En la antesala de la asunción de Milei, el Gobierno hizo subir al dólar oficial y lo llevó a $400: ¿qué anticipa la city?

En una jornada de muchísima volatilidad y nerviosismo, el Banco Central dejó subir al dólar en el segmento mayorista, donde saltó $21,30 o 5,9% a $385 pesos, la mayor devaluación desde el 14 de agosto, cuando se disparó 20% tras las PASO. El dólar minorista también se encareció y llegó a $400,50 en la pizarra del Banco Nación.

Por su parte, el dólar "ahorro" o "tarjeta", que tiene una carga impositiva del 155%, superó los 1.000 pesos, impulsado por la devaluación del 5,9% realizada hoy. Los dólares libres también se acercaron a los 1.000 pesos, anticipando un fuerte aumento del tipo de cambio oficial después de que Milei asuma el próximo lunes.

Así, el dólar blue subió treinta y cinco pesos a $990 en las cuevas del microcentro porteña. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se consiguió a $991,48 (+5,8%) y se ofreció a $ 986,91, mientras que el dólar MEP se ofreció a $986,37 (5,3%).

En este contexto, Milei deberá buscar consensos para poder navegar los (tantísimos) problemas macroeconómicos que heredará de la administración saliente: déficit fiscal, déficit comercial, distorsión de todos los precios relativos, reservas en negativo por u$s11.000 y una inflación que terminará el año cerca del 200%.

En la city hay muchísima incertidumbre sobre las principales características del plan económico que delineará el flamante presidente, sobre porque reina la incógnita de si se implementará un plan de estabilización para tratar de evitar una hiperinflación o bien si apuntará dolarizar la economía, cerrando el Banco Central.

Desde la consultora Eco Go apuntaron que falta información sobre la calibración del programa. Al respecto estimaron: "Salto devaluatorio y esquema cambiario posterior, ¿crawling, ancla?, tasa de interés, esquema de manejo de los pasivos remunerados del BCRA y sobre todo cual es la señal fiscal y la gobernabilidad detrás de esa señal fiscal en un contexto de cambio en los precios relativos. Cuanto menor sea el salto cambiario, mayor el riesgo de indexación ex post de la economía con sus complicadas implicancias en términos fiscales".

La city se prepara para la puesta en marcha del Plan de Caputo para estabilizar la economía: ¿qué pasará con el dólar?

¿Cómo llega el dólar al cambio de mandato y qué le depara?

En la última rueda hábil antes de la asunción presidencial, los dólares libres extienden su tendencia alcista. De acuerdo al bróker Portfolio Personal Inversiones, el CCL se encamina a la asunción de Milei "por encima" de su nivel pre ballotage de $947 de hoy, aunque muy por debajo de su récord de $1.239 de hoy en la antesala de los comicios generales de octubre cuando el escenario base era la dolarización.

"Una minoría (en el mercado) espera que la corrección del tipo de cambio oficial sea inminente con la llegada del nuevo presidente. Respecto al cierre de ayer, esto implicaría un salto discreto del dólar oficial de alrededor de 30%, dejando una brecha cambiaria de 100,8% con el CCL a $950. Dado que el spread cambiario se mantendría en un nivel muy elevado y que Milei expresó su intención de eliminar los controles cambiarios, no sería percibida como la última devaluación", señalaron.

En este sentido, advirtieron que los exportadores no tendrían incentivos para liquidar, por lo que el MULC quedaría desierto en un contexto que las reservas netas se ubican en un mínimo histórico de -u$s10.944 millones y las divisas disponibles en el BCRA son u$s398 millones (considerando que el único pasivo exigible de corto plazo son los encajes de los depósitos en dólares por US$8.910 millones).

"Es decir, no hay reservas para mantener el cepo por mucho más tiempo, siempre y cuando no haya un financiamiento relevante del exterior que funcione como "puente" hasta algún momento del primer semestre de 2024. Por otro lado, los tenedores de LEDIV no las rescatarían ante la espera de la devaluación "definitiva" que lleve a la unificación cambiaria. Las LEDIV continuarían siendo un limitante para salir del cepo en el cortísimo plazo", analizaron.

Por último, aseguraron que el mercado de futuros volvió a recalibrar al alza su expectativa de tipo de cambio para fin de diciembre y espera una devaluación mucho más brusca que la que se infiere a partir de lo negociado ayer en MAE, en donde la posición de diciembre escaló 4,2% de $739 a $770, implicando una suba directa de 111,8% en comparación con 103,6% el martes, aunque lejos del pico post ballotage de 128,5%.

"El mercado de futuros opera con una brecha implícita de 34% para fin de diciembre, trepando desde un mínimo de 20% el 28 de noviembre. Por lo tanto, el consenso de mercado es una fuerte devaluación que no derivaría en una salida del cepo antes de fin de año", finalizaron.

Lo que anticipa el mercado del Plan Caputo

Para una de las principales consultoras de referencia de la city porteña, las señales hasta aquí fueron ambiguas de parte del equipo económico del presidente elector, ya que si bien, por un lado, Ocampo ya no será el presidente del BCRA y Caputo le habría dicho a los bancos que la dolarización no está en sus planes inmediatos, por el otro la Oficina del Presidente Electo publicó que el cierre del BCRA no es negociable.

No obstante esto, estimaron que el plan económico de Milei y Caputo tendría como objetivo principal estabilizar la economía argentina, buscando reducir el gasto público, bajar la emisión monetaria, aumentar la tasa de interés, devaluar el tipo de cambio oficial y reducir la brecha cambiaria.

El dólar blue se dispara en la previa a la asunción de Milei: ¿por qué la city prevé una devaluación más brusca?

Además, calcularon que el plan económico tendrá como contrapartida una sobreoferta de dólares, que provocaría una fuerte caída de la tasa en dólares y también una fuerte baja de la tasa en pesos, ya que no habría un demandante de exceso de pesos y el sector privado no podría compensar con demanda para sostener la tasa en pesos.

Sin embargo, advirtieron que el nuevo programa implicaría asumir los costos de adaptación a un nuevo sistema monetario, que podrían ser elevados, ya que se reconvertirían los precios, los salarios, los contratos y los activos financieros, con una compensación a los perdedores de la dolarización, reestructurando todo el sistema bancario y redefiniendo el rol del Banco Central.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubicó en $990 para la venta y a $970 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se consiguió a $991,48, mientras que el dólar MEP se ofreció a $986,37.

Cuál es el precio del dólar oficial

El tipo de cambio minorista cerró hoy a $390,97 promedio para la venta.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense se consiguió a $385.

Por su parte, el dólar Qatar, el solidario y dólar tarjeta -que a partir de ahora se unificaron las percepciones de Ganancias y Bienes Personales en el 100% y 25% - se ubicaron en $1.021,28.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar minorista promedio que publica el BCRA y los diferentes tipos de cambio, queda de la siguiente manera: