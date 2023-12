Las causas del desplome del dólar blue y el financiero: ¿hasta dónde pueden caer?, el veredicto de los analistas

El dólar blue bajó este martes $45 al cerrar en $945, en tanto que las divisas financieras Contado con Liquidación y MEP profundizaron su tendencia descendente. Los analistas plantean que la calma puede ser pasajera o sostenible dependiendo de las designaciones que faltan conocer en el área económica y las definiciones que se vayan conociendo sobre el programa económico del nuevo gobierno.

Los especialistas explicaron que hay distintas causas que alientan la baja del dólar informal y de las divisas financieras, pero una de las razones principales es que la baja de Emilio Ocampo a presidir el Banco Central y la incorporación de Luis Caputo que se supone que será el ministro de Economía -aún no fue oficializada su designación- le asigna bajas probabilidades a una dolarización inminente.

Para los analistas, los dólares libres podrían bajar algo más aunque creen que no hay margen para que desciendan mucho porque la incertidumbre persiste, lo cual quedó reflejado nuevamente este martes en la licitación de Letras de Liquidez (Leliqs) en la que vencían $1,54 billones, y los bancos solo renovaron el 23%. Este bajo nivel de roll over se da luego de que Caputo se reunió con banqueros el viernes para tratar de llevar tranquilidad sobre la solución que se dará a ese tema.

Otro aspecto preocupante en el frente cambiario es que el Banco Central sigue perdiendo divisas de sus arcas, ya que el martes registró un saldo neto vendedor de u$s21 millones por su intervención en el mercado único y libre de cambios (MULC) con lo cual extendió la racha negativa a tres ruedas consecutivas en las que acumula un rojo de u$s 55 millones. Así, la entidad monetaria acumula en lo que va de noviembre compras por $395 millones.

Dólar blue: cuáles son los motivos de la caída

El dólar blue bajó el martes por cuarta jornada consecutiva y cerró en $945, su menor valor desde el 14 de noviembre. El analista financiero Christian Buteler sostuvo que "después del salto que pegó previamente, está volviendo a valores más lógicos, se había ido muy por arriba de lo que debía a estar, y ahora recorta, y creo que el factor fundamental que ayudó es haber dejado de la lado el plan de dolarización, y el mercado empieza a pensar que habrá una salida a través de un plan de estabilización tradicional".

El experto también vinculó la baja del dólar informal al hecho de que "todo el mundo se dolarizó mucho antes de las elecciones generales, previendo que podía haber algún tipo de descontrol con el tipo de cambio, pero la vida sigue en pesos, la inflación sigue subiendo, no hay tanta capacidad de ahorro para irse al dólar, por eso está más tranquila esa plaza no solo en precio sino en el volumen que se maneja, no se ve gran demanda".

El dólar blue descendió el martes $45 al cerrar en $945, su valor más bajo en dos semanas

Además, Buteler señaló que "siempre a fin de mes hay mayor necesidad de pesos para cubrir los gastos del mes entrante, pago de sueldos, etc".

A su vez, Gustavo Quintana, operador de Pr Cambios destacó que ante la fuerte baja de los dólares financieros "el blue opera por contagio y se acomoda con pocas operaciones", al tiempo que subrayó que "históricamente la primera quincena de diciembre es demandante en pesos y eso siempre produjo bajas, que luego se revierten en la segunda quincena de ese mes".

Dólares financieros: las razones de la fuerte baja

El dólar CCL cerró el martes en $849,27, con lo cual en las últimas tres ruedas se desplomó $113, mientras que el dólar MEP finalizó en $867,12, y en ese lapso se desinfló $139

Quintana relacionó uno de los motivos de la baja de los dólares financieros con el crecimiento de stock de las letras internas en dólares del BCRA (LEDIV) pero liquidables en pesos al dólar oficial que ya alcanza a u$s5.100 millones. Esas letras respaldan depósitos de exportadores e importadores a los que se les permitió colocar sus pesos en depósitos ajustables por el tipo de cambio

En este contexto, la entidad monetaria este martes dio marcha atrás con una medida que había lanzado semanas atrás que le permitía a exportadoras comprar esas letras que funcionan como un "seguro" ante una devaluación.

El especialista en finanzas Salvador Vitelli señaló en su cuenta de la red social X que el BCRA a través de la comunicación "A" 7897 dispuso que las LEDIV "ahora solo quedan accesibles para los bancos que tienen depósitos dólar linked, petroleras que hayan aumentado su producción y las pymes importadoras: el resto, afuera".

El BCRA alargó la racha vendedora por tercera jornada consecutiva al regisgtrar un saldo negativo de u$s27 millones

En este contexto, Quintana sostuvo que "el BCRA lo que hizo es ajustar un poco las condiciones originales de quienes pueden suscribir ese activo, que estaba destinado principalmente a importadores con obligaciones pendientes y a aquellas empresas con incremento en producción de energía". Y resaltó que "el atractivo de esa inversión, hizo que muchos se pasaran del MEP y el CCL a este activo y eso explica en parte la baja de las cotizaciones" en los últimos días de esas divisas financieras.

Por su parte, el analista financiero Gustavo Ber planteó que "la fuerte caída reciente de los dólares financieros se explica por las positivas expectativas que despierta el nuevo gobierno y, según operadores, también en las mayores liquidaciones contra la cobertura de las LEDIV".

A su vez, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras atribuyó el descenso de los dólares financieros a que "Milei ganó por amplia diferencia, se moderó, y puede que hayan estado ingresando algo más de flujos en busca de oportunidades por el cambio de administración y por el Programa de Incremento Exportador (PIE)" que pasó a un esquema de liquidación 50% al tipo de cambio oficial y 50% al CCL".

En sintonía, Buteler explicó que en la baja de los dólares financieros influye que "en el CCL tenes mayor oferta por el dólar exportador 2 con el esquema 50/50, a la vez que hubo una mejora en los activos locales en Wall Street, y cuando eso sucede también mejora el tipo de cambio".

El experto opinó que otra noticia que incidió positivamente fueron dichos de la directora del FMI Kristalina Georgieva acerca de que el FMI está muy interesado en apoyar a Argentina, y que el mecanismo sería a través de su Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (FFRS). "con lo cual podría llegar a haber alguna posibilidad de que el organismo le de dólares frescos". Según su visión, esa noticia "fue uno de los drivers que está ayudando a esta calma cambiaria".

Por su parte, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores también estimó que "está habiendo mucha oferta de exportación liquidando en el CCL lo que te baja los precios mientras que no te permite acumular reservas". De todos modos, consideró que "es bastante raro que con futuros operando a $800 para fin de año los exportadores liquiden a menos de $620 pero parecería que eso está pasando".

El dólar exportador 2 es uno de los factores que impulsa a la baja al dólar CCL

Dólares paralelos: ¿seguirán bajando, cuál es el piso?

Para Reschini, "pueden seguir bajando pero creo que hay demasiados riesgos aún como para que caigan mucho más". Y resaltó que "el recorte de duration en los pasivos remunerados del BCRA (en alusión a la baja renovación de vencimientos de las Leliqs) sigue a paso firme y ahora esa montaña de pesos el mercado las ve cada vez más cerca".

"Hay mucha atención sobre el tema de los pases y Leliqs. Si logran calmar ese frente puede aflojar más la presión. Y el mercado estará atento a nuevas declaraciones y precisiones sobre el programa de Milei y cuanto mayor confianza logre más puede aflojar". Pero Reschini advirtió que "si por el contrario se genera nerviosismo, los dólares tenderán a subir". De todas maneras, algo de volatilidad producto de lo delicada de la situación y la transición vamos a tener".

Ber consideró que el piso para los dólares financieros "sería el futuro de diciembre, alrededor de los $800, pero estimo que podría llegar a testearse sólo de irse validando las crecientes expectativas hacia una eventual y rápida unificación".

"Hacia adelante, no veo espacio para una importante retracción adicional en vista a la expectativa de elevada inflación - a raíz del ajuste de precios relativos - que acelerara aún más a corto plazo la nominalidad de la economía", fundamentó.

Por su parte, Buteler dijo que el dólar blue tiene "margen para bajar, porque subió mucho, está más arriba de lo que subió la inflación, si la incertidumbre se va transformando en una certidumbre que guste al mercado, podría seguir cayendo". Aunque aclaró que "esto es día a día, dependerá de lo que se vaya conociendo del plan de Milei". A su criterio, "mientras se mantenga la incertidumbre es difícil que el blue caiga mucho más, no veo que se desplome abajo de $900"

En ese marco, el analista juzgó en cuanto al rumbo del CCL que "me parecería medio apresurado verlo caer de $800, todavía hay bastante incertidumbre". Y aseguró "con un buen programa económico, monetario y cambiario, el dólar podría bajar de $800, pero aún no tenemos ese escenario, como para decir esto va en el camino correcto hacia la salida".

El rumbo de los dólares paralelos dependerá de las definiciones que de Milei los próximos días sobre su plan económico

Buteler prevé que en las 7 ruedas cambiarias hábiles que quedan hasta la asunción del nuevo gobierno va haber volatilidad, puede subir o bajar dependiendo de las novedades que vaya habiendo".

Asimismo, el economista Federico Glustein planteó que "el mercado espera una devaluación para diciembre pero no tiene perspectiva del gobierno de Millei y la macro y cómo solucionar los problemas de fondo, no visualiza claramente el plan en detalles, ni los funcionarios". Y dijo que "en la medida que se vaya desandando el programa, los nombramientos, etc, va a aminorar esta incertidumbre y se va a conducir a un mercado inicialmente bullish (alcista)"..

Para Glustein, "habrá volatilidad sin dudas", Y auguró: "observo una tendencia a la baja para la próxima semana con espasmos de recuperación, pensando que será una semana corta". Y sostuvo que "los pases a un dia y cauciones marcaran el ritmo de las cotizaciones de dólar en los próximos días. Hay muchos pesos para recolocar en el mercado y puede darse una tendencia dolarizadora que aumente la demanda".