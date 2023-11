¿Quién paga el impuesto a la transferencia bancaria?

Muchas personas son reacias a recibir transferencias, ya que el banco les suele retener parte de los fondos a cuenta de algunos tributos como, por ejemplo, Ingresos Brutos, por lo que surge la duda sobre a quién le corresponde "absorber" esas retenciones.

¿Quién paga impuesto de transferencia?

En primer lugar es importante señalar que las transferencias como tal no tienen un impuesto, sino que, según la situación particular de cada persona, se puede aplicar determinadas retenciones y/o percepciones.

Por ejemplo, un monotributista adherido al régimen unificado es muy poco probable que reciba algún descuento o percepción, mientras que el mismo contribuyente adherido al Convenio Multilateral sufrirá percepciones en tributos como, por ejemplo, Ingresos Brutos.

En este sentido, los "impuestos" siempre le corresponden a la persona que recibe la transferencia, ya que se supone que si la transacción original, por ejemplo la venta de un bien por parte de un comercio está alcanzada por un tributo, entonces este deberá abonar ese tributo independientemente del medio de pago con el que cobre.

Por el contrario, si la operación no está alcanzada, se podrá utilizar ese dinero como saldo a favor para el pago del tributo. Sin embargo, en la realidad, muchas veces se le suele recargar esos montos a la persona que transfiere el dinero, ya que a través de otros medios de pago como, por ejemplo, en efectivo, no suelen declarar la operación y, por ende, no abonar esos tributos.

Si una operación no está alcanzada, podrás usar ese dinero a cuenta de dicho tributo

Cuando me hacen una transferencia ¿tengo que pagar impuestos?

Como mencionamos anteriormente, a la hora de hacer una transferencia, no se pagan impuestos directamente por esta transacción, sino por el origen de la operación. Por ejemplo, si la transferencia recibida es una donación debidamente justificada, no se debe abonar impuestos, mientras que si es una operación comercial, entonces se deberá abonar los tributos correspondientes a esta.

¿Qué impuestos te cobran por transferencia bancaria?

Como explicamos a lo largo de la nota, los impuestos que se cobran por recibir una transferencia bancaria no son específicos de esta modalidad de pago, sino que recae en el origen de la operación como, por ejemplo, si se trata de la venta de un bien mueble.

En este sentido, los tributos más comunes por los cuales se suele realizar una percepción son Ingresos Brutos, Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.

¿Qué poner en una transferencia para no pagar impuestos?

Es importante enfatizar que no existe un motivo específico que permita evadir las obligaciones tributarias al efectuar una transferencia.

Además, es pertinente señalar que, por lo general, la responsabilidad de pagar impuestos recae en el beneficiario de la transferencia, por lo que el motivo seleccionado suele funcionar simplemente como una referencia para dicho beneficiario.

En otras palabras, si una transacción está exenta de impuestos, el concepto puede proporcionar información adicional tanto para respaldarla por parte del receptor como para proporcionar evidencia al emisor en caso de surgir algún conflicto. Esto es especialmente relevante al realizar un anticipo para la adquisición de un bien inmueble.

En cuanto a los conceptos que pueden utilizarse, la variedad dependerá de la institución financiera, ya que es el banco el responsable de establecer las opciones para "especificar" una transferencia de fondos.

En el caso del Banco Santander, por ejemplo, se pueden incluir los siguientes conceptos: alquileres, aportes de capital, bienes registrables habitualistas, bienes registrables no habitualistas, cuota, expensas, factura, haberes, honorarios, inmobiliaria habitualista, inmobiliaria, préstamos, seguros, suscripción a obligaciones negociables y varios.

En cada apartado, se puede agregar una referencia de 12 caracteres (aunque en otras entidades financieras, este límite puede ser más amplio o casi inexistente). Las operaciones con referencia a "Bienes registrables habitualistas", "Bienes registrables no habitualistas", "Inmobiliaria habitualista" y "Suscripción a obligaciones negociables" requieren una declaración bajo juramento, asegurando que el concepto de la transferencia es efectivamente el indicado.

¿Qué pasa si transfiero o me transfieren mucho dinero?

Si hacés una transferencia de dinero considerable pero justificada, como la venta de una propiedad o la prestación de servicios facturados, no tenés de qué preocuparte. Sin embargo, en ocasiones, el banco puede retenerte los fondos de manera preventiva. En esos casos, deberás presentar la documentación respaldatoria para liberar el dinero de forma inmediata.

El boleto de compra y venta de un inmueble sirve para justificar el origen de los fondos

Por otra parte, si recibís una transferencia sin justificación adecuada, como una venta informal de alto valor, podrías enfrentar algunos "riesgos". Por ejemplo, si sos monotributista o responsable inscripto, podrías ser sospechoso de evasión fiscal por no haber facturado ese monto. Esto puede resultar en sanciones, multas e incluso una recategorización si excedés los límites del régimen de monotributo debido a esa transferencia.

Asimismo, si no estás registrado, el banco podría retener o rechazar la transferencia y solicitar documentación para justificar los fondos. En el caso de que no tengas un justificativo, podrían cerrar tu cuenta y realizar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

En paralelo, si recibís una transferencia por error, simplemente debés contactar a tu banco y notificarles sobre la acreditación incorrecta. El banco revertirá la transferencia y devolverá los fondos a la persona que la ordenó.

Cabe recordar que en el caso de que realices una transferencia a un tercero, generalmente no es necesario justificar la transacción, ya que la responsabilidad de justificar el origen de los fondos recae en la persona que los recibe.