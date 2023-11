La hoja de ruta del dólar blue hasta la asunción de Milei: ¿qué movimientos prevé el mercado?

El dólar blue y las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP, consolidaron este miércoles la tendencia alcista que se evidenció con más firmeza tras el triunfo electoral del candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei. Y los analistas auguran que habrá "volatilidad durante la transición "hasta que haya un nuevo equipo económico y se conozcan los lineamientos de la futura la política cambiaria".

El dólar blue subió el miércoles $5 al cerrar en $1.080, con lo cual quedó cerca de su récord nominal de $1.100 alcanzado tras las elecciones generales de octubre, y acumula una suba de $130 en las primeras dos ruedas post balotaje. Y la brecha con el dólar oficial se ubicó en 203%

Lo más notorio fue que el dólar MEP o bolsa durante la rueda superó por primera vez los $ 1.000, aunque luego recortó y cerró en $984,19, o sea un alza diaria de 5,8%, y los analistas lo vinculan a menor intervención oficial y a la incertidumbre en torno a las Leliqs. En tanto, el CCL finalizó en $947,16, con un aumento de 7,6%. Por segundo día quedó más abajo del MEP, algo que no es usual, y en el mercado lo atribuyen a la mayor oferta del dólar exportador 2, que podría ayudar a mantenerlo más contenido durante la transición.

El mercado incorporó en precios la victoria de Milei lo que se reflejó también en el salto post balotaje en el mercado de futuros, aunque el miércoles esa plaza estuvo fluctuante, y el contrato de diciembre cerró con una leve baja diarios al quedar en $784

Al respecto, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones financieras comentó que "la rueda arrancó con bastante firmeza pero luego de que trascendiera la versión de que intentarían unificar a un valor de $650 comenzaron a caer para recuperar algo de terreno una vez desmentida esa versión", Y destacó que "sigue siendo relativamente bajo el volumen de operaciones".

Dólar blue: ¿seguirá subiendo?

Sobre la suba del blue, el analista financiero Christian Buteler evaluó que si se compara con los $1.200 que llegó valer la divisa informal en la antesala de las elecciones generales de octubre "la reacción post balotaje no fue tan mala, tuviste un reacomodamiento lógico hacia arriba" en parte porque se empezó a operar más en esa plaza luego de los allanamientos y controles a las cuevas de la city porteña la semana pasada.

El dólar blue cerró en $1.080 y acumula suba de $130 tras victoria de Milei

"Son dos días de subas lógicas frente al cambio que se dio. Pero si nos paramos en lo que veíamos antes de las elecciones generales, la reacción ha sido más leve.Ni siquiera llegaste al precio que tuvo el blue en esa oportunidad, Los $1.200 que tocó en ese momento son casi $1.500 con la inflación que pasó", alegó.

En cuanto al rumbo en los próximos días, vaticinó: "No veo vaya a tener un salto muy abrupto, en el discurso de Milei el plan de dolarización quedó en un segundo plano, pero sí vas a tener volatilidad de acá hasta que haya un nuevo equipo económico que de los lineamientos de hacia donde va la política cambiaria..

Según su visión, "habrá volatilidad porque hay incertidumbre, no hay nada claro ni lo que hace este gobierno ni lo que va hacer el que viene, no tenemos ni el ministro de Economía, entonces puede subir si el mercado ve señales que no le gusta, o encontrar alguna estabilidad si las declaraciones de Milei van en el sentido correcto".

En ese sentido, la consultora FMyA consideró que "un Milei moderado" o diciendo que no habrá un plan Bonex "le pone un techo al dólar" paralelo, aunque enfatizó que "igual faltan aclaraciones".

Al respecto, Buteler opinó que "no se si le pone un techo, pero le suma tranquilidad al mercado, no hay declaraciones del tipo el peso es un excremento".

Por su parte, el economista Federico Glustein señaló que "en las cuevas no se opera normalmente por los controles que persisten pero si hay movimiento mayor al previo a las elecciones". Auguró que "seguramente la cotización mantenga por unos días más esta inestabilidad para luego estabilizarse en un valor más abajo, posiblemente eso suceda más cerca del 10 de diciembre" aunque estimó que "difícil que quiebre los $900".

A su vez, Gustavo Quintana, de Pr cambios, concordó que la reacción alcista del blue en las dos primeras jornadas tras la victoria de Milei "refleja todas las expectativas de subas en el tipo de cambio, pero se da en un mercado bajo volumen de operaciones". Y pronosticó: "Creo que el mercado va a tomarse una pausa, pero con subas hasta cuando el panorama se despeje y se tengan más certezas del próximo gobierno".

El dólar MEP cruzó este miércoles por primera vez la barrera de los $1.000

Dólar MEP: ¿por qué superó los $1.000 y cómo continuará?

Buteler sostuvo que el dólar MEP "es el que más corrigió a la suba porque era el que estaba más barato por la intervención oficial, esta semana se notó menor ritmo interventor con lo cual es lógico que porcentualmente aumente más".

Pero además remarcó que " está el tema de la no renovación de Leliqs el martes de parte de los bancos, hay que ver cuánto de ese dinero va a querer operar en el mercado".Se refiere a que los bancos renovaron el martes solo el 40% de los vencimientos de Leliqs que ya comienzan a caer en el mandato de Milei.

"Es lógico que el BCRA no se ponga tan firme a sostener un precio porque sabe la próxima gestión tiene otra política pensada, con lo cual seguir gastando dólares para mantener un tipo de cambio ficticio no tiene mucho sentido", argumentó Buteler quien pronosticó que "puede haber un poco más de movimiento en el MEP".

En este marco, Pedro Siaba Serrate calculó que la intervención del BCRA el miércoles para contener al dólar financiero estuvo "alrededor de u$s12,5 millones, con lo cual es inferior a los u$s15,4 millones del martes, y del promedio diario de la semana pasada (u$s 21,7 millones).

De todos modos, Siaba Serrate dijo que la escalada del MEP "se la atribuyo a la incertidumbre respecto a la ingeniería de Leliqs y la solución de mercado que estuvo mencionando Milei en los últimos días" .

Para Reschini, "la suba del MEP creo que podría tratarse de un corrimiento de BCRA y un sinceramiento ante la escalada que vimos en el CCL, y la reacción de los bancos al recortar fuertemente su posición en Leliqs, un tema delicado sobre el cual faltan precisiones acerca de cómo se abordaría".

Vinculan suba del MEP a incertidumbre por tema Leliqs, donde el martes los bancos no renovaron 40% de vencimientos

Respecto al rumbo que mostrarán los dólares financieros, el analista prevé que "si logran traer confianza entre los bancos el BCRA, y el gobierno entrante, podría ceder la presión, y sino podría empeorar. Admitió que es una cuestión "delicada y todos deben colaborar". Además, considerpo que "en este tipo de transiciones es lógico que veamos volatilidad".

Por su parte, el analista financiero Gustavo Ber sostuvo que "los dólares financieros han reanudado el reacomodamiento alcista, tras la calma previa al balotaje, dado que los operadores ya los percibían como baratos frente al desafiante escenario".

"En un contexto de elevada volatilidad intradiaria, el MEP se ubica de manera poco habitual por encima del CCL, posiblemente por la nueva versión del dólar exportador que podría comenzar a aportar una mayor oferta de divisas a través de esta última referencia".

Y prevé que "durante la transición, a la espera de la definición de la política cambiaria del futuro gobierno, creo que continuará el reacomodamiento al menos - al ritmo de la elevada inflación - y con mayores vaivenes al ritmo de las expectativas".

A su vez, el asesor financiero José Ignacio Bano sostuvo acerca de "la paridad CCL contra MEP, antes de las elecciones y antes de las PASO que la brecha llegó a ser 17%, es decir si tenía u$s1.000 acá tenías un 17% de costo para sacarlos (al exterior) con lo cual llegaba u$s830 afuera, y eso era porque había gente preocupada por sacar el dinero que lo hacía a cualquier costo, y el hecho de que se haya dado vuelta esa situación puede tener ver con mayor calma para sacar los dólares por menor preocupación de los inversores".