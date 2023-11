Dato alarmante: el Banco Central empezó mal la semana y alargó la racha vendedora, ¿qué prevén los analistas?

El Banco Central arrancó la semana sin poder sumar divisas a sus arcas al registrar un saldo neto vendedor de u$s7 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial en un escenario donde el dólar exportador 2 muestra una respuesta magra de liquidación, y continúan las restricciones para el pago de importaciones.

De esta manera, la entidad monetaria extendió por segunda jornada consecutiva la racha vendedora en el mercado único y libre de cambios (MULC) que se inició el viernes luego de un lapso de 22 ruedas seguidas sin ventas, en las que la entidad monetaria había verificado compras netas por u$s1.083 millones.Los analistas habían atribuido esa racha compradora fundamentalmente al hecho que el BCRA mantiene pisado el acceso de divisas para pagar importaciones.

En ese sentido, la administradora de fondos Aurum Valores indicó que "en octubre, según el balance cambiario del BCRA, se redujeron a mínimos las autorizaciones para pagos de importaciones mientras se usó la mayor cantidad de dólares de la gestión Massa para intervenir en el dólar Contado Con Liquidación". Y detalló: "Las importaciones pagadas estuvieron u$s 2.000 millones por debajo del promedio del año (u$s2.800 millones versus 4.800 millones), mientras que el uso de divisas para intervenir en el CCL se disparó a casi u$s1.300 millones".

El drenaje de divisas mediante la compra-venta de bonos para contener a los dólares financieros es una de las causas del deterioro de las reservas internacionales netas que se encuentran en un estado crítico al ser negativas en torno a u$s10.325 millones, según estimó Aurum.

Los analistas prevén que en las 8 ruedas hábiles cambiarias que quedan hasta el recambio de gobierno el 10 de diciembre cuando asumirá el presidente electo Javier Milei el BCRA continuará en terreno vendedor, con lo cual se seguirá agrandando el rojo en las reservas.

Reservas: BCRA alarga racha vendedora

En una jornada financiera tranquila en la que el dólar blue bajó $5 al al cerrar $990, el BCRA registró este lunes un saldo neto vendedor de u$s7 millones para abastecer la demanda en el mercado cambiario oficial, lo que implica una desaceleración en el ritmo frente a la venta de u$s27 millones del viernes.

Las reservas netas del BCRA son negativas en torno a u$s10.300 millones

El operador Gustavo Quintana, de Pr cambios, destacó que "la autoridad monetaria tuvo que volver a intervenir para compensar la falta de ingresos genuinos, anotando la segunda jornada consecutiva con venta de reservas, algo que no se repetía desde el 18 de octubre pasado". .Así, la entidad monetaria sumó un rojo de u$s 34 millones

De todos modos, el BCRA acumula en lo que va de noviembre compras netas por u$s416 millones, mientras que el monto de ventas netas que suma en el año se redujo a ventas netas cercanas a u$s1.496 millones.

Quintana indicó que el volumen operado en el segmento de contado fue u$s181,949, lo que muestra una baja respecto a los u$s254,656 millones de la rueda previa .

El analista comentó a iProfesional que "por lo que se ve, el agro no está vendiendo mucho y el resto de los exportadores parece que tampoco" pese a la puesta en marcha la semana pasada del dólar exportador 2 que ahora permite liquidar 50% al tipo de cambio oficial y 50% en el dólar CCL, lo que implicó una mejora en el valor en relación al esquema 70%-30% que rigió hasta el balotaje.

Al respecto, el operador sostuvo que "los ingresos del sector agroexportador no se hacen sentir con la intensidad esperada, sobre todo a partir del nuevo programa de estímulo, algo que complica la estrategia oficial". Según su visión, "la proximidad del nuevo gobierno y las expectativas de unificación cambiaria y un nivel del dólar diferente al actual parecen haber estimulado conductas de prudencia y de menor actividad a la espera de mayores precisiones sobre lo que va a pasar a partir de diciembre".

En este marco de incertidumbre, Quintana estima que el BCRA seguramente continuará en terreno vendedor dado que "no faltan tantos días" para el recambio de gobierno con lo cual el sector prefiere "postergar las decisiones para el último mes del año".

El BCRA alargó racha vendedora por segunda rueda seguida ante magra liquidación pese a dólar exportador 2

A su vez, un informe de la Fundación Capital planteó que "respecto al mercado de cambios oficial, las autoridades intentarán a toda costa llegar al 10 de diciembre administrando la gran escasez de la caja en dólares a costa de mayores restricciones"

En este sentido, subrayó que la semana pasada "se incrementaron los impuestos sobre el dólar tarjeta y el ahorro (155% sobre el dólar oficial minorista), llevando su cotización a unos $ 950 (+30%, y ".también se modificó el Programa de Incremento Exportador, aunque con resultados magros".

Y es que consideró que "muchos exportadores se encuentran aguardando un sinceramiento cambiario rápido y/o una reducción de los derechos de exportación tras el cambio de mandato". De hecho,precisó que las liquidaciones agrícolas fueron significativamente bajas en la semana (u$s 9 millones promedio diario vs. u$s 63,8 millones la semana anterior)".

La consultora LCG también remarcó "la suba de percepciones de bienes personales y ganancias sobre el dólar turista apunta a limitar el drenaje de reservas por esta vía, pero, aún así, entendemos que la variable de ajuste (durante la transición) seguirá siendo el pago de importaciones con un flujo todavía afectado por la falta de disponibilidad de divisas".

Asimismo, el analista financiero Christian Buteler advirtió que "si no baja la incertidumbre se corre el riesgo de que la semana previa al recambio de gobierno tengan cero de liquidación de exportaciones" por lo que opinó que "Milei debería bajar lineamientos más concretos" sobre el rumbo cambiario a partir del 11 de diciembre, y oficializar las designaciones en el área económica.