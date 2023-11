Dólar blue: tras la baja post debate, ¿puede seguir cayendo antes del balotaje?

El dólar blue bajó el lunes $35 al cerrar en $925 en lo que fue la primera reacción de la divisa informal tras el debate presidencial entre los dos candidatos que competirán en el balotaje el próximo domingo 19, el postulante del oficialismo y ministro de Economía Sergio Massa, y el de La Libertad Avanza, Javier Milei.

En tanto, las divisas financieras, Contado con Liquidación (CCL) y MEP, exhibieron durante la rueda un rumbo fluctuante, alternando subas y bajas, luego del rebote que habían registrado a fin de la semana pasada. El CCL finalizó a $877,59, lo que implica una leve suba de 0,1%, y el MEP quedó en $870,63, es decir una baja de 1,3%. Y la relativa calma se reflejó también en la cotización del dólar oficial en el mercado que fue descendente, lo que reflejaría una desaceleración en las expectativas devaluarorias luego del debate.El valor a diciembre se ubicó en $663, con una caida de 2,41%.

A solo cuatro ruedas hábiles del balotaje, los analistas prevén un escenario de volatilidad para el valor del blue y los dólares financieros para los próximos días, en un escenario donde las encuestas muestran paridad y que cualquiera de los candidatos puede ganar, con lo cual creen que habrá demanda por cobertura aunque no con la misma fuerza que en la antesala de las elecciones generales de octubre.

En lo que resta de la semana, el foco del mercado estará puesto también en que sucederá con el tipo de cambio oficial dado que Massa había anunciado días atrás que este miércoles 15 de noviembre se retomará el esquema del crawling peg -mecanismo de ajuste diario- luego de que el dólar oficial se mantuvo congelado en $350 desde la devaluación del 22% post PASO.

Massa indicó que el mismo miércoles el tipo de cambio oficial subirá $3, es decir a $353. Y será el inicio de un esquema que contemplaría un ritmo de devaluación del 3% mensual, según había adelantado el secretario de Política Económica Gabriel Rubinstein, aunque los analistas aseguran que ese ritmo es bajo en relación a la inflación que en octubre fue de 8,4% y en noviembre se estima que retornará a los dos dígitos, y consideran que gane quien gane será inevitable una corrección significativa del tipo de cambio para recuperar la competitividad y poder acumular reservas

Al respecto, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras indicó que "con el dato del IPC de octubre, el tipo de cambio oficial registra el mayor atraso versus inflación en lo que va del mandato de Alberto Fernández; luego del salto cambiario de agosto se forzó más aún el esquema que deja a BCRA en una situación extremadamente frágil".

El dólar blue cayó el lunes $35 al cerrar en $925 luego de haber rebotado la semana anterior a $960

Dólar blue y financieros: ¿por que bajaron?

Tras el rebote hasta $960 que registró el dólar blue el viernes -luego de que la semana pasada había tocado un piso de $890- la divisa informal se desinfló el lunes a $925. Algunos analistas vincularon en parte la tendencia bajista al desarrollo del debate presidencial en donde el consenso es que Massa salió más airoso. Mientras que otros especialistas lo relacionan con los operativos de control en las cuevas de la city porteña.

El economista Federico Glustein juzgó que "el blue bajó por lo que pasó en el debate pero también por la sobrerreacción de la semana anterior". Aunque también enfatizó que "las cuevas están con constantes monitoreos, nunca hubo tanto control".

"Lo que sucede es que Milei no quedó bien parado del debate, por lo que, su plan podría no llevarse a cabo y entonces, hay menor tendencia a dolarizar por parte de grandes jugadores, aunque en las encuestas estén cabeza a cabeza", alegó.

Reschini consideró que "es probable que el debate haya influido" aunque él cree que "no cambió demasiado las expectativas del mercado" .

El analista financiero Christian Buteler admitió que "me sorprendió la reacción del blue, no estoy convencido de que la baja sea como resultado del debate, pero honestamente no hay otro factor al cual uno lo pueda atribuir, ya que entre el viernes a la tarde y hoy no hay otro driver".

"Si es por el debate, tendríamos que decir que Massa salió mejor parado , y que tuviste un Milei más moderado, y en el item de economía no lo apuró al ministro que salió airoso.. Y capaz el mercado esté leyendo que incluso de ganar Milei tampoco se va a radicalizar tanto", especuló

Algunos vinculan la baja del blue y las divisas financieras a la lectura del mercado sobre el debate presidencial

En cambio, el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, opinó que "no creo que la baja del dólar blue tenga que ver con el debate", y lo atribuyó a que "desde fines de la semana pasada volvimos a ver operativos, allanamientos y vigilancia y eso por lo que me cuentan redujo significativamente la actividad, hoy hubo poco movimiento".

Los analistas concuerdan que en el caso del CCL contribuye a mantenerlo contenido la mayor oferta de divisas negociada en ese segmento que le aporta el dólar para exportaciones. Al respecto, Quintana remarcó que "los dólares financieros siguen teniendo el impacto de los flujos de los exportadores, que deben ingresar el 30% de sus ventas por estos canales y en consecuencia alimentan la oferta".

Ese esquema termina, en principio, este viernes, con lo cual Emiliano Anselmi, analista de PPI, dijo que "cabe esperar que se siga manifestando una oferta fuerte desde ese lado que puede contrarrestar la demanda por cobertura".

Y en el caso del MEP que el lunes llegó a estar durante la rueda en $900, y luego fue recortando, también influye la intervención del BCRA mediante la compra venta de bonos para mantenerlo. En ese sentido, en PPI estimaron que la entidad monetaria intervino el lunes con u$s 17,4 millones, casi todo en MEP.

Dólares paralelos: ¿qué prevén para los próximos días?

Para Quintana, "la volatilidad (de los dólares paralelos) está instalada y no creo que desaparezca en lo que resta de la semana". Asimismo, para la consultora FMyA es esperable que "si el mercado asume que el debate benefició a Massa, debiera aflojar algo la cobertura" dolarizadora.

En sintonía, Martín Polo, estratega de Cohen, esgrimió que "el desenlace sigue siendo incierto, sin que ninguno de los candidatos se destaque claramente como favorito, las encuestas actuales sitúan a Milei ligeramente por delante en el balotaje, con una ventaja de dos puntos, una diferencia que se encuentra dentro del margen de error estadístico". Y en ese marco, auguró que "podríamos presenciar una semana de alta volatilidad, con presión en los dólares financieros, similar a lo observado en las semanas previas a las PASO y a la primera vuelta electoral".

Los analistas prevén volatilidad en los dólares paralelos en las próximas ruedas hasta el balotaje

Por su parte, Buteler dijo que "creo que esta semana vamos a tener una presión compradora, el panorama es totalmente incierto, pero no lo veo al blue volviendo a perforar un piso de $900". Reconoció que "es una semana donde es difícil saber lo que puede pasar, hay gente que compró antes el blue a $1.200 y hoy lo tenes a $925, y eso también calma un poco la ansiedad compradora) porque no quieren que les pase lo mismo de salir a comprar caro".

Glustein concordó que puede haber "inestabilidad" y estimó que el blue y los dólares financieros "retomen la senda alcista cerca del cierre de la semana, previa a las elecciones". Y señaló que "tener al MEP y CCL abajo del blue le da cierto aire al gobierno para no intervenir y dejar que el mercado reaccione, entendiendo que está en una cotización de relativo equilibrio".

Para los analistas de PPI, "la demanda por cobertura se perfila a tomar impulso en la última semana previa al balotaje tanto por la incertidumbre política como económica, el el debate ninguno de los candidatos dio señales concretas, por lo que el discurso del ganador del 19 de noviembre a la noche será crucial para comenzar a delinear los primeros pasos de la próxima administración".

De todas maneras, en PPI también evalúan que "el valor del CCL se encuentra en niveles más que elevados en términos históricos" que que se asemejan a los alcanzados durante crisis con lo cual "si bien es entendible que los inversores busquen cobertura en un contexto de alta incertidumbre política, el precio que están pagando es relativamente alto" ya que "consideramos que para que el próximo gobierno tenga una chance de éxito, sin importar el signo político, debería llevar a cabo una recalibración de precios relativos, un fuerte ajuste de las cuentas fiscales y un ordenamiento del mercado de cambios que tenga como objetivo salir del cepo, y ante este set de medidas, la macro podría estabilizarse y el CCL comprimir significativamente desde los niveles actuales"..

"En caso de que sea Massa, cuanto más pro mercado se muestre, más contenido puede quedar el CCL. Asimismo, los nombres que se barajen para ubicar el cargo de ministro de Economía y las primeras medidas que suenen desde el mismo 19 de noviembre podrían evitar niveles disruptivos. En el caso de Milei, todo dependerá de que abandone la idea de dolarización. Más allá de la confirmación que hizo en el debate de anoche, el mercado pasó a percibirla como sólo una promesa de campaña", pronosticaron.

.Para Reschini, "sin dudas no estamos frente a una demanda por dolarización de la magnitud de lo que fue en la previa a la primera vuelta aunque seguimos con un dólar un poco alto y muchos controles".Y acotó:"puede haber volatilidad en lo que queda de la semana y es imposible descartar que se renueven las presiones".