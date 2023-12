¿Qué dólares dejarán de circular y qué pasará con los billetes viejos?

A medida que han transcurrido los años, han surgido nuevos e innovadores diseños de billetes de dólar con medidas de seguridad avanzadas, llevando a una disminución en la circulación de los diseños antiguos. Este cambio ha generado incertidumbre en muchas personas respecto de qué billetes de dólar podrían dejar de estar en circulación.

La Reserva Federal de los Estados Unidos afirma que todos los billetes de dólar emitidos siguen siendo válidos, independientemente de la época en que fueron puestos en circulación. No obstante, los billetes emitidos entre 1900 y la actualidad son los más comunes en la circulación.

Existen denominaciones menos frecuentes, como los billetes de u$s 500, u$s 1,000, u$s 5,000 y u$s 10,000, que aún se mantienen vigentes. Sin embargo, debido a su rareza y valor coleccionable, su presencia en la circulación diaria es poco común.

En el caso hipotético de que ciertos diseños de dólares dejen de circular, la Reserva Federal informaría con varios años de anticipación, ya que estos billetes están dispersos globalmente.

Billetes de 100 dólares viejos: ¿siguen siendo válidos?

Los billetes de 100 dólares "viejos" mantienen su valor legal, aunque en transacciones informales o en el mercado "paralelo", suelen ser menos aceptados debido a la ausencia de las modernas medidas de seguridad presentes en los diseños más recientes.

En diversos mercados de América Latina, Asia y Europa, el diseño más actual del dólar es altamente buscado. A pesar de que en Estados Unidos, país emisor, todos los billetes tienen el mismo valor, la preferencia por los diseños más recientes se replica en otros países.

Los dólares "cara chica" tienen el mismo valor que cualquier otro, aunque en el mercado informal se paga menos por ellos.

El billete "cara chica" es uno de los más antiguos aún en circulación, y su menor valor en el mercado informal se debe a la falta de medidas de seguridad actualizadas. Esto ha llevado a una situación en la que la oferta de estos billetes supera ampliamente la demanda, lo que ha disminuido su valor en comparación con otros diseños.

Los bancos no realizan intercambios directos de billetes "cara chica" por otros diseños, ya que todos tienen el mismo valor para ellos. Sin embargo, los ahorristas se preguntan dónde cambiar estos billetes.

Dónde se pueden cambiar los dólares "Cara Chica"

Una alternativa es depositarlos en el banco, aunque esto no garantiza recibir billetes de diseño más reciente al retirarlos nuevamente, ya que el banco podría reintegrar billetes "cara chica".

Otra opción son las "cuevas" o "casas de cambio", que ofrecen este servicio con comisiones que oscilan entre el 1% y el 3%, aunque algunas pueden llegar hasta el 10%.

Dólar billete: medidas de seguridad

La franja azul en los billetes de 100 dólares es una de las muchas medidas de seguridad presentes en el diseño actual para prevenir falsificaciones. Esta banda 3D, al girar el billete, muestra campanas que se transforman en símbolos de 100 y viceversa, siendo difícil de replicar.

Es importante destacar que estos nuevos diseños de seguridad se aplican exclusivamente a los billetes de u$s 100, mientras que otras denominaciones aún carecen de estas medidas. Sin embargo, se prevé que progresivamente se introduzcan nuevos modelos para el resto de las denominaciones, con estimaciones de rediseños para los billetes de u$s 10 alrededor del 2026, y para los de u$s 50, aproximadamente en el 2028.