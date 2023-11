Los dólares financieros retrocedieron con fuerza, tras "pausa" en la futura dolarización de Milei: ¿qué anticiparon en la city?

Analistas de mercado adelantaron que el peso se está "fortaleciendo", producto ante la expectativa de no dolarización de la administración de Milei

El dólar blue cerró este martes con una caída de cuarenta y cinco a $945 en las cuevas del microcentro porteño, tras retroceder cinco pesos en la víspera. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $848,69 y el MEP se ofreció $867,12. En las dos primeras ruedas de la semana de la semana, los dólares financieros marcaron una tendencia fuertemente a la baja, pero ¿qué motivó tan sensible descenso en sus cotizaciones?

Analistas consultados por iProfesional coincidieron que tanto el MEP como el CCL reaccionaron fuertemente a la baja, producto del viaje a EE.UU. de Milei y Caputo, quien aparentemente tendrá un rol relevante en el ministerio de Economía o BCRA, a y la renuncia de Ocampo a presidir el Banco Central, con lo que se observa "más pragmatismo" de Milei, y una "pausa" en la dolarización que pregonaba cuando era un candidato presidencial

En este sentido, desde Portfolio Personal Inversiones señalaron que, ante este nuevo escenario, el mercado le asigna bajas probabilidades a una dolarización inminente y el peso (inversa del dólar) se aprecia ante la expectativa de reformas cambiarias, monetarias y fiscales, que deriven en una salida del cepo, un ajuste de precios relativos, equilibrio fiscal y una baja substancial de la inflación en el mediano plazo.

"El mensaje que interpretó la city es que la dolarización está terminada. O al menos suspendida. Si bien Caputo no estaría consiguiendo el financiamiento de 15 mil millones de dólares para el canje de las Leliq, lo que queda más en evidencia es que por un tiempo se va a convivir con el bimonetarismo", apuntó en la misma línea un reconocido trader porteño.

Desde la consultora Eco Go explicaron que la renuncia antes de asumir de Emilio Ocampo al BCRA y el posible nombramiento de Toto Caputo, reafirma que no se va a dolarizar (al menos en este mandato) y que no existe la posibilidad de levantar el cepo de manera inmediata.

Justamente, en un informe de la consultora Anker (de Caputo) se detallaba que por las restricciones macroeconómicas y el tamaño del desequilibrio monetario, empieza a ganar terreno escenarios de transición sin unificación cambiaria, con controles de capitales y esquemas de desdoblamientos con devaluaciones fiscales que permitan acelerar el ajuste fiscal".

Y se agregó que vale la pena "intentar una baja del tipo de cambio real financiero vía la señal fiscal, antes de ensayar una unificación cambiaria", con lo que refuerza la hipótesis de que la dolarización bajo el primer mandato de Milei ya no tendría razón de ser.

En este contexto, desde Eco Go señalaron que ahora luce una devaluación acotada (no debería ser menor al dólar de exportación -50% al oficial 50% al CCL) hoy en torno a $660 más el devengamiento de la inflación de estas semanas (¿$750?).

Además, anticiparon que vendría "con una suba del impuesto país (desdoblamiento fiscal que corte el financiamiento del déficit fiscal de arranque y de paso encarezca la importación rompiendo la cobertura dólar linked/rofex) y una solución financiera a las Leliqs que luce habría sido el gancho con el cual se le vendió el programa a un Milei obsesionado con el problema", precisaron.

Por último señalaron que el plan en general implica la implementación de una política monetaria ortodoxa, con shock en lo monetario y fiscal pero gradualismo en el desarme de los controles de capitales sin colchón cambiario de arranque, con una suerte de ingeniería financiera para resolver un problema económico.

"Esquema que de arranque si se logra implementar puede funcionar, pero con riesgos ciertos de aumentar el overhang de deuda del Tesoro (en dólares y en pesos indexados), reindexar la economía y perpetuar los controles de capitales, que terminen regenerando antes de tiempo la brecha cambiaria. El esquema de cambiar pesos a tasa fija (Leliqs) por deuda indexada o en dólares con una baja licuación de arranque luce riesgoso", concluyeron desde Eco Go.

De acuerdo con Martín Polo, estratega en jefe de Cohen, el mercado reacciona favorablemente a los nombres mencionados para ocupar cargos en el Ministerio de Economía y en el BCRA, ya que quedaron descartadas las visiones más extremas –el impulsor de la dolarización declinó ocupar el cargo– y a la inclusión de nombres del gobierno de Macri, como Caputo, lo cual transmite un mensaje de moderación y pragmatismo.

"Este último, principal candidato a ocupar el cargo de Ministro de Economía, plantea realizar un canje a bancos de leliqs por bonos del Tesoro, lo cual, aunque es básicamente un asiento contable, tiene la virtud de alargar la duración y la debilidad de aumentar la deuda del Tesoro a tasas más altas", precisó.

Para Polo, la otra cara de la moneda es la falta de un equipo definido, lo que puede generar incertidumbre debido a la falta de consenso en el propio gobierno de Milei, dado que incluso aún no hay definiciones concretas en cuanto al gabinete, y podrían surgir más sorpresas que afecten el buen ánimo mostrado hasta ahora por los inversores, por lo que "está claro que no puede haber optimismo si no se presenta un plan fiscal concreto".

El dólar blue se ubicó en $945 para la venta y a $925 para la compra.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $848,69 y el MEP se ofreció $867,12.

El tipo de cambio minorista cerró hoy a $377,55 promedio para la venta.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense se consiguió a $359,50.

Por su parte, el dólar Qatar, el solidario y dólar tarjeta -que a partir de ahora se unificaron las percepciones de Ganancias y Bienes Personales en el 100% y 25% - se ubicaron en $956,25.

