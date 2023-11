Reservas del BCRA: ¿alcanzará el "dólar exportador 2" para evitar una devaluación antes del 10 de diciembre?

En el marco del dólar exportador 2 que debutó esta semana y regirá hasta el fin del mandato del actual gobierno, el Banco Central retomó este miércoles la postura compradora en el mercado cambiario oficial al registrar un saldo neto positivo u$s8 millones.

Hasta el viernes previo al balotaje, la entidad monetaria acumuló una racha compradora de 19 jornadas consecutivas, en un escenario de mayor restricción al acceso de divisas para los pagos de importadores y más liquidación por el dólar para exportaciones bajo el esquema 70% al tipo de cambio oficial y 30% al valor del CCL, un esquema que finalizaba ese día.

Sin embargo, tras la derrota del oficialismo en el balotaje, Economía anunció la prórroga del dólar para exportaciones hasta el 10 de diciembre, cuando se producirá el recambio de gobierno, pero ahora se podrá liquidar a un 50% al dólar oficial y 50% en el CCL. Esta decisión es para mantener el incentivo a las liquidaciones del complejo exportador durante la transición, pero además sumar oferta al CCL para mantenerlo contenido.

No obstante, ayer cuando debutó el esquema, el BCRA tuvo un saldo neutro con un volumen muy magro de operaciones y recién este miércoles en la segunda jornada de vigencia de la medida volvió a terreno comprador.

De todos modos, los analistas son escépticos sobre el nivel de éxito que logrará el dólar para exportaciones 2 debido a las perspectivas de un tipo de cambio más alto a partir del 11 de diciembre.

Reservas: BCRA renueva compras

El BCRA obtuvo este miércoles un saldo neto comprador de u$s8 millones, frente al resultado neutro de la vispera y una leve aceleración en relación a la compra de u$s1 millón del viernes previo al balotaje. Con el saldo favorable de hoy, la entidad monetaria acumula 21 jornadas sin ventas y ese lapso sumó compras netas por u$s1.051 millones.

El BCRA suma 21 jornadas consecutivas sin ventas en el mercado cambiario

El operador Gustavo Quintana, de PR Cambios indicó que el volumen operado en el segmento de contado fue u$s152,349 millones, un poco mejor respecto te a los u$s146,431 millones de la jornada previa.

"En un escenario de persistente caída en el nivel de actividad, la autoridad monetaria pudo exhibir el primer saldo positivo de la semana postelectoral con un monto exiguo pero que le permite sostener un resultado a favor en lo que va de noviembre", comentó.

El operador puntualizó que, en lo que va de noviembre, el BCRA suma un saldo positivo de u$s425 millones "sin poder superar todavía la marca de septiembre cuando totalizó ingresos por algo más de u$s526 millones". A su vez, el monto de ventas netas que acumula en el año se redujo ahora a un rojo cercano a los u$s1.555 millones.

Reservas: ¿será exitoso el dólar exportador?

Con reservas netas negativas en más de u$s10.000 millones, Economía implementó el dólar exportador 2 para tratar de fomentar la liquidación de divisas durante la transición electoral.

Al respecto, Quintana consideró que, hasta ahora, "el renovado plan de estímulo al sector exportador no impacta en forma significativa en el nivel de ingresos, complicando los objetivos oficiales para acelerar el proceso de recuperar reservas antes de finalizar su mandato en diciembre".

"El promedio diario de operaciones en el segmento mayorista es el más bajo del año y creo que refleja, por un lado, la persistencia de un cepo muy acentuado que mantiene muy restringidas las compras en el mercado y, por el otro, la conducta algo más conservadora de exportadores que tienen expectativas de un cambio en el nivel del dólar a partir del mes próximo", señaló.

Los analistas dudan del grado de éxito que tendrá el dólar exportador 2

Según su visión, "el que pueda estirar el ingreso de las divisas lo va a hacer, y quienes tengan vencimientos en estos días del plazo para hacerlo, no van a tener más remedio".

Para el economista Federico Glustein, "el dólar exportador es difícil que tenga éxito cuando Javier Milei propone en 20 días un dólar a $650 mínimo, no tiene mucho sentido". Y opinó: "Aunque puede haber parte de liquidación para pagar gastos y otros que requieren de pesos frescos, la mayoría creo que lo hará a partir del 10 de diciembre, sin dudas".

Para los analistas de PPI, "a pesar de que esto implique un tipo de cambio real para las exportaciones muy alto (el mayor desde 2006), somos escépticos de que los exportadores adhieran a este renovado programa debido a la perspectiva de una salida rápida del cepo y unificación en niveles más elevados a partir del 10 de diciembre".

"El BCRA había adquirido u$s121 millones el pasado miércoles y u$s131 millones el jueves. Por lo tanto, antes del shock político de este domingo, los exportadores liquidaban a un tipo de cambio exportador 20% inferior y el BCRA compraba reservas ante la perspectiva de un Sergio Massa ganador que no removería los controles cambiarios en el corto plazo. El muy bajo volumen operado en el spot va en línea con nuestra hipótesis", alegaron.

Un informe de la consultora Outlier también planteó: "Dudamos de la adhesión y éxito porque la expectativa de unificación cambiaria puede jugarle seriamente en contra". Y acotó: "Hay que ver cómo evolucionan las definiciones de Milei respecto de los tiempos y la secuencia de dicha unificación, creemos que es meramente un recurso para tratar de generar algo de oferta en los tipos de cambio financieros".

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler afirmó que el nuevo valor "para el exportador es un buen número, pero después está el que especulará que con Milei va a conseguir un mejor tipo de cambio". Pero enfatizó: "Como mínimo, el BCRA se asegura que no se le va a secar la plaza con este valor, es competitivo y, más allá de que supongas que con Milei vas a tener uno mejor, si tenés que hacer una operación, no la estás haciendo a mal precio. No espero un aluvión de liquidaciones, pero no va a ser cero tampoco, porque con el CCL subiendo, le da margen como para llegar al 10 de diciembre con algo de dólares", esgrimió.