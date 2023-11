Dato clave para el usuario de Ahora 12: últimas horas para asegurarse financiamiento barato

El programa Ahora 12 que ofrece una tasa de interés subsidiada para la compra en cuotas de una serie de bienes, tiene vigencia hasta marzo de 2024, pero el resultado de las elecciones del próximo domingo puede alterar su funcionamiento o incluso variar las condiciones del financiamiento.

En consecuencia, los consumidores tiene hasta el fin del sábado para poder acceder a una serie de productos ofertados por esta vía, aunque, una simple recorrida por las páginas web de los diferentes comercios que lo tienen en su menú, permite verificar una marcada disminución de los artículos incluidos en el programa. La duda pasa por lo que pueda suceder con el tipo de cambio y con la tasa de interés.

No hay dudas que el triunfo de Sergio Massa o de Javier Milei abre escenarios diferentes de cara al futuro y, por consiguiente, las supuestas medidas que el equipo económico podría llegar a tomar para controlar la situación hasta la asunción del nuevo presidente el 10 de diciembre.

Massa prometió que, en caso de ser electo, no habrá una devaluación brusca y que se mantendrá la modalidad de crawling peg (correcciones diarias del tipo de cambio) con un proyección de 3% para fin de noviembre. Si esto sucede, resta determinar cuál será la política monetaria que aplicará el Banco Central en manos de Miguel Ángel Pesce.

La próxima reunión de Directorio de la autoridad monetaria será con nuevas autoridades nacionales electas, quienes pueden tener alguna visión diferente sobre cómo encarar la política monetaria. Si bien Massa aseguró que mantendrá políticas de estímulo a la producción, no hizo referencia en particular al programa Ahora 12 que, sin dudas, demanda de recursos públicos.

No obstante, cabe recordar que el candidato de Unión por la Patria utilizó este recurso para adoctrinar a las empresas que no querían ingresar a "Precios Justos". Massa les negó ser parte de los planes de cuotas subsidiadas a quienes no aceptaban ingresar "voluntariamente" al congelamiento de precios.

Los usuarios pueden pagar con tarjeta de débito o crédito lo que compren con el programa Ahora 12

De allí, a que se estima que Massa continuaría con este tipo de programas aunque, muy posiblemente, con una tasa de interés superior acompañando el aumento de la inflación que se prevé para los próximos meses.

Qué pasaría con un triunfo de Milei

En caso de un triunfo de Milei, todo hace pensar que el programa Ahora 12 será suspendido. La esencia de líder libertario que lo llevó a disputar la Presidencia de la Nación es la libertad absoluta de los precios sin ningún tipo de intervención por parte del Estado.

La diferencia con Massa, es que el postulante de Unión por la Patria sostiene que este tipo de políticas son un sostén de los niveles de actividad y empleo.

Por lo tanto, quienes se encuentren con la necesidad de realizar una compra de valor, tienen muy pocas horas más para concretarla con una tasa de interés que resulta muy beneficiosa con relación a la inflación esperada en los últimos meses.

En las horas previas a la elección general, se observaron largas colas hasta altas horas de la noche del sábado 21 de octubre de consumidores que querían "cubrirse" de lo que podía suceder los comicios.

Los comercios adheridos tienen el cartel de Ahora 12

Las actuales condiciones de tasa de interés y plazos son las siguientes:

3 cuotas : 16,01%. Si realizás una compra por $1000 pagarás 3 cuotas de $386,70. TNA: 99,75%.

: 16,01%. Si realizás una compra por $1000 pagarás 3 cuotas de $386,70. TNA: 99,75%. 6 cuotas : 33,72%. Si realizás una compra por $1000 pagarás 6 cuotas de $222,87. TNA: 99,75%.

: 33,72%. Si realizás una compra por $1000 pagarás 6 cuotas de $222,87. TNA: 99,75%. 12 cuotas : 76,83%. Si realizás una compra por $1000 pagarás 12 cuotas de $147,36. TNA: 99,75%.

: 76,83%. Si realizás una compra por $1000 pagarás 12 cuotas de $147,36. TNA: 99,75%. 18 cuotas : 132,84%. Si realizás una compra por $1000 pagarás 18 cuotas de $129,36. TNA: 99,75%.

: 132,84%. Si realizás una compra por $1000 pagarás 18 cuotas de $129,36. TNA: 99,75%. 24 cuotas: 206,29%. Si realizás una compra por $1000 pagarás 24 cuotas de $127,62. TNA: 99,75%.

Todos los productos y servicios se pueden adquirir vía compra online y en los locales adheridos de todo el país que están identificados por el cartel del programa en sus vidrieras. Se podrán utilizar todas las tarjetas de crédito a las que se encuentre adherido el comercio.

El plan, por ejemplo, contempla el pago de servicios en balnearios, una herramienta que puede resultar muy útil de cara a la próxima temporada de verano en la que los precios se dispararon producto de la inflación acumulada. Entre los rubros más requeridos se destaca la línea blanca y la indumentaria.