Milei recibirá la peor herencia económica en veinte años: las "bombas" que deberá desactivar

El presidente electo Javier Milei asumirá el 10 de diciembre en un contexto complejo, donde los analistas coinciden que en frente cambiario es la más complicado y urgente con reservas netas en estado crítico, y que según los cálculos de la Fundación Capital para esa fecha podrían ubicarse en terreno negativo por u$s10.500 millones, y advierten que "los tiempos apremian".

De hecho, Milei en su discurso del domingo afirmó que "la situación de Argentina es crítica" y "los cambios que nuestro país necesita son drásticos", enfatizó que "no hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas", y alertó que "si no avanzamos rápido con los cambios estructurales nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia".

En ese marco, la consultora FMyA planteó que la falta de dólares, el déficit fiscal, y la inflación que en noviembre retornará a los dos dígitos son las "tres urgencias" que Milei como presidente "deberán enfrentarlas rápidamente tanto para evitar un sendero económico pesimista, como a su vez aprovechar la luna de miel" que tiene el recién asumido para hacer rápido las reformas, que puedan restarle popularidad si se hacen gradualmente".

Asimismo, un informe de la administradora de fondos MegaQM sostuvo que "el primer desafío por delante son los tiempos, la mayoría de estos puntos deben afrontarse de manera rápida, y el segundo factor es la necesidad de encontrar un equilibrio entre todos ellos, es decir, abordarlos con un esquema integral.

Herencia: la peor desde 2003

La consultora Equilibra aseguró que la herencia económica que recibirá Milei, en términos generales, "será más compleja que la de fines de 2015 y 2019". De ese legado destacó, entre otros puntos, que la tasa de inflación se acelera a dos dígitos mensuales. Y precisó que "la tasa promedio mensual del alza de precios durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner fue de 2,2%, la del gobierno de Mauricio Macri alcanzó a 2,9% y la media del actual gobierno trepa 5,1%".

Además, resaltó que "los doce años de estanflación (estancamiento más inflación) han deteriorado los indicadores socioeconómicos" y estimó que "el fogonazo inflacionario post PASO habría elevado la tasa de pobreza a 43,5% en el segundo semestre de 2023, una suba de 8 puntos porcentuales (p.p) respecto la segunda mitad de 2019 y más de 13 p.p. versus fines de 2015".

Con reservas netas negativas, los analistas consideran que el frente cambiario es el más complejo de la herencia

De igual diagnóstico, en Facimex aseguraron que "la economía llega más deteriorada que en 2015 y 2019" , Y también remarcó que "la inflación a octubre (142,7% interanual) casi triplica la de 2019 y casi sextuplica la de 2015, mientras el salario real también llega en niveles muy deprimidos y la pobreza se encuentra en niveles muy elevados (42,9% proyecta da para el segundo semestre)".

A su vez, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, evaluó que "va a ser la peor herencia desde las elecciones de 2003 hasta ahora". Y alegó que "en 2003 tampoco era buena la herencia, pero ya estabas saliendo de la crisis, ya estabas encaminado, no estabas en el pozo, mientras que ahora tenes un castillo armado con dos palitos que te están sosteniendo y se están por caer, el que venga va a tener que enfrentar la crisis".

"La herencia es más compleja que en 2015 cuando tenías algún grado de libertad para hacer política económica con endeudamiento y eso fue lo que permitió hacer política económica el primer año y no tener que contraer fuerte la economía para empezar a normalizar", explicó.

El economista recordó que "en 2015 tenías mal los precios relativos, existía algo de brecha, y no había muchas reservas pero tenías capacidad de endeudarte para suplir lo otro. Mientras que en 2019, el déficit era casi cero, los precios relativos estaban mucho mejor, y tenías reservas, con lo cual empezó bien".

Herencia: el frente cambiario, la cuestión más difícil

Para Menescaldi, la situación en el escenario cambiario "es la cuestión más compleja porque es difícil conseguir dólares porque no podes endeudarte, tenes deuda comercial, tenes reservas netas negativas".

En sintonía, un analisis de Equilibra indicó que "el próximo presidente electo se encontrará con un frente externo/cambiario muy complejo: el stock de reservas es mínimo mientras que la deuda comercial por importaciones trepó a máximos, y la brecha cambiaria es récord, y el tipo de cambio oficial está atrasado".

Otra pesada herencia es la deuda comercial con importadores que en el último año creció unos u$s22.000 millones

"Vemos que a fin de 2023 nuestro país tendría reservas netas negativas por casi dos meses de importaciones", estimó.. Y comparó: "a fines de la presidencia de Macri las reservas netas cubrían 2,5 meses de importaciones mientras que en 2015 eran negativas pero por ⅓ de mes de importaciones".

La Fundación Capital coincidió en que una "pesada herencia" es la gran escasez de reservas internacionales". Al respecto, proyectó que "al 10 de diciembre, las brutas se encontrarán en el orden de los u$s 20.000 millones, su nivel más bajo desde principios de 2005, mientras las netas se ubicarán en negativo por u$s 10.500 millones (considerando que no se realiza el desembolso del FMI)". Aclaró que ese cálculo "contempla un uso del swap con China por unos u$s 5.400 millones".

"Es esperable un ajuste cambiario que permita volver a acumular reservas. El tipo de cambio real multilateral exhibió una apreciación del 33% desde el 10 de diciembre de 2019, incluso alcanzando niveles similares a los de mediados del 2017 y sólo 10% superiores al momento previo a la salida del cepo cambiario de diciembre de 2015", puntualizó.

Además, proyectó que "la deuda comercial por importaciones no pagas crecería unos u$s 22.000 millones, totalizando hacia fines de 2023 un stock de u$s 50.000 millones".

"Asimismo, otro punto relevante es el atraso en el giro de utilidades y dividendos al exterior. Mientras entre 2016 y 2019 se enviaron al exterior por este concepto en promedio u$s 2.000 millones anuales, desde 2020 el monto se redujo a u$s 220 millones anuales",

¿Cuáles son los desafíos más urgentes?

La Fundación Capital auguró que "los primeros meses del próximo mandato serán desafiantes" ya que "en diciembre se deberán hacer pagos al FMI por u$s900 millones, y la revisión del organismo para desembolsar u$s 3.300 millones está pendiente (para lo cual será probablemente necesaria una renegociación), al tiempo que también vencen u$s 278 millones con otros organismos".

Milei herederá una inflación que se ubica en los dos digitos mensuales

A su vez, detalló que "los compromisos en moneda extranjera del primer trimestre suman u$s 4.400 millones, siendo u$s 1.500 millones a tenedores de bonos privados (en enero), u$s 1.500 millones al FMI y u$s 1.400 a otros organismos internacionales". Y especificó que "entre diciembre y marzo hay compromisos en moneda extranjera por unos u$s 5.900 millones" destacó. En cuanto a la deuda pública en moneda local, sólo entre febrero y abril vencerán unos $ 16,8 billones, o 5% del PBI, y en el año 2024 los compromisos ya alcanzan los $ 45 billones (14% del PBI) de los cuales el 99% está indexado y donde, en particular el 50% corresponde a instrumentos duales.

Para la consultora FMyA, hay tres urgencias:la falta de dólares, el déficit fiscal, y la inflación. En materia fiscal, consideró que "se deberá dar una señal inmediatamente de reducir el déficit, hoy de 3% PBI y 5%PBI si sumamos intereses, inmediatamente, con un problema fiscal crónico, sin financiamiento por fuera de la 'maquinita' (que genera el problema de "muchos pesos") y poco margen para seguir aumentando impuestos".

Un informe de la sociedad de bolsa Cohen también juzgó que "lo más importante es la herencia fiscal: el gobierno saliente dejará un déficit primario superior al 3% del PBI, que se eleva al 5% del PBI considerando el pago de intereses" y acotó que "las primeras declaraciones post triunfo fueron saludables, pero no despejan dudas".

"La herencia es crítica y su margen de acción se mantiene acotado. Por ahora no hay definiciones sobre la reducción de subsidios, transferencias sociales y gasto en estructura del sector público nacional, aspectos claves para poder estimar una rápida y agresiva reducción del déficit primario", esgrimió.

En cuanto a la falta de dólares, FMyA sostuvo que "para 2024, se habla mucho de los dólares de la cosecha y de Vaca Muerta, que estimamos que podrían ser u$s 16.500 millones adicionales a los de este año" pero "entre FMI y deuda soberana hay que pagar u$s6.000 millones, y hay u$s 22.000 millones de deuda comercial, por lo tanto, no alcanza solo con campo y energía: esta brecha de u$s11.500 millones, tendrá que ser atendida vía devaluación y/o buscar volver a los mercados".

Con respecto a la inflación, la consultora indicó que "el próximo gobierno hereda una inflación reprimida sobre todo concentrada en el atraso del dólar Oficial y naftas, que alcanza casi el 60%". Y alegó que "el plan de estabilización del nuevo gobierno tiene que contemplar que la normalización de estos precios puede provocar un fogonazo inflacionario inicial en el primer semestre de 2024, pero es condición necesaria para evitar más distorsiones a futuro.

Desarmar la bola de nieve de las Leliqs es uno de los principales desafíos del nuevo gobierno

La bola de nieve de las Leliqs

Para los analistas de Facimex, "el principal desafío vinculado a las cuentas públicas está en la carga de los pasivos remunerados del BCRA, los abultados vencimientos de deuda en pesos y la exposición del sector público al tipo de cambio A3500 (el dólar oficial).

Al respecto, Equilibra puntualizó que el stock de pases más Leliqs "rozaría 11% del PBI, 6 p.p del PBI por encima del cuarto trimestre de 2015 y 2019". Y alertó que "la unificación del mercado cambiario a una cotización muy elevada ayudaría a licuar pasivos remunerados, a costa de un fogonazo inflacionario que nos podría al borde de una hiperinflación".

A su vez, en Cohen destacaron que Milei dijo sobre las Leliqs, que "plantea rescatarlas con emisión de deuda como condición necesaria para liberar el mercado cambiario". Y opinaron que "en este aspecto es donde comienzan a notarse los mayores interrogantes del plan económico dado que vemos muy difícil poder conseguir esa cantidad de deuda, al tiempo que dejaría al país mucho más endeudado que antes".

Por su parte, los analistas de Delphos Investment hicieron hincapié en que la dolarización inmediata parece haber quedado en un segundo plano, pero el ataque al problema monetario, centrado en las Leliqs, constituye el principal desafío para que la futura administración logre detonar la bomba actual con la menor cantidad de heridos posibles, pero que implique limpiar las bases para construir los cimientos necesarios para un nuevo plan de estabilización y crecimiento económico.pero que implique limpiar las bases para construir los cimientos necesarios para un nuevo plan de estabilización y crecimiento económico".

La consultora Outlier también planteó que "habrá que seguir de cerca el tema Leliqs" porque "es potencialmente una cuestión que si se resuelve de forma inconsistente puede condicionar todo el inicio del nuevo gobierno". Y evaluaron que "hay varias opciones, pero por ahora entendemos se insiste en conseguir financiamiento por una cifra que resulta demasiado alta a las paridades actuales de la deuda local e inconsistente desde lo fiscal".

Asimismo, en Facimex calcularon que "rescatar los pasivos remunerados del BCRA al tipo de cambio implícito en activos financieros requeriría desembolsar más de u$s 27.000 millones mientras el rescate de la base monetaria demandaría otros u$s 9.000 millones" "Incluso cuando un tipo de cambio más alto reduciría los desembolsos requeridos, seguiría siendo un monto significativo que requeriría acceso a abundante financiamiento en moneda extranjera"..