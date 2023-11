Alerta para Massa: el "dólar exportador 2" no despega y aumenta el cepo a importaciones

El Banco Central volvió este jueves a sumar divisas a sus arcas al registrar un saldo neto comprador de u$s25 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial, en un escenario donde siguen las restricciones a las importaciones y por ahora la puesta en marcha del dólar exportador 2 no generó una gran respuesta en materia de liquidación.

Pese a las compras de la entidad monetaria que ya lleva 22 jornadas consecutivas sin ventas en el mercado único y libre cambios (MULC), el panorama en materia de divisas sigue siendo crítico.

El Banco Central compra dólares, pero las reservas son críticas

Al respecto, la administradora de fondos Aurum Valores calculó que las reservas netas son negativas en unos u$s10.325 millones. Y en ese marco sostuvo que "el Gobierno busca desalentar el uso de divisas para turismo subiendo la percepción de impuestos y elevando el dólar tarjeta a la zona de los $950".

La resolución general 5450 de la AFIP publicada este jueves en el Boletín Oficial dispuso un aumento de la percepción del impuesto a las Ganancias que pasará de 45% al 100% sobre el valor del dólar oficial tanto para la compra de divisas para atesoramiento (con cupo de u$s 200 mensuales) como para los gastos de bienes y servicios con tarjetas de débito y crédito en el extranjero. Además de Ganancias, continuará aplicándose una percepción de 25% a cuenta del Impuesto a los Bienes Personales y el Impuesto PAÍS de 30%.

Sobre la medida, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, especuló que "tomaron esa decisión porque no querrán perder más reservas por ese lado, no deben estar acumulando casi nada de reservas, no se están dólares para importadores, y por lo que se está viendo el dólar para exportaciones con este mecanismo de 50% al tipo de cambio oficial y 50% al Contado con Liquidación no debe estar funcionando como se esperaba, de hecho los volúmenes operados son bajísimos".

"Se abrió tal brecha entre el dólar MEP y el CCL que no lo pueden controlar, y entonces le iban a sacar dólares hasta el 10 de diciembre a lo pavo porque además hasta que se tomó esta decisión las percepciones que te cobraban las ibas a poder descargar en 2024, pero ahora la tenes que descargar en 2025. Entonces es un desincentivo a sacarle dólares por ese mecanismo al BCRA", señaló.

El Gobierno subió el dólar tarjeta, lo que para algunos analistas busca cuidar la salida de reservas por esa vía.

Y consideró que eso "es una medida medianamente normal en el contexto actual. El MEP estaba $200 más caro que el dólar tarjeta, y ya no tenes balas para pelear tanto para contener a los financieros porque no hay liquidación suficiente de los exportadores", juzgo

Reservas: BCRA acelera compra de dólares

El BCRA registró el jueves un saldo neto comprador de u$ 25 millones, lo que implica una aceleración frente al resultado positivo de u$s8 millones en la víspera, en una jornada en la que el dólar blue bajó $35 y cerró en $1.045. Con el saldo favorable de hoy, la entidad monetaria totaliza 22 jornadas sin ventas, y ese lapso sumó compras netas por u$s1.083 millones.

De esta manera, el BCRA acumula en lo que va de noviembre compras netas por u$s450 millones, mientras que el monto de ventas netas que suma en el año se redujo a un rojo de u$s1.530 millones.

El operador Gustavo Quintana, de PR Cambios indicó que el volumen operado en el segmento de contado fue u$s144,422 millones frente a los 152,349 millones de la rueda previa

Quintana precisó que "el promedio diario de operaciones es el más bajo del año en curso, y hoy está impactado por el feriado en los Estados Unidos" donde se celebra el Día de Acción de Gracias. Y acotó que "esto motivó que los exportadores no pudieran hacerse presente hoy en el mercado".

"Las restricciones para acceder a la compra de divisas volvieron a generar las chances necesarias para que la autoridad monetaria pudiera exhibir el monto de compras más alto de la semana", comentó.

El dólar exportador 2 por ahora no muestra una gran respuesta.

En sintonía, Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios manifestó que "la exportación sigue vendiendo poco y la importación sigue totalmente frenada, eso fue lo que le permitió al BCRA hacerse de esa cantidad de dólares".

Quintana sostuvo sobre la puesta en marcha esta semana del dólar exportador 2 que "no se ve todavía respuesta al nuevo plan de estímulo" y alegó que "seguramente las expectativas de unificación cambiaria a partir de diciembre con otro tipo de cambio influye en esto".

En sintonía, los analistas de PPI plantearon: "Seguimos sosteniendo que la adhesión a esta nueva etapa es baja", dado el bajo volumen de operado en el segmento de contado en estos días.

"Esto sugiere, en alguna medida, que los exportadores habrían anticipado liquidación ante la expectativa de un triunfo de Massa en el balotaje e y la no extensión del PIE. En mayor medida, se encontrarían reacios a liquidar ante la perspectiva de una devaluación el 10 de diciembre", evaluaron.

"Como muestra de este comportamiento, la liquidación de granos y oleaginosas se hundió a u$s7 millones el martes y u$s19 millones ayer desde u$s90 millones el viernes y un promedio diario de u$s64 millones en los cinco días previos", puntualizaron.

En este cotexto, en PPI dicen que "no descartamos que el BCRA se vuelva un vendedor neto en el MULC en el corto plazo, extendiendo la sangría de reservas en la antesala del cambio de administración".