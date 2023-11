Las sorpresivas apariciones de Luis Caputo y Demian Reidel, ¿ponen fin al proyecto de dolarización de Javier Milei?

De repente todo cambió. El miércoles pasado por la noche el presidente electo por La Libertad Avanza, Javier Milei, decidió anunciar en el programa "A Dos Voces" por el canal de noticias TN que daba por concluida la posibilidad de aplicar el proyecto de dolarización del economista Emilio Ocampo.

Este había sido nombrado por él para presidir y luego dinamitar el BCRA para aplicar la dolarización de la economía que plantea en su libro "Dolarización una solución para la Argentina", escrito junto a Nicolás Cachanosky.

Ante la pregunta del periodista Marcelo Bonelli acerca de sí Ocampo estaba ratificado como presidente del BCRA la respuesta de Milei dejó muy pocas dudas.

"A mi me gusta mucho la propuesta de Emilio pero hay que ver si la situación de mercado actual permite una solución como la que plantea Emilio y si él está dispuesto a instrumentar una operación para dolarizar que no sea la que tenía planteada originalmente", explicó.

Cambio de rumbo

En ese momento le comunicaba oficialmente a Ocampo que no sería el futuro presidente del BCRA pero la noticia ya estaba casi descontada por varios operadores del mercado local y de Wall Street porque unos días antes ya corría el rumor que Ocampo no podría conseguir parte de los 40.000 millones de dólares que se necesitan para cancelar las Leliq y canjear la base monetaria.

Una fuente cercana a los equipos técnicos de LLA que trabajan en el edificio de Av Del Libertador al 7300 manifestó a Iprofesional que: "el proyecto de dolarización presentado por Emilio Ocampo no muestra la consistencia que se necesita en la coyuntura actual donde lo primero que hay que hacer es eliminar la Leliq del BCRA que generan un de déficit cuasifiscal del 10 % del PBI".

Caído Ocampo el nombre que más suena para llegar a la presidencia del BCRA es el de Demian Reidel quien fue el vicepresidente de ese organismo en la gestión de Federico Sturzenegger.

Demian Reidel será el encargado de conducir al BCRA

Reidel tiene una gran particularidad que atrae a Milei. Es un físico recibido en el Instituto Balseiro de Bariloche y luego se especializó en Economía en el exterior en particular en modelos econométricos aplicando la física cuántica algo que apasiona a Milei. Además es Doctor en Economía de la Universidad de Harvard y cuenta con un Máster de Matemática Financiera en la Universidad de Chicago.

Experiencia en la salida del cepo

Reidel tuvo un papel preponderante al ser uno de los ideólogos a fines de 2015 de la salida del cepo cambiario impuesto en el gobierno de Cristina Kirchner. En su cuenta de la red social X se presenta como desarmador de cepos.

Para entender su cercanía ideológica a Milei el pasado 20 de noviembre en su cuenta de X Reidel escribía: @Ganamos! Ahora empieza la nueva historia de Argentina. Gracias @JMilei por todo. Solo querría que papá estuviera acá y nos diéramos un abrazo como cuando ganamos el mundial. En momentos como este lo extraño más que nunca. Para vos viejito".

En relación a Ocampo hay que recordar que el 22 de septiembre luego de salir primero en las PASO presidenciales Milei dio la noticia que Emilio Ocampo sería el presidente del BCRA.

"Emilio Ocampo va a ser el presidente del Banco Central y lo va a cerrar", dijo Milei en una entrevista radial, haciendo referencia a su iniciativa de que el BCRA no debe existir. A su vez, el líder libertario detalló que Ocampo era quien preparaba su plan para dolarizar la economía en caso de ganar las elecciones presidenciales y además aclaró que el funcionario tendría como misión cerrar el organismo

Indicios de cambio

Luego el pasado 3 de noviembre a través de su cuenta de X Ocampo publicó una foto junto a Milei y unos 10 profesionales muchos de ellos desconocidos en el mercado financiero y en Wall Street.

Pero en esa foto estaba Mariano Flores Vidal quien le habría comentado a su amigo Federico Sturzenegger que el proyecto dolarizador de Ocampo no era consistente y estaba destinado al fracaso una información que llegó a los oídos de Milei rápidamente.

Luego al filtrase esa información Flores Vidal abandonaría el grupo que funcionaba en un edificio de oficinas en la Av Figueroa Alcorta al frente del Museo MALBA.

Lo que no sabían ni Flores Vidal, ni Ocampo, ni tampoco el grupo dolarizador era que simultáneamente, Nicolas Posse, el futuro Jefe de Gabinete de Milei se había contactado con los dueños de la consultora financiera Anker porque estaba al tanto que sus técnicos encabezados por los economistas Federico Furiase y Martin Vaquier trabajaban un una propuesta para eliminar las Leliq.

El acercamiento con Caputo

Los dueños de Anker son el ex ministro de Finanzas Luis "Toto" Caputo y el ex secretario de Finanzas Santiago Bausili quienes estaban trabajando en la idea de un proceso para eliminar las Leliq solicitado por una importante asociación de bancos.

El proyecto de Anker es totalmente opuesto al de Ocampo pero tiene además algo muy especial: la posibilidad de lograr que un pool de bancos extranjeros de inversión una parte de los 30.000 millones de dólares necesarios para eliminar las Leliq del BCRA.

Un reciente trabajo del especialista Salvador Di Stefano destaca que en la actualidad los pasivos monetarios no remunerados o la base monetaria suman unos $7,8 billones o U$S 22.000 millones a los precios actuales del dólar. La base monetaria es similar al stock de reservas que se ubica en U$S 21.505 millones.

"Los pasivos monetarios remunerados suman $23,7 billones, o U$S 66.469 millones por lo tanto para poder eliminar las Leliq habría que conseguir en el exterior una suma de dinero similar, algo que resulta muy difícil" señala el informe.

Con Caputo y Reidel, ¿adiós a la dolarización de Milei?

Expectativas por lo que viene

El especialista alerta que lo que podría ocurrir es que este exceso de liquidez comience a licuarse si el próximo gobierno realiza una devaluación del signo monetario.

"Como el dólar se ubica hoy en $356,51, devaluando el 100% y ubicándolo en $713 el stock de pasivos remunerados podría bajar a u$s33.234,5 millones" explica el informe.

Los rumores que circulan en el mercado financiero local indican que la nueva gestión buscará un crédito de unos 15.000 millones de dólares, esto implicaría un rescate parcial de los pasivos remunerados, si tuviera que realizar un rescate total previamente debería licuar el stock de pasivos con lo cual el dólar debería elevarlo a niveles muy altos para poder compensar con esos dólares el stock de pasivos remunerados.

En una de las últimas reuniones de Caputo con Posse el economista le manifestó lo mismo que transmite a sus principales clientes de la city porteña y de Nueva York.

"Creemos que habrá una hoja de ruta ordenada y no disruptiva para el mercado pero descartamos un escenario de dolarización de la economía a cualquier precio" manifestó Caputo. Su sobrino Santiago Caputo es hoy una de las estrellas más rutilantes del equipo técnico cercano al presidente electo.

Por ese motivo tal vez Milei se incline por nombrar a Caputo como ministro de Economía pero cualquier ministro elegido deberá considerar que el súper ministro de Economía será Javier Milei. Un experto en economía del crecimiento y monetaria y en los Mercado financieros como él se autodefine frente a sus amigos de la profesión.

Un dato que destaca el propio Milei en sus apariciones en radio y por TV es que él será el primer economista de la historia argentina que llegará a la presidencia de la Nación. La estrategia de Milei es conseguir dólares para eliminar los pasivos monetarios remunerados del BCRA de los cuales muchos podrían llegar a través de un nuevo blanqueo.