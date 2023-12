El dólar que usan las empresas se desplomó por debajo de $860: por qué advirtieron que desarmar las Leliq impactará en el blue

A menos de dos semanas del cambio de gobierno, el dólar blue cerró este lunes con una caída de cinco pesos a $990 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $858,21 y el MEP se ofreció $889,15.

Consultado por la fuerte baja de los dólares financieros, el analista Sergio Rodríguez apuntó a iProfesional que responde a la intervención oficial del Banco Central y al respaldo que le está dando al mercado a los mensajes que ofrece Milei y que impactan en la cotización de los activos argentinos.

"Un dólar a $1200 era un precio de crisis. Con un nuevo plan económico y ajuste de cuentas públicas, su cotización debería estar en torno a los $800. Vamos a ver como se reacomoda la city si el libertario está a la altura de lo espera el mercado. Por otro lado, la llegada de Caputo le dio un envión al programa de Milei que refuerza que va a ir a fondo con lo que propone".

Tras la contundente victoria electoral del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, el mercado pone el foco en las chances reales que tendrá el "outsider" de la política para gobernar y cómo irá sorteando los obstáculos fiscales-monetarios que le dejó la administración de Alberto Fernández. En este sentido, las declaraciones públicas de Milei sobre las LELIQs, en las cuales advirtió por la necesidad de encontrarle una solución a estos instrumentos para poder salir del Cepo, y previó que su solución sería una "ingeniería financiera", transformando problema en un tema central de la transición presidencial.

Las entidades bancarias ya no están renovando sus vencimientos de estos instrumentos en pesos y están apostando a los pases a un día, por lo que la expansión monetaria estaría siendo nula. Ante la incertidumbre, resulta más que claro que los bancos prefieren recortar las inversiones en activos más cortos con menor riesgo, al pasar de una letra de 28 días a uno de renovación diaria.

En este contexto, fuentes de mercado apuntaron a iProfesional que la fijación de la idea del presidente electo de "resolver el problema de las LELIQs" está generando un clima de mucha incertidumbre en la city, producto de que los bancos ya prácticamente no las "rollean" y además, dentro de los rumores sobre planes de rescate, la administración de Milei planea rescatarla con deuda en dólares, lo cual resulta bastante similar al plan de dolarización y puede llegar a impulsar la cotización de los dólares libres.

Tras victoria de Milei, expertos anticipan una devaluación

Qué opinan en la city del problema de las Leliq

De acuerdo con el economista Andrés Cardenal, el problema no son las LELIQs en sí mismas, dado que hay muchas empresas a las cuales el gobierno saliente no les permitió comprar dólar y esos pesos están en plazos fijos y similares.

"Si se levanta el cepo, esas empresas van todas corriendo al mercado de dólar, acelerando el riesgo de una megadevaluación y una hiperinflación. Los dólares que fue a buscar Milei con Caputo deberían usarse para poder levantar el cepo y que esos inversores se pasen a dólar a un tipo de cambio "razonable" o "equilibrado"", explicó a través de la plataforma social X.

Para el analista financiero la causa del problema es fiscal, producto Argentina emitió cantidades demenciales de pesos y LELIQs para financiar un gasto público completamente descontrolado y apuntó que una fuerte reducción del déficit (por el lado del gasto) es lo que puede generar confianza y estabilizar la demanda de pesos a mediano plazo.

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler precisó que hay que resolver los más de $2 billones de intereses por mes que pagan las leliqs y advirtió que no es buena idea volver a tomar deuda en dólares para cancelar deuda en pesos.

"¿Cómo pasamos de tener tres ofertas para dolarizar toda la economía a tener que ir a buscar los dólares para canjear las leliqs? Si abrimos la puerta para dolarizar parte de los depósitos y así bajar las leliqs, tengan en cuenta que un porcentaje de la deuda en pesos intentará colarse por ahí", comentó el experto.

Cómo hará Milei para desarmar las Leliq

Para la consultora Eco Go, la lectura de un posible canje de Leliqs por bonos del Tesoro en cartera del BCRA generó un desarme agresivo de este instrumento hacia Pases y cuenta no remunerada, pero luego de la reunión del viernes donde el aún no nombrado Ministro (Caputo) explicitó sería voluntario y con incentivos, generó una euforia adicional en los precios de las acciones de los bancos que se adicionó a la reacción del mercado post balotaje.

"También trasciende que estaría buscando financiamiento por u$s15.000 millones, que no resulta evidente donde los consigue. Posiblemente, incluya algún repo con Bancos extranjeros por u$s2.000/3.000 millones, la activación pendiente del swap chino por u$s1.500 millones y algún esquema de licitación de deuda en dólares (AL) a precio de mercado con un tipo de cambio intermedio entre el oficial y la brecha cambiaria, generando un incentivo a las multinacionales tenedoras de pesos pendientes de acceder al MULC a suscribirlos para limitar las pérdidas en el balance.

Desde la consultora, recordaron que la deuda comercial es hoy cerca de u$s18.000 millones adicionales al promedio 2018-2021 y en este último caso la caída en las Leliqs sería la contracara del desarme de plazos fijos que financiarían al Tesoro a tasas muy caras (similares a las que convalidó Massa para intervenir en el mercado cambiario).

La presidencia de Milei pone el foco en la "bomba" de las Leliq: ¿por qué advierten que puede impulsar al dólar blue?

"El plan en general implica la implementación de una política monetaria ortodoxa, con shock en lo monetario y fiscal pero gradualismo en el desarme de los controles de capitales sin colchón cambiario de arranque. Una suerte de ingeniería financiera para resolver un problema económico. El esquema de cambiar pesos a tasa fija (Leliqs) por deuda indexada o en dólares con una baja licuación de arranque luce riesgoso", advirtieron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubicó en $990 para la venta y a $970 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $858,21 y el MEP se ofreció $889,15.

Cuál es el precio del dólar oficial

El tipo de cambio minorista cerró hoy a $376,69 promedio para la venta.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense se consigue a $359.

Por su parte, el dólar Qatar, el solidario y dólar tarjeta -que a partir de ahora se unificaron las percepciones de Ganancias y Bienes Personales en el 100% y 25% - se ubican en $953,70.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar minorista promedio que publica el BCRA y los diferentes tipos de cambio, quedó de la siguiente manera: