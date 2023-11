¿Cuándo puedo retirar los dólares MEP?

Debido a las grandes restricciones para adquirir moneda extranjera, el dólar MEP se ha mostrado como la mejor alternativa para acceder a la divisa estadounidense. Esto se debe a que es un tipo de cambio legal y prácticamente ilimitado.

Sin embargo, culturalmente las personas no suelen dejar sus dólares depositados en sus cajas de ahorro y/o cuentas corrientes, por lo que es muy común su extracción. En este sentido, suele surgir la duda sobré cuándo y cómo se puede retirar los dólares adquiridos de esta forma.

¿Cuánto debo esperar para retirar dólar MEP?

Una vez que realizaste la compra de dólar MEP, comprando un activo que cotiza en ambas monedas, adquiriéndolo en pesos y posteriormente vendiéndolo en dólares, se te acreditarán los dólares en tu cuenta (según el plazo escogido a la hora de operar).

En el caso de que los compres a través de tu homebanking, por lo general, no deberás hacer ninguna operación adicional, sino que simplemente deberás dirigirte a una sucursal de tu banco y proceder a retirar la divisa estadounidense. Es decir, el procedimiento será el mismo que si comprabas dólares a través del banco.

Sin embargo, si tu banco no tiene sucursales físicas ni cajeros propios que entreguen dólares, como sucede con muchos bancos digitales, o realizaste la operación a través de un bróker, deberás transferir los dólares a una cuenta bancaria que tenga sucursal física o cajeros de su propia red que dispensen esta divisa.

La cantidad de dólares que podés extraer de un cajero automático está determinado por tu límite en pesos

¿Cuántas veces se puede retirar dólar MEP?

Como tal no existe una limitación para retirar dólares adquiridos a través de la bolsa de valores. Sin embargo, es importante señalar que desde la pandemia por el COVID 19 el BCRA limitó las transferencias en esta moneda a una sola mensual sin la necesidad de justificarla.

De esta forma, si compraste dólar MEP en diferentes momentos del mes y querés hacer las transferencias al momento de la compra es muy probable que el banco retenga los fondos y no los acredite por la normativa previamente mencionado.

En estos casos, lo ideal es presentar la documentación de compra y venta de los activos involucrados junto con cualquier información adicional que te permita justificar la transacción, es decir, deberás demostrar que compraste dólar MEP de forma legal.

¿Qué restricciones tengo si compro dólar MEP?

Si comprás dólar MEP no podrás operar "dólar ahorro" durante los próximos 90 días, siendo la única restricción que se aplica por el simple hecho de haber adquirido esta divisa. Sin embargo, para acceder al dólar bolsa se deben cumplir con ciertos requisitos.

Si comprás dólar MEP no podrás adquirir su "versión ahorro" durante los siguientes 90 días

Para saber si no se está inhabilitado para adquirir este tipo de cambio se puede consultar con un bróker. Sin embargo, la forma más sencilla de saberlo es no estar incluido en alguno de los siguientes grupos:

Compra de dólar ahorro: no haber comprado moneda estadounidense a través del banco en los últimos 90 días

Programas sociales: no ser beneficiario de IFE, AUH, refuerzo de ingresos ni cualquier otro plan o ayuda social

Cotitulares de cuentas bancarias: solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria

Refinanciamiento de cuotas y tarjetas de créditos: no pueden comprar dólar bolsa quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses

Deudores UVA: quienes se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022 tampoco pueden comprar dólar MEP

Ingresos no declarados: como en todo el sistema bursátil, es necesario contar con ingresos declarados para poder operar

Subsidios energéticos: tampoco podrán acceder quienes hayan solicitado el subsidio a la energía eléctrica y/o al gas natural

Por otra parte, se encuentran las personas que cobraron el ATP durante la pandemia. Si bien desde el gobierno afirmaron que, al no ser un beneficio activo, no habría un impedimento para comprar dólares, la realidad es que muchos agentes de bolsa siguen advirtiendo que, si fuiste beneficiario del ATP no podés comprar dólares, por lo que dicha situación es una incógnita.

Además, hay fuertes rumores de que las personas que hayan solicitado créditos subsidiados, como el ofrecido a monotributistas de $4.000.000 con una tasa de interés un 50% más económica que la comercial, no podrán comprar dólares, al menos hasta cancelarlo.

Sin embargo, al estar próximos a un cambio de gobierno y, según el propio presidente electo, disminuir las restricciones a la divisa estadounidense, puede que muchas de estas "trabas" sean eliminadas, como también que rumores como la prohibición del acceso al MEP para quienes pidieron un crédito no se termine aplicando.

¿Cuánto hay que esperar para vender AL30D?

Para vender el bono AL 30, adquirido con pesos, en su versión AL30D debe haber pasado un día hábil de parking. Sin embargo, si la operación es al revés, es decir, se compra el bono AL30D con dólares y se vende en la versión "AL30", entonces no cuenta con dicho limitante, por lo que se puede hacer de forma inmediata.