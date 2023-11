Dólar, plazo fijo, acciones y más: las 5 claves de la semana para saber en qué invertir

Desde "Las claves de la semana" intentaremos acercar los datos a tener en cuenta en la semana que comienza, en pocas líneas y de forma concreta las principales variables que afectan al inversor. Lo que el mercado observa y espera para los próximos 5 días.

1- Dólar

BANCO NACIÓN $373 +0.95% semanal

BLUE $995 -0.50% semanal

MEP $968.25 +13.21% semanal

CCL $1.031,18 +15.37% semanal

Brecha con el dólar oficial

BLUE 167%

MEP 160%

CCL 176%

Ajuste en los dólares financieros luego del triunfo de Javier Milei, con un BCRA interviniendo menos en el MEP es lógico que su precio se ajuste más al valor del mercado.

La reacción de los dólares ha sido mucho más calma que la previa de las elecciones generales marcaban donde parecía que si ganaba Milei el dólar no tenía techo, ayudó a esta reacción un Presidente más moderado donde parece que la dolarización como mínimo será para más adelante. Algo lógico dado los desequilibrios macroeconómicos que afronta el país y la falta de dólares necesarios para llevar adelante esa medida sin provocar una profunda crisis.

A falta de definiciones por parte del Presidente electo lo que podemos esperar hasta el 10 de diciembre es mayor volatilidad y los dólares que se muevan al ritmo de los trascendidos. No es el mejor escenario para un activo tan sensible, pero lo que se sabe es poco y cambiante, a partir del 11 de diciembre habrá un nuevo régimen cambiario y no será una dolarización.

El nuevo programa exportador que permite liquidar el 50% de lo exportado al CCL debería dar mayor oferta en la presente semana como para contener este tipo de dólar.

2- Tasas

Plazo fijo tradicional 10.93% TEM

Plazo fijo UVA: 8.37% para el mes en curso, 11.5% y 14% estimado para los siguientes meses según el último REM (Relevamiento de expectativas del mercado)

Más allá de rumores sobre suba de tasas que circularon en la semana el BCRA no realizó modificaciones y a 2 semanas de un cambio de gobierno, donde también cambiarán las autoridades de la entidad, probablemente no haya ningún cambio salvo que las variables monetarias se descontrolen.

Los precios parecen acelerar fuerte en noviembre por lo que las colocaciones con UVA se imponen a la tasa actual.

3- Acciones

Merval 917.599,31 +42.25% semanal

Merval en u$s 992.81 +34.87% semanal

S&P 500 4.559.34 +1% semanal

Mercado local: La mejor semana en décadas vivió el mercado local subiendo tanto en pesos como en dólares, el detonante fue el triunfo de Javier Milei como presidente que si bien deberá afrontar fuertes desafíos y aún no comunicó cuál será su programa económico, el mercado estima que una política liberal será mejor para el desarrollo de los activos locales. Para la semana entrante tener en cuenta que en algún momento se podrá producir una toma de ganancias que dado los niveles de suba podría ser importante también.

Mercado americano: Semana corta por el día de Acción de Gracias pero positiva, confirmando así la tendencia alcista que viene mostrando.

4- Bonos

Riesgo país 1.961 -451 pb

Bonos en dólares: Los bonos en dólares como las acciones tuvieron una recuperación importante dejando ganancias superiores al 30% en el mes, así el riesgo país logró perforar los 2.000 pb. Las declaraciones de Milei sobre cumplir con los compromisos sumado a buscar un equilibrio fiscal para el año 2024 abre importantes posibilidades sobre los bonos. Son expectativas sobre una mejora en las cuentas fiscales y la posibilidad de volver a acceder al mercado voluntario de deuda que deberán ser confirmadas en el futuro. Los bonos volvieron al rango superior de lo que cotiza en el último tiempo, veremos si esta vez logra sostener los precios o vuelven a ceder.

Bonos en pesos: En primera instancia sufrieron una toma de ganancia que fue recuperada en la semana, nuevamente las declaraciones de cumplir con los compromisos dieron a estos activos la tranquilidad necesaria para recomponer precio. La inflación hace de los bonos que ajustan por CER un instrumento con alta demanda como cobertura.

5 - Stock de pesos

El valor de los dólares libres siguen por arriba del stock de pesos a pesar del continuo aumento de este último.

Esta relación que viene siendo una referencia para el valor de los dólares puede verse alterada por las decisiones que tome el nuevo gobierno, pero si las mismas son en la dirección correcta el precio del dólar libre deberá bajar en términos reales a lo largo del 2024. Esto significa que la inflación debería ganarle al dólar el próximo año.

Hoy la relación cantidad de pesos sobre el valor del dólar según el promedio de los últimos 4 años da un valor de referencia de $814.61, si lo reducimos al promedio de los últimos 6 meses su valor sería de $836.39.