva, la pregunta entonces es cuáles van a ser las consecuencias de su intento de llevar a cabo políticas tan extremas, que en ninguna parte del mundo, cuando se pudieron hacer, dieron buenos resultados.