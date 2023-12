Atención ahorristas: ¿seguirán prohibidos el dólar blue y las cuevas en el gobierno de Milei?

Sin lugar a dudas, el dólar es la divisa favorita de los argentinos a la hora de resguardar el poder adquisitivo de su dinero. En este sentido, teniendo en cuenta las grandes restricciones cambiarias y la visión del presidente electo, Javier Milei, surgen incógnitas acerca de qué podría pasar en los mercados paralelos el 10 de diciembre.

En reiteradas ocasiones, Milei se manifestó en contra del Estado como, por ejemplo, en el ámbito impositivo, declarando que los impuestos son un "robo" porque, justamente, se imponen contra la voluntad de las personas, ya que, sino se llamarían "voluntarios".

En esta línea, una de las críticas más grandes que hizol libertario es en materia de regulaciones, ya que, según las propias palabras del presidente electo, todo lo que regula el Estado, lo empeora y, en los países que tienen mayores libertades para transaccionar, viven mejor.

Dólar blue: qué opina Milei y cuáles son las expectativas del mercado

Teniendo en cuenta que el dólar blue es un tipo de cambio libre, aunque considerado ilegal, según la Ley Penal Cambiaria sancionada en el gobierno de Carlos Menem, surgen dudas sobre si la gestión de Milei será más "amigable" con este tipo de mercado, permitiendo la libertad de comercializar entre particulares o si, por el contrario, continuará una política similar a la actual.

El analista financiero Omar de Lucca argumenta que lo más importante es tender, lo antes posible, a un tipo de cambio de "equilibrio" para eliminar los arbitrajes. "Este valor, seguramente, será un valor inferior al actual del blue", señala.

En este sentido, el experto recalca que, al tender a un tipo de cambio "similar", el "negocio" de las cuevas se va a terminar cuando esto suceda, disminuyendo el incentivo y las ganancias de comercializar divisas, tal como sucedió en épocas sin cepo.

La Ley Penal Cambiaria fue sancionada durante el gobierno de Menem

En paralelo, el asesor financiero Federico Domínguez, no cree que Milei pida eliminar la Ley Penal Cambiaria ni que haya grandes cambios en ese sentido. "De igual forma, lo considero irrelevante frente a un evento de unificación cambiaria, ya que, nadie se preocupaba por el dólar blue durante la convertibilidad o los años de Mauricio Macri", enfatiza.

De esta forma, según el especialista, la unificación cambiaria traería cierta estabilidad y no habría diferencias entre el dólar libre con respecto al tipo de cambio marginal o paralelo.

Carlos Rodríguez y su propuesta del "perdón popular de mercado"

Hace tan solo unas semanas, Carlos Rodríguez se "separó" de Milei y La Libertad Avanza. Esto se dio luego de la designación del ministro de Economía, Luis Caputo, y del cambio del presidente del BCRA desplazando a Emilio Ocampo de la escena post asunción.

Además, el asesor financiero manifestó no haber sido consultado en los últimos meses, hecho que, sumado a otros factores, concluyó en su separación con el equipo del mandatario electo. Sin embargo, su propuesta para el blanqueo de los 300 mil millones de dólares, una suma considerablemente elevada, que los argentinos tienen fuera del sistema financiero, aún se especula sobre su aplicación y, por ende, su repercusión en los mercados informales.

Según Rodríguez, este sistema permitiría el ingreso de divisas al país sin la necesidad de tomar deuda. De esta forma, se emitirían "vouchers" que permitirían blanquear u$s10.000 sin ningún tipo de penalidad y se entregaría uno por habitante.

La unificación cambiaria generaría gran estabilidad

En este sentido, la medida actuaría de dos formas: por un lado, facilitando la llegada de dólares que se encuentran fuera del sistema financiero y, por otro lado, beneficiando a las personas más necesitadas, ya que, quienes no lo necesiten, podrán venderlo y obtener dinero por el mismo, generando un beneficio social sin utilizar los recursos del Estado.

Domínguez, sostiene que la idea de Rodríguez no solo es muy buena, sino que es políticamente viable. "Habría que ver cómo se instrumenta. Con respecto a la ayuda a los más necesitados, si bien creo que no sería muy significativa, ya que, al principio no tendrían tanto valor, con el tiempo podrían valer más", reflexiona.

En paralelo, De Lucca pone en duda la aplicación de esta medida, ya que, ante la renuncia de Carlos Rodríguez como asesor económico de Milei, las decisiones seguramente sean tomadas e implementadas por Caputo. "Para ir hacia un blanqueo de capitales prolijo, se necesita darles mas seguridad jurídica a los ahorristas, cosa que hoy no tenemos", señala.

Para el analista financiero, esta medida no tendría un impacto directo en el dólar blue, ya que, lo más importante es, en primer lugar, resolver la macroeconomía (política monetaria) y, luego de alcanzar el equilibrio fiscal, comenzar con la baja de tasas de interés.

El "perdón popular de mercado" podría traer muchos dólares, pero la decisión final será de Caputo

Dólar blue en la mira ¿desaparece la brecha cambiaria?

Durante el gobierno de Mauricio Macri, luego de la eliminación del cepo, muchas "cuevas" y operadores del blue cerraron sus negocios, ya que, al haber libertad en la compra y venta de divisas, no había muchos incentivos para operar en el mercado marginal.

En tanto, adquirir dólares en el mercado legal tiene una innumerable cantidad de beneficios como poder demostrar el origen de fondos, en el caso de que el banco o entidad financiera solicite información adicional y también la posibilidad de comprar bienes registrables como inmuebles o vehículos.

En concordancia con esto, De Lucca argumenta que, si se abre el cepo, el dólar blue deja de tener sentido. "De igual forma, no creo que haya cambios del gobierno con respecto a este tipo de cambio, ya que, sería ir en contra de lo que pregona la futura ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque se estaría legalizando algo que claramente es ilegal", advierte.

Finalmente, Domínguez enfatiza que, si bien el dólar blue es operado por millones de personas al mes, el simple hecho de que exista mayor libertad para fijar y publicar precios en dólares, ejecutar contratos en esta moneda, entre otras cuestiones, no solo será beneficioso, sino que se vería como una señal positiva hacia la dolarización.