Milei presidente: qué preocupa a los expertos rumbo al cambio de era

Javier Milei se convertirá, a partir del 10 de diciembre, en el nuevo presidente de la Argentina. En el balotaje del domingo, el candidato libertario obtuvo el 55,7% de los votos, superando a Sergio Massa, que finalizó con el 44,3%.

El país está atravesando un escenario de transición entre el Gobierno saliente y el entrante. ¿Qué pasará con el mercado cambiario?

Nuevo escenario para el dólar

El escenario de relativa "pax" cambiaria que vaticinaban los analistas en caso de que Massa hubiese ganado la presidencia, difiere notoriamente de lo que imaginan ahora con Milei confirmado en el poder.

En diálogo con iProfesional, el economista de Épyca Consultores, Joel Lupieri, señaló que "el resultado electoral es una sorpresa para la mayoría de los agentes económicos que quizás esperaban un resultado mucho más acotado o incluso uno favorable a Massa. Con todo, me da la impresión que vamos a ver un mercado volátil, en pleno cambio".

Y agregó que "habrá que escuchar también el tono de los anuncios que vaya marcando Milei de acá hasta el 10 de diciembre. Pero todo parece indicar que vamos a ver un mercado en plena volatilidad, con riesgo al alza, probablemente con el tipo de cambio fluctuando entre los 1.000 y los 1.200/1.300 pesos".

Por su parte, el director de CyT Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, advirtió que todavía faltan muchos detalles para conocerse el panorama completo pero estimó escenarios en base a lo que sucedió anteriormente tras los resultados de las PASO y las generales de octubre. El economista sostuvo que "es una sorpresa este resultado tan grande, con lo cual es muy probable que se deshaga esta expectativa que había hasta la semana pasada que era más de que por ahí ganaba Massa. Yo creo que eso va a repercutir probablemente en subas en los contratos de dólar futuro. El dólar cripto subió pero tampoco es que se escapó demasiado. Acá el tema es que las ideas de Milei, que son de tratar de abrir el cepo, lo que te están marcando es que el que va a tener que subir mucho es el dólar oficial. En definitiva, para mí se va a afirmar mucho la expectativa de una suba fuerte del dólar oficial, más que la que había hasta la semana pasada. Mucho más allá de eso no sabemos por el momento, así que habrá que esperar un poco".

Mercado del dólar: serán 13 las rondas de transición entre la jornada post balotaje y la asunción del próximo presidente

La transición política y su impacto cambiario

El director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, señaló que "obviamente va a estar todo complicado primero por quién ganó, ¿no? Javier Milei abogó por la dolarización y ayer ratificó además que iba a cumplir los compromisos y honrar las deudas. También dijo que va a tomar medidas de shock, no gradualismo y volvió a enfatizar que quiere cerrar el Banco Central. Bueno, cuando sumás todo eso, además una transición que ya empezó complicada, todo eso habla de una situación muy complicada para el mercado cambiario en estos 13 días hábiles de acá al 10 de diciembre".

Para el CEO de Asesor de Inversiones, Alejandro Bianchi, el panorama político poco claro también agrega un factor de incertidumbre en el mercado cambiario. "Milei hace una propuesta de puntos para la reunión con Alberto Fernández que implica que el Gobierno reconozca ciertas cosas, y que las deje a niveles pre-pandemia y no sé si la actual administración está dispuesta a hacerlo", expresó.

El factor dolarización

En la misma línea de lo que fue diciendo en las últimas semanas, Milei matizó un poco el afán dolarizador aunque siguió coqueteando con la idea. En declaraciones radiales, manifestó que "cerrar el Banco Central es una consigna de índole moral porque para nosotros robar está mal. Dolarizar es la moneda en la que lo hacés, pero el eje central es cerrar el BCRA. Después la moneda será la que elijan los argentinos libremente".

Al respecto, Alejandro Bianchi sostuvo que "en el discurso Milei fue un poco más moderado, no habló de dolarización, pero me parece que es porque recién está armando los equipos y es un poco prematuro para eso. Sin embargo creo que la idea sigue en pie. En ese marco, me parece que el tipo de cambio tiene más chances de subir que de bajar".

El especialista estimó que en las próximas semanas la cotización del dólar blue se moverá en un piso de $900 y un techo de $1.440. Los cálculos del especialista surgen de lo que sería el tipo de cambio necesario para poder dolarizar hoy, contemplando que las reservas brutas del Banco Central son de alrededor de u$s21.000 millones y que la base monetaria ampliada es de 30.500.000 millones de pesos. Es decir, el tipo de cambio tendría que ser de $1.440 por dólar para poder convertir toda la base actual a moneda extranjera.

Nuevo dólar exportador y su impacto en los financieros

El Gobierno definió la continuidad del dólar exportador hasta el fin del mandato de Alberto Fernández. No obstante, el esquema sufrirá una modificación: los agentes podrán liquidar hasta el 50% al dólar contado con liquidación (CCL) mientras que la otra mitad se canalizará a través del mercado único y libre de cambios (MULC).

De acuerdo a las últimas cotizaciones del CCL y el dólar oficial mayorista, con este nuevo esquema el tipo de cambio al que accederán los exportadores será de alrededor de $615. Las definiciones se tomaron tras una reunión que Massa mantuvo con su gabinete en el Palacio Municipal de San Fernando.

La noticia puede ayudar a descomprimir el mercado de los dólares financieros al incrementar la oferta de dólares y darle volumen. Si el Gobierno mantenía la decisión de terminar con el tipo de cambio diferencial para los exportadores, hubiera sido otro posible factor alcista, tal como advirtió Sigaut Gravina.

Hasta el viernes pasado estuvo en vigencia un tipo de cambio diferencial para las ventas externas que permitía liquidar a los agentes un 30% de sus divisas en el contado con liquidación (CCL), lo que incrementó la oferta en ese mercado y permitió mantener los precios con relativa calma en las últimas semanas.

"Sin dólar exportador no se liquida nada y la oferta en el CCL cae fuerte. Recordemos que desde que apareció ayudó a contener, incluso a bajar, la cotización CCL, porque todo el tiempo hubo ahí un aumento de la oferta de divisas genuinas", explicó el especialista.